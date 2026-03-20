Nowy Volkswagen Multivan dostanie trochę zmian. Materiały prasowe VW

Volkswagen Multivan to dla wielu Polaków synonim wolności i najlepszy kompan dalekich podróży. Legendarny model właśnie przechodzi kolejną ewolucję, a pierwsze zdjęcia i dane potwierdzają jedno: niemiecki producent nie zamierza oddawać korony króla vanów.

To nie są tylko puste obietnice. Multivan jest obecnie w szczytowej formie. W 2025 roku sprzedaż tego modelu na świecie wzrosła o 31 procent (do 38 700 sztuk). Prawdziwy boom nastąpił jednak nad Wisłą, gdzie polscy kierowcy pokochali ten samochód na nowo, generując gigantyczny wzrost sprzedaży na poziomie 94 procent. Teraz nadchodzi wersja, która ma te wyniki jeszcze poprawić.

Co zmieniło się w wyglądzie nowego Multivana?

Projektanci postawili na "wyostrzenie" kultowego DNA. Nowy Multivan otrzymał całkowicie przeprojektowany pas przedni, szczególnie wloty powietrza, który optycznie poszerza samochód i nadaje mu bardziej nowoczesnego, wręcz futurystycznego sznytu.

Największą uwagę przyciągają nowe reflektory LED z unikalną sygnaturą świetlną, które sprawiają, że auta nie pomylisz z żadnym innym na drodze. Podział zderzaka na dwa wyraźne segmenty to zabieg, który ma podkreślać solidność i prestiż tej konstrukcji.

Matowy lakier w Multivanie? To nowość!

Volkswagen po raz pierwszy wprowadza do oferty Multivana lakiery matowe, co do tej pory było domeną aut premium i sportowych. Prawdziwym hitem może okazać się dwukolorowa kombinacja Candy White (matowy) połączony z Grey Brown (metalik).

Do tego dochodzi sześć nowych wzorów felg aluminiowych w rozmiarach 17 i 18 cali. Fani klasyki również znajdą coś dla siebie, bo kultowa, 19-calowa felga "Halmstad" przeszła lifting i prezentuje się teraz jeszcze lepiej.

Silniki i osiągi, czyli co mamy pod maską?

Obecna generacja Multivana słynie z oszczędnych jednostek napędowych, które idealnie sprawdzają się w trasie. Choć pełna specyfikacja techniczna odświeżonego modelu zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach, możemy spodziewać się kontynuacji sprawdzonej strategii: mocnych diesli oraz hybryd typu plug-in, które pozwalają na bezszelestne poruszanie się po mieście.

Producent zapowiada, że do końca lata będziemy stopniowo poznawać kolejne szczegóły dotyczące mocy (KM) i przyspieszenia poszczególnych wersji, szczególnie że największe zmiany, jak nowy środek auta, nadal są tajemnicą.

Ile kosztuje nowy Multivan i kiedy w salonach?

Nowy model zadebiutuje na drogach w drugiej połowie 2026 roku. Cenniki są obecnie przygotowywane, ale biorąc pod uwagę bogatsze wyposażenie standardowe i nowoczesny design, należy spodziewać się lekkiej korekty stawek.

Obecny model cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego warto już teraz trzymać rękę na pulsie. Kolejne konkrety dotyczące zamówień poznamy jeszcze przed wakacjami.