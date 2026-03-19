Fot. materiały prasowe

Marka POCO zaprezentowała dziś modele POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro oraz ekskluzywną edycję POCO X8 Pro – Iron Man Edition. Flagowe podzespoły, niespotykana wytrzymałość, ekskluzywny premium design i bateria o największej pojemności w historii marki sprawiają, że linia ta wyznacza nowy standard wydajności dla serii POCO X.

REKLAMA

– Projektując serię POCO X8 przyświecał nam cel, aby najnowocześniejsza technologia i flagowe wrażenia z użytkowania stały się bardziej dostępne dla użytkowników na całym świecie – komentuje Kang Lou, Senior Product Marketing Manager i rzeczniczka prasowa POCO Global.

– Po raz pierwszy wprowadzamy na rynek model Pro Max (POCO X8 Pro Max), co przesuwa standardy ekstremalnej wydajności dla dotychczasowej serii POCO X. Usprawnień względem poprzedniej generacji doczekał się również model POCO X8 Pro, a uwadze naszych fanów nie powinien umknąć również ekskluzywny model POCO X8 Pro - Iron Man Edition, który dzięki swojemu unikatowemu designowi przenosi naszą współpracę z Marvelem na wyższy poziom.

REKLAMA

Flagowa wydajność = maksimum prędkości

U podstaw serii POCO X8 leży wydajność. POCO X8 Pro Max debiutuje na świecie¹ jako pierwszy smartfon napędzany najnowszym, flagowym chipsetem z serii Dimensity 9000 – Dimensity 9500s, osiągającym imponujący wynik 3 085 998 punktów w AnTuTu². Zbudowany w procesie technologicznym 3nm, smartfon posiada procesor w układzie 4+4 All Big Core o maksymalnym taktowaniu do 3,73 GHz, co jeszcze bardziej zwiększa efektywność energetyczną. Wydajność POCO X8 Pro Max wspierają pamięć RAM LPDDR5X 9600Mbps oraz pamięć masowa UFS 4.1³, sprawiając, że codzienne operacje są płynne i responsywne.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Z kolei POCO X8 Pro osiąga wzrost wyniku AnTuTu o 15,8%⁴ w porównaniu do swojego poprzednika dzięki światowemu debiutowi¹ procesora mobilnego Dimensity 8500-Ultra, zapewniającego 25-procentowy wzrost wydajności GPU⁵ i niższe zużycie energii. Co więcej, oba modele wspierają sprzętowy ray tracing (śledzenie promieni)⁶, co pogłębia imersję w grach dzięki bardziej realistycznemu oświetleniu i odbiciom.

Poza podzespołami, seria integruje system WildBoost Optimization, który inteligentnie przewiduje zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla każdej klatki, zapobiegając spadkom płynności. Oba modele zapewniają dzięki temu stabilniejszy klatkaż przy niższym poborze energii nawet w najbardziej wymagających tytułach. WildBoost wspiera funkcje takie jak Smart Frame Rate⁸, Super Resolution 1.5K⁹, próbkowanie dotyku 24x¹⁰ oraz Game HDR¹¹.

REKLAMA

Całości dopełnia system chłodzenia LiquidCool Technology. POCO X8 Pro Max zasila system POCO 3D IceLoop z ogromną powierzchnią chłodzenia cieczą 5800 mm², co obniża temperaturę procesora nawet o 3°C¹². POCO X8 Pro wykorzystuje dwuwarstwowy system 3D IceLoop o powierzchni 5300 mm².

Fot. materiały prasowe

Potężna bateria i najszybsze w branży ładowanie

POCO X8 Pro Max posiada baterię o największej w historii marki¹³ pojemności 8500 mAh, z łatwością zapewniającą do 2 dni pracy¹⁴ na jednym ładowaniu. Zachowuje ona ponad 80% pojemności nawet po 1600 cyklach ładowania, co odpowiada około sześciu latom regularnego użytkowania¹⁵. POCO X8 Pro mieści w sobie zmodernizowane ogniwo krzemowo-węglowe 6500 mAh (typ). Cała linia oferuje 100W HyperCharge¹⁶ oraz wiodące w branży 27W ładowanie zwrotne¹⁷.

Olśniewający obraz i immersyjny dźwięk

POCO X8 Pro Max wyposażono w ekran 6,83 cala, a POCO X8 Pro – 6,59 cala. Oba osiągają jasność szczytową do 3500 nitów¹⁹. Zastosowanie paneli M10 z nowym, czerwonym materiałem luminescencyjnym zwiększa wydajność świetlną przy mniejszym zużyciu energii (wzrost o 20% w POCO X8 Pro²⁰). Ekrany wspierają ściemnianie PWM 3840Hz i posiadają potrójny certyfikat TÜV Rheinland, ograniczając zmęczenie wzroku. POCO X8 Pro Max oferuje dodatkowo ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Fot. materiały prasowe

Za dźwięk odpowiadają symetryczne głośniki 1115F²¹ z Hi-Res Audio i Dolby Atmos®. Nowością jest tryb 400% głośności²², idealny do odsłuchu treści w otwartej przestrzeni oraz wyciszający tryb nocny²³.

REKLAMA

Premium design i wytrzymałość

Seria uosabia minimalistyczny design premium. POCO X8 Pro Max posiada metalową ramkę i tył z włókna szklanego. Oba modele wyróżniają się niezwykle wąskimi ramkami oraz wyspą aparatów, inspirowaną torem wyścigowym z dynamicznym pierścieniem RGB, który reaguje na powiadomienia, ładowanie czy gry²⁴.

W kwestii trwałości, oba smartfony oferują szkło Corning® Gorilla® Glass 7i oraz odporność na pył i wodę w standardzie IP68²⁵. POCO X8 Pro Max uzyskał także 5-gwiazdkowy certyfikat SGS Premium Performance²⁶.

Fot. materiały prasowe

Inteligentne funkcje i kreatywność

REKLAMA

Napędzana przez Xiaomi HyperOS 3²⁸, seria POCO X8 oferuje inteligentne i połączone doświadczenie. Xiaomi HyperConnect²⁹ zapewnia płynną współpracę między urządzeniami, a Xiaomi HyperIsland³⁰ obsługuje aktywności na żywo. Funkcje AI wspierane są przez Google Gemini³² oraz Circle to Search³³.

W linii POCO X8 Pro debiutuje również funkcja Xiaomi Offline Communication³⁴, umożliwiająca rozmowy głosowe bez zasięgu sieci. POCO X8 Pro Max wspiera także technologię eSIM³⁵. Dodatkowo, konsumenci, którzy zakupią urządzenia w okresie premierowym, otrzymają 3 miesiące Spotify Premium³⁶ i 2 miesiące YouTube Premium³⁷ za darmo. Oferta dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników.

REKLAMA

POCO x Marvel: Złota zbroja, potężniejsza moc

W przypadku serii X8, POCO pogłębia współpracę z Marvelem, wprowadzając na rynek POCO X8 Pro – Iron Man Edition. Elegancka obudowa, zainspirowana jedną z najpotężniejszych czarno-złotych zbroi Stark Industries, przyozdobiona jest złotymi akcentami. Fani superbohatera z pewnością docenią, że lampa błyskowa pełni rolę reaktora łukowego (Arc Reactor), zdobiącego również pierś Tony’ego Starka. Całość dopełnia dedykowany interfejs UI w motywie Iron Mana.

Fot. materiały prasowe

Ceny i oferta premierowa

POCO X8 Pro trafia do sprzedaży w wariantach 8+256 GB oraz 12+512 GB, w kolorach White, Black i Mint Green. W trakcie trwania oferty premierowej (17-31.03.2026), ekskluzywny dla mi.com wariant POCO X8 Pro 8+256 GB dostępny jest do zakupu w cenie 1399 PLN (cena rekomendowana: 1699 PLN), a POCO X8 Pro 12+512 GB – w cenie 1599 PLN (cena rekomendowana: 1899 PLN).

REKLAMA

POCO X8 Pro Max trafia do sprzedaży w wariantach 12+256 GB oraz 12+512 GB, w kolorach Black, White i Blue. W trakcie trwania oferty premierowej (17-31.03.2026), ekskluzywny dla mi.com wariant POCO X8 Pro Max 12+256 GB dostępny jest do zakupu w cenie 1799 PLN (cena rekomendowana: 2099 PLN), a POCO X8 Pro Max 12+512 GB – w cenie 1999 PLN (cena rekomendowana: 2299 PLN).

Ekskluzywny wariant POCO X8 Pro – Iron Man Edition 12+512 GB trafia do sprzedaży w cenie 1749 PLN (cena rekomendowana: 1999 PLN).

Dodatkowo, decydując się na zakup któregokolwiek modelu z serii POCO X8 Pro w ramach trwania oferty premierowej, konsumenci mogą dołożyć do koszyka Xiaomi 100W HyperCharge Combo TypeA w cenie promocyjnej 49 PLN (cena rekomendowana: 99 PLN).

