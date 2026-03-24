Kolejna fala zwolnień w korporacji Paramount Skydance. Pracę straci cały zespół pracowników stacji CBS News Radio, co jest pokłosiem decyzji o likwidacji rozgłośni. Decyzja budzi obawy amerykańