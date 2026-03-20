Jeśli marzy ci się porządek od podłogi aż po sufit, a jednocześnie chcesz mieć satysfakcję, że w portfelu udało się zachować kilka stówek, to nadszedł ten dzień. Wszechstronny i lekki odkurzacz pionowy TEFAL X-Pert 7.60 trafił na promocję. Ostatnio kosztował ok. 800 zł, a teraz jego cena spadła do 600 zł.

Kolejnym bohaterem Hitu Dnia w Media Expert został odkurzacz TEFAL X-Pert 7.60. W ciągu ostatnich 30 dni jego cena sięgała 800 zł w tym sklepie z elektroniką. Teraz kosztuje 599 zł. Porównywarki cenowe pokazują, że w innych miejscach zapłacisz za niego znacznie bliżej tej wyższej kwoty. Jest to więc dobra okazja, z której możesz jednak skorzystać tylko do końca 20 marca 2026. Także liczy się czas.

Jak TEFAL X-Pert 7.60 może pomóc w odkurzaniu?

W materiałach, jakie francuski producent urządzeń AGD rozsyła do sklepów online, można przeczytać, że TEFAL X-Pert 7.60 to pionowy model 3x1. Określa się go wielofunkcyjnym, ponieważ można nim sprzątać na trzech poziomach: najniższym (podłoga), średnim (kanapa, blaty) i najwyższym (sufit).

Odkurzacz, który ma zbierać zarówno okruchy, jak i pajęczyny, dysponuje mocą 140W. Jego elektroszczotka wykonuje 3500 obrotów na minutę i ma oświetlenie LED, które pomoże dostrzec kurz w ciemniejszych zakamarkach. Można go stosować do wszystkich rodzajów podłóg, dywanów i chodników.

Producent chwali się też jego lekką konstrukcją. Cały odkurzacz waży 2 kg. Dla jeszcze większej wygody istnieje możliwość odłączenia modułu ręcznego, którego waga nie przekracza 1,2 kg. Przy dłuższym odkurzaniu może mieć to znaczenie, zwłaszcza dla tych, którzy gustują w podręcznych gadżetach do sprzątania.

Bezprzewodowy odkurzacz działa na wyjmowanej baterii litowo-jonowej o napięciu 18V. Producent podaje, że przy użyciu modułu ręcznego w trybie Eco w pełni naładowany akumulator podtrzyma ciągłą pracę odkurzacza przez 45 minut. Natomiast przywrócenie mu energii do pełna ma zająć ok. 3 godzin.

Konserwacja? Odkurzacz ma pojemnik na kurz o pojemności 0,44 l. Po skończonej pracy trzeba go odpiąć od rączki z silnikiem, a następnie otworzyć klapę na jego dole, aby opróżnić go z kurzu w najbliższym koszu. Dla utrzymania higieny pojemnik na kurz, a także filtr zmywalny i separator można myć pod bieżącą wodą.