REKLAMA

¹ Globalny debiut: 17 marca 2026 r.

² Dane przetestowane w oparciu o AnTuTu V11.0.5 przez wewnętrzne laboratoria POCO w temperaturze otoczenia ok. 25°C. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków testowych.

³ UFS 4.1 odnosi się do ulepszonych możliwości oprogramowania układowego (firmware) w porównaniu z poprzednimi wersjami, oferując lepsze bezpieczeństwo danych i wydajność obsługi wyjątków.

⁴ Dane przetestowane w oparciu o AnTuTu V11.0.8 przez wewnętrzne laboratoria POCO w temperaturze otoczenia ok. 25°C. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków testowych.

REKLAMA

⁵ Dane dotyczące GPU zostały dostarczone przez firmę MediaTek i zmierzone w porównaniu z poprzednią generacją; rzeczywista wydajność może się różnić.

⁶ Ray tracing w modelach POCO X8 Pro Max i POCO X8 Pro jest kompatybilny z wybranymi grami firm trzecich przy określonych ustawieniach wybranych przez użytkownika, w tym z grą „Diablo Immortal”. Informacja ta służy wyłącznie celom referencyjnym i nie oznacza poparcia, sponsoringu ani powiązania z właścicielami praw do wyżej wymienionej gry. Ray tracing jest dostępny tylko w określonych scenariuszach gier i zależy od implementacji dewelopera gry.

REKLAMA

⁷ Funkcje 1.5K Super Resolution oraz Smart Frame Rate są obsługiwane jako oddzielne funkcje i będą dostępne w modelach POCO X8 Pro oraz POCO X8 Pro - Iron Man Edition poprzez aktualizację OTA od marca 2026 r. Każda z funkcji jest obsługiwana tylko przez wybrane gry; prosimy o odniesienie się do rzeczywistych doświadczeń z użytkowania.

⁸ Funkcja Smart Frame Rate jest kompatybilna z wybranymi grami firm trzecich przy określonych ustawieniach wybranych przez użytkownika, w tym z międzynarodową edycją gacha „Genshin Impact” oraz „Honkai: Star Rail” (tylko OpenGL). Informacja ta służy wyłącznie celom referencyjnym i nie oznacza poparcia, sponsoringu ani powiązania z właścicielami praw do wyżej wymienionych gier.

REKLAMA

⁹ Funkcja Super Resolution jest kompatybilna z wybranymi grami firm trzecich przy określonych ustawieniach wybranych przez użytkownika, w tym z międzynarodową edycją gacha „Genshin Impact” oraz „Honkai: Star Rail”. Informacja ta służy wyłącznie celom referencyjnym i nie oznacza poparcia, sponsoringu ani powiązania z właścicielami praw do wyżej wymienionych gier.

¹⁰ Próbkowanie dotyku 24x Super Resolution jest aktywowane w trybie Game Turbo.

¹¹ Efekt Game HDR w grach obejmuje między innymi wszystkie gry objęte kategorią gier w sklepach GetApps/Mi App Mall. Funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania. Prosimy o odniesienie się do rzeczywistych doświadczeń z użytkowania.

REKLAMA

¹² Dane pochodzą z wewnętrznych laboratoriów POCO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska i warunków testowych.

¹³ Określenie „największa bateria POCO” odnosi się wyłącznie do linii smartfonów tej marki.

¹⁴ 2-dniowy czas pracy baterii opiera się na wynikach testów z wewnętrznych laboratoriów POCO, mierzonych w symulowanym, kompleksowym scenariuszu odzwierciedlającym codzienne użytkowanie (w tym typowe aktywności, takie jak korzystanie z ekranu głównego, odtwarzanie muzyki, media społecznościowe, e-mail, mapy, streaming wideo, tryb czuwania itp.). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na różnice w środowisku testowym, wersji oprogramowania, warunkach sieciowych i indywidualnych wzorcach użytkowania.

REKLAMA

¹⁵ Dane pochodzą z obliczeń teoretycznych opartych na danych testowych certyfikowanych przez TÜV SÜD High Battery Endurance in Cycles. Symulacja codziennych nawyków użytkownika (jedno pełne naładowanie i rozładowanie co 1,5 dnia). Ponad 80% pojemności baterii zostaje zachowane po 1600 pełnych cyklach ładowania, co odpowiada ponad 6 latom użytkowania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków testowych i nawyków użytkownika.

¹⁶ 100W HyperCharge oznacza, że moc wyjściowa zasilacza wynosi 100W. Rzeczywista moc wyjściowa może się różnić w zależności od środowiska. Prosimy o skonsultowanie się z lokalnym sprzedawcą w celu sprawdzenia dostępności zasilacza w zestawie.

REKLAMA

¹⁷ Obsługuje przewodowe ładowanie zwrotne o mocy do 27W, kompatybilne z urządzeniami zweryfikowanymi w testach wewnętrznych laboratoriów POCO. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od stanu baterii i innych czynników. Podczas korzystania z tej funkcji upewnij się, że telefon ma wystarczający poziom naładowania i sprawdź kompatybilność urządzenia odbierającego energię. Funkcja ładowania zwrotnego 27W w modelu POCO X8 Pro dla serii iPhone 17 będzie dostępna za pośrednictwem aktualizacji OTA od około marca 2026 r.

¹⁸ Dostępne tylko przy korzystaniu z ładowania przewodowego.

REKLAMA

¹⁹ Dane uzyskane z wewnętrznych laboratoriów POCO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska testowego i wersji oprogramowania; prosimy o odniesienie się do rzeczywistych doświadczeń z użytkowania.

²⁰ Dane dotyczące skuteczności świetlnej odnoszą się do wydajności światła czerwonego w porównaniu z POCO X7 Pro. Dane uzyskane z wewnętrznych laboratoriów POCO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska testowego i wersji oprogramowania.

²¹ Określenie „symetryczne” odnosi się do komponentów głośników, a nie do konstrukcji zewnętrznej.

REKLAMA

²² Głośność 400% w porównaniu do tego samego modelu przy głośności 100%. Funkcja ta dotyczy wyłącznie dźwięków multimediów, dzwonków i powiadomień, nie dotyczy alarmów. Dostępna tylko w trybie głośnika, nie na słuchawkach. Dane dotyczące głośności przetestowane przez wewnętrzne laboratoria POCO. Rzeczywiste efekty mogą się różnić w zależności od oprogramowania i scenariuszy.

²³ Produkt obsługuje precyzyjniejszą regulację niskiej głośności. Rzeczywiste efekty mogą się różnić w zależności od wersji systemu i scenariusza użytkowania.

²⁴ Efekty świetlne w grach są obsługiwane tylko przez wybrane gry w określonych scenariuszach; prosimy o odniesienie się do rzeczywistych doświadczeń z użytkowania.

REKLAMA

²⁵ Urządzenie posiada certyfikat odporności na wodę i pył wyłącznie w określonych warunkach laboratoryjnych, które nie odpowiadają normalnym warunkom użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez ciecze w warunkach innych niż testowe. Stopień ochrony może ulec pogorszeniu w wyniku zużycia, uszkodzeń fizycznych i/lub demontażu wymaganego do naprawy. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej.

²⁶ Produkt uzyskał certyfikat SGS 5-stars Premium Performance, co wskazuje, że spełnia standardy techniczne SGS w zakresie odporności na upadki, zginanie i zgniatanie. Jako precyzyjny produkt elektroniczny, telefon nadal jest narażony na uszkodzenie w przypadku upadku. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć upadków lub zderzeń.

REKLAMA

²⁷ Kreatywny Asystent AI jest dostępny w wybranych regionach i modelach urządzeń. Niektóre funkcje Kreatywnego Asystenta AI wymagają połączenia z Internetem i mogą się różnić w zależności od oprogramowania systemowego oraz wersji aplikacji Galeria. Prosimy o odniesienie się do rzeczywistego użytkowania. Wymagane połączenie z Internetem. Należy weryfikować dokładność odpowiedzi. Funkcja „Usuwanie odblasków” w narzędziu AI Reflection Removal będzie dostępna przez OTA od około marca 2026 r.

²⁸ Dostępność funkcji, aplikacji i usług systemu Xiaomi HyperOS 3 może się różnić w zależności od regionu, wersji oprogramowania i modelu telefonu.

REKLAMA

²⁹ Funkcje Xiaomi HyperConnect mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania, modelu urządzenia i kompatybilności; wymagają zalogowania się do tego samego konta Xiaomi oraz włączenia funkcji Bluetooth, WLAN, NFC i „Ustawienia-Interconnectivity”. Prosimy o odniesienie się do rzeczywistego użytkowania. Niektóre funkcje wymagają, aby oba urządzenia znajdowały się w tej samej sieci Wi-Fi lub hotspocie, podczas gdy inne mogą wymagać włączenia usługi Xiaomi Cloud. Urządzenia Apple muszą mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji „Xiaomi Interconnectivity”.