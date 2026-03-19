Fot. materiały prasowe

Ponad połowa z blisko miliona używanych samochodów sprowadzonych do Polski w 2025 roku ma ponad 10 lat. To realia rynku, na którym wraz z wiekiem pojazdu, lawinowo rośnie ryzyko kosztownych awarii. W odpowiedzi coraz więcej kierowców sięga po Carly - globalnego lidera mobilnej diagnostyki samochodowej, opartej na technologii OBD, z której korzysta już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce. Aplikacja wraz ze skanerem pozwala na bieżąco monitorować stan techniczny auta, wcześniej wykrywać potencjalne usterki, ograniczać liczbę niepotrzebnych wizyt w warsztacie i podejmować decyzje serwisowe w oparciu o rzeczywiste dane, pochodzące wprost z samochodu.

REKLAMA

Struktura polskiego rynku motoryzacyjnego coraz częściej skłania kierowców do samodzielnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu, zanim dojdzie do kosztownej awarii lub zanim zapadnie błędna decyzja zakupowa. W 2025 roku do Polski sprowadzono 857 600 używanych samochodów osobowych, z czego 54% miało ponad 10 lat (CEP, dane cytowane przez PZPM). Jednocześnie średni wiek samochodu osobowego w Polsce przekracza 14 lat. Oznacza to starzejącą się flotę pojazdów, która jest coraz bardziej podatna na usterki i rosnące koszty serwisowania.

Carly: zamiana danych pojazdu w praktyczne informacje dla kierowcy

REKLAMA

W takim otoczeniu dostęp do danych zapisanych w systemach pojazdu staje się coraz ważniejszy. Pozwala bowiem wcześniej wykrywać potencjalne problemy, unikać niepotrzebnych kosztów oraz ograniczać stres związany z niespodziewanymi awariami. Na tę potrzebę odpowiada Carly, wiodący na świecie system mobilnej diagnostyki wykorzystujący technologię OBD. Jego użytkownicy wykonali już za jego pomocą ponad 650 milionów testów diagnostycznych, a liczba kierowców korzystających z tego rozwiązania w Polsce właśnie przekroczyła 100 tysięcy.

Emocje stojące za technologią

REKLAMA

Dla wielu kierowców największym problemem nie jest sama awaria samochodu, lecz poczucie bezradności, obawa przed zawyżonym kosztorysem ewentualnej naprawy i stres, gdy zapala się kontrolka, która nie zawsze jednoznacznie mówi co się dzieje. Poczucie, że rozmowa z warsztatem odbędzie się w języku niezrozumiałym dla właściciela również bywa frustrujące. A to wszystko jest szczególnie istotne, gdyż koszty usług warsztatowych znacząco wzrosły w ostatnich latach.

Rosnące koszty napraw zwiększają znaczenie wczesnej diagnostyki

Zgodnie z indeksem HICP (Harmonised Index of Consumer Prices Eurostatu) dla kategorii „Maintenance & repair of personal transport equipment” (07.2.3), odzwierciedlającej ceny usług i robocizny, poziom odpowiadający 100 zł w 2015 roku wzrósł do 197 zł w 2025 roku - czyli o 97%.

REKLAMA

Carly daje kierowcom bezpośredni dostęp do danych zapisanych w systemach auta, dzięki czemu mogą samodzielnie sprawdzić, co sygnalizuje samochód i w wielu przypadkach uniknąć płatnej diagnostyki w warsztacie. Aplikacja odczytuje błędy i parametry pracy pojazdu, pomagając zrozumieć, z czym naprawdę wiąże się znienawidzony „Check Engine”.

Równocześnie narzędzie pozwala lepiej przygotować się do ewentualnej naprawy. Właściciel samochodu jeszcze przed wizytą u mechanika może zorientować się, czego dotyczy problem i jakie elementy mogą wymagać interwencji. Dzięki temu łatwiej ocenić zakres prac i prowadzić bardziej świadomą rozmowę z fachowcem. Dostęp do danych ma również znaczenie profilaktyczne. Wczesne wychwytywanie nieprawidłowości pozwala reagować zanim drobny problem przerodzi się w poważną awarię, co ułatwia planowanie serwisu i ogranicza ryzyko niespodziewanych kosztów.

Fot. materiały prasowe

Od 2014 roku użytkownicy na całym świecie wykonali za pomocą Carly ponad 650 milionów testów. Z danych firmy wynika, że 85% użytkowników wykrywa problemy jeszcze przed wizytą w warsztacie, a potencjalne oszczędności mogą sięgać nawet 1500 euro rocznie, w zależności od modelu i rocznika pojazdu..

