Wstępne wyniki sekcji zwłok Maszy Graczykowskiej.

Informacje o tym, że Masza Graczykowska nie żyje, potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Ciało 25-latki znaleziono w jednym z mieszkań w Warszawie. Wszczęto postępowanie w sprawie śmierci influencerki, przeprowadzono także sekcję zwłok. Prokurator ujawnił pierwsze wnioski.

Doniesienia o śmierci Maszy Graczykowskiej krążyły w sieci już od kilku dni. W czwartek (19 marca) potwierdziła je warszawska prokuratura, ujawniając, że jej ciało znaleziono 8 marca w jednym z mieszkań w stolicy.

Sekcja zwłok Maszy Graczykowskiej

Serwis Pudelek skontaktował się z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, aby uzyskać informacje na temat dotychczasowych ustaleń w sprawie śmierci Maszy Graczykowskiej. Prok. Piotr Antoni Skiba potwierdził ujawnienie ciała i dodał, że trwa postępowanie. Przeprowadzono także sekcję zwłok, ale wstępne wyniki nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do okoliczności śmierci celebrytki.

– Tak, w dniu 8 marca ujawniono ciało pani Maszy Graczykowskiej w mieszkaniu w Warszawie. W oględzinach brał udział prokurator. Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 155 – nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa kwalifikacja, jaka jest brana pod uwagę w przypadku nieustalonych przyczyn śmierci. Przeprowadzona została sekcja zwłok, która nie wykazała udziału osób trzecich, natomiast zlecono dodatkowe badania. Ciało zostało wydane – przekazał Pudelkowi prokurator.

Co więcej, w mieszkaniu był również pies, którego opiekunką była Graczykowska. Zwierzę trafiło najpierw do schroniska, a później pod opiekę rodziny zmarłej.

– Mogę potwierdzić, że na miejscu zdarzenia obecni byli prokurator i policja – ujawniono psa, który został zabezpieczony i przekazany pierwotnie do schroniska, gdzie się nim zaopiekowano. Został już odebrany przez rodzinę ze schroniska. Działania zmierzające do zabezpieczenia czworonoga zostały podjęte – mówił prok. Piotr Skiba.

Kim była Masza Graczykowska?

Masza Graczykowska była influencerką i youtuberką. Popularność zdobyła w latach 2021-2023. Swego czasu przyjaźniła się z Agatą Fąk, znaną w sieci pod pseudonimem Fagata. Relacja dwóch celebrytek zakończyła się głośnym konfliktem: według tego, co Graczykowska opowiadała na Instagramie, raperka miała uderzyć ją drzwiami na Fest Festivalu i rozciąć łuk brwiowy.

O dalszej części kłótni Graczykowskiej i Fagaty usłyszała niemal cała Polska: pierwsza z pań wrzuciła na YouTube film pt. "Ciekawy przypadek Fagaty", który w ciągu zaledwie kilku dni doczekał się dwóch milionów odsłon. Celebrytka wytoczyła ciężkie działa: upubliczniła w nim archiwalne nagrania głosowe byłej przyjaciółki, w których ta opowiadała o swoim "planie na życie". Z głosówek Fagaty wynikało, że ta spotykała się ze Stuu dla pieniędzy.

Na późniejszym etapie internetowej działalności Masza Graczykowska zaangażowała się w walki freak fight z innymi celebrytami. W 2022 roku wygrała starcie z Mają Staśko na High League 5.

Ostatni post na Instagramie Graczykowska opublikowała w listopadzie 2024 roku. Celebrytka wprost mówiła o problemach ze zdrowiem psychicznym, a w jednej z publikacji wyznała, że próbowała odebrać sobie życie i doświadczyła śmierci klinicznej, która miała trwać trzy minuty. Wcześniej otwarcie przekazywała, że korzysta z pomocy specjalisty (uczęszczała na terapię) i wspomaga się leczeniem farmakologicznym.