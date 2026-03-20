Fiat wykonuje niespodziewany zwrot akcji i do gamy modelu 600 dorzuca wersję, na którą czekali tradycjonaliści. Nowy Fiat 600 rezygnuje z napędu elektrycznego i hybrydowego na rzecz klasycznej benzyny i manualnej przekładni. To ma być najtańszy sposób na wejście w świat włoskiego stylu.
Włoska marka doskonale wyczuła nastroje na rynku. Choć "sześćsetka" debiutowała jako auto elektryczne i hybrydowe, teraz do gry wchodzi odmiana czysto spalinowa. To ukłon w stronę kierowców, którzy cenią prostotę, niższą masę własną i co najważniejsze niższą cenę zakupu.
Jak wygląda nowy Fiat 600? Czerń dodaje mu charakteru
Wizualnie to wciąż ten sam stylowy crossover, który przyciąga wzrok na ulicy, ale z okazji premiery Fiat przygotował coś specjalnego. Na rynek wjeżdża limitowana seria Street Edition (tylko 2000 sztuk).
Wyróżnia się ona dwukolorowym nadwoziem, czarnym grillem oraz czarnymi, 18-calowymi felgami.
W środku znajdziemy ciemne wykończenie deski rozdzielczej i foteli z kontrastującymi białymi przeszyciami. Standardowa wersja Pop będzie bardziej stonowana, oferując m.in. reflektory LED i 16-calowe felgi.
Co pod maską? Klasyka gatunku z turbo
Zapomnijcie o wtyczkach i odzyskiwaniu energii. Sercem Fiata 600 Petrol jest znany turbodoładowany silnik o pojemności 1.2 litra, który generuje 100 KM mocy.
Największą nowością jest jednak to, co znajdziemy między fotelami. Moc przekazywana jest na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni biegów. To prosta i sprawdzona konstrukcja, która ma zapewnić bezpośrednie i angażujące wrażenia z jazdy.
Wyposażenie i technologia
Mimo że to wersja budżetowa, Fiat nie oszczędzał na technologii. Nawet w bazowej odmianie kierowca otrzyma:
W wyższych wersjach pojawią się bardziej wyszukane dodatki, takie jak bezprzewodowa ładowarka do smartfona, oświetlenie ambientowe czy kamera cofania.
Cena i dostępność. Czy to będzie hit w Polsce?
Fiat nie ogłosił jeszcze oficjalnych cenników dla polskiego rynku, ale jedno jest pewne: wersja benzynowa Fiata 600 będzie znacznie tańsza od hybrydy i elektryka. To czyni z niej niezwykle groźnego konkurenta w segmencie miejskich crossoverów.
Produkcja wersji Street Edition jest ograniczona, ale standardowe odmiany mają wejść do regularnej sprzedaży jeszcze w tym roku. Jeśli szukasz modnego auta, które nie zrujnuje twojego budżetu skomplikowaną technologią, Fiat 600 w wersji benzynowej może być strzałem w dziesiątkę.