“Współczesne samochody są w praktyce komputerami na kołach, ale przez lata dostęp do danych z tych systemów był zarezerwowany głównie dla warsztatów. Przekroczenie poziomu 100 000 użytkowników w Polsce pokazuje, że kierowcy chcą lepiej rozumieć, co naprawdę dzieje się w ich autach. Carly daje im do tego proste narzędzie. Pozwala wcześniej zauważyć potencjalny problem, sprawdzić, co dokładnie oznacza dany komunikat i podejmować bardziej świadome decyzje zanim drobna usterka zamieni się w kosztowną naprawę” - mówi Weronika Chrobrowska, Country Manager Carly w Polsce.

REKLAMA

Czym jest Carly

Współczesne samochody zapisują w swoich sterownikach ogromne ilości danych: od błędów silnika i nieprawidłowości w systemach bezpieczeństwa po historię usterek, które kierowca mógł wcześniej skasowane przez kierowcę z poziomu kokpitu. W praktyce dostęp do tych informacji przez lata był możliwy głównie w warsztacie, po podłączeniu pojazdu do profesjonalnego komputera diagnostycznego.

Carly to aplikacja mobilna współpracująca z dedykowanym skanerem OBD podłączanym do portu diagnostycznego samochodu – standardowego elementu niemal wszystkich współczesnych aut (obowiązkowego w Unii Europejskiej dla samochodów benzynowych od 2001 roku, a dla diesli od 2004 roku). Po sparowaniu ze smartfonem kierowca może samodzielnie wykonać pełne skanowanie auta i zobaczyć nie tylko kody błędów, ale również ich znaczenie, możliwe przyczyny, ocenę powagi oraz orientacyjny zakres kosztów naprawy. Informacje diagnostyczne stają się dzięki temu zrozumiałe i dostępne dla każdego kierowcy, a nie wyłącznie dla mechaników.

REKLAMA

Dodatkowo aplikacja uzyskuje dostęp do danych diagnostycznych na poziomie OEM, wykraczając poza podstawowe informacje dostępne w standardowych protokołach OBD. Dzięki temu diagnostyka przestaje być jedynie technicznym odczytem błędów, a staje się praktycznym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji, pomagając kierowcom wcześniej zauważyć problem, ocenić jego możliwe konsekwencje i lepiej przygotować się do ewentualnej naprawy. System oferuje szereg funkcji zaprojektowanych tak, aby pomóc kierowcom lepiej rozumieć i zarządzać stanem technicznym samochodu, w tym:

REKLAMA

Diagnostyka - identyfikacja i ocena potencjalnych usterek na podstawie szczegółowych informacji o kodach. Weryfikacja przebiegu - weryfikacja całkowitego przebiegu pojazdu. Smart Mechanic - praktyczne wskazówki dotyczące napraw przygotowane przy udziale ekspertów, mechaników. Narzędzia serwisowe - funkcje serwisowe umożliwiające wykonywanie wybranych czynności, takich jak kontrola hamulców, reset akumulatora czy monitorowanie emisji. Stan baterii - monitorowanie i analiza stanu baterii pojazdu. Kodowanie - możliwość personalizacji wybranych funkcji samochodu (zależnie od marki i modelu). Dane silnika na żywo - monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych parametrów pojazdu. Estymator kosztów naprawy - szacowanie potencjalnych kosztów napraw lub serwisu. Społeczność - społeczność użytkowników skupiona na wymianie wiedzy dotyczącej napraw i eksploatacji pojazdów.

REKLAMA

Praktyczny scenariusz

Kupujący ogląda 12-letni samochód sprowadzony z zagranicy. Pojazd nie pokazuje aktywnych błędów, a jazda próbna przebiega bez problemów. Sprzedający zapewnia, że auto jest w dobrym stanie.

Skan wykonany za pomocą Carly ujawnia zapisany błąd układu emisji spalin oraz wcześniejsze nieprawidłowości w module sterującym. Kontrolka została wcześniej skasowana, jednak historyczne dane pozostały w systemie. Potencjalny koszt naprawy może wynosić kilka tysięcy złotych.

Dzięki tej informacji kupujący może renegocjować cenę, uzyskać rabat odpowiadający ryzyku naprawy lub całkowicie zrezygnować z transakcji. To realna przewaga, która zmniejsza asymetrię między sprzedającym a kupującym.

REKLAMA

Diagnostyka w erze pojazdów cyfrowych

Wraz ze wzrostem złożoności systemów elektronicznych i rozwojem elektromobilności dostęp do danych pojazdu staje się coraz ważniejszy. Carly współpracuje z wieloma markami samochodów i obsługuje wybrane modele elektryczne, umożliwiając analizę kondycji baterii tam, gdzie pozwala na to architektura pojazdu.

Mobilna diagnostyka przestaje być niszowym rozwiązaniem dla entuzjastów motoryzacji. W kontekście starzejącej się floty pojazdów, rosnących kosztów serwisowania i dominującego rynku wtórnego staje się elementem racjonalnego zarządzania samochodem.

REKLAMA