Ceny paliw zaskoczyły kierowców (znowu)! Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Nie cierpię utartych sloganów, ale powiedzenie "tanio to już było" nie może wyjść mi z głowy po mojej porannej przejażdżce po stacjach paliw. Od paru tygodni po weekendzie zastaje nas nowa rzeczywistość cenowa i w ten poniedziałek ( 23.03) nie było inaczej. Na pylonach pojawiły się bowiem liczby, które dawno nie były widziane.

Kierowcy w całej Polsce przecierają oczy ze zdumienia, ale to nie jest zły sen. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i gwałtowne ruchy na rynku hurtowym sprawiły, że ceny paliw, a zwłaszcza oleju napędowego, wchodzą w zupełnie nową, bolesną dla portfela fazę. Postanowiłem przejechać się po stacjach i zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają ceny na pylonach. No i kurcze się zagotowałem jak zapewne większość Polaków.

Granica 9 zł blisko

To, co dzieje się z cenami oleju napędowego, to prawdziwe trzęsienie ziemi. Jeszcze w piątek hurtowa cena diesla wynosiła 6,74 zł netto, ale sobota przyniosła drastyczny skok do poziomu 7,26 zł netto.

Po doliczeniu podatku VAT otrzymujemy kwotę 8,93 zł za litr w hurcie. Jeśli doliczymy do tego marżę stacji, czarny scenariusz staje się realny: za diesla możemy w tym tygodniu zapłacić nawet 9 zł za litr.

Ceny paliw 23.03.2026 Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Na razie takich cen jeszcze nie ma, bo ceny w stolicy wahają się od 8,20 do 8,40 zł za litr, ale to raczej kwestia dni, kiedy diesel przebiję tę granicę. Dramat.

Co z benzyną i LPG? Tutaj sytuacja wygląda inaczej

Choć diesel bije rekordy, właściciele benzyniaków i aut z instalacją gazową mogą liczyć na nieco więcej spokoju. W ich przypadku korekty cen są niemal symboliczne, choć trend spadkowy zdecydowanie się zakończył.

Za benzynę 95 zapłacimy obecnie około 7,20 zł w Warszawie. Odwiedziłem łącznie dziesięć stacji i to 7,20 zł było taką średnią ceną. Z kolei autogaz oscylował w granicach 3,4 zł.

Ceny paliw 23.03.2026 Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

A jak będą wyglądały ceny w tym tygodniu?

Benzyna Pb95 ma kosztować od 6,94 do 7,09 zł/l . Benzyna Pb98 to będzie wydatek rzędu 7,76-7,91 zł/l . LPG wzrośnie nieznacznie do poziomu 3,38-3,51 zł/l .

Dlaczego jest tak drogo? Ropa Brent dyktuje warunki

Wszystkiemu winna jest napięta sytuacja geopolityczna, która błyskawicznie przekłada się na giełdy. Cena ropy Brent wynosi obecnie niemal 108 dol. za baryłkę, co wymusza na koncernach takich jak Orlen natychmiastowe reakcje w cennikach hurtowych.

Eksperci z serwisu e-petrol ostrzegają, że wcześniejsze, optymistyczne prognozy mogą być już nieaktualne przez sobotni rajd cenowy Orlenu. Kierowcy planujący dłuższe trasy powinni rozważyć tankowanie jak najszybciej, zanim nowe dostawy paliwa dotrą do dystrybutorów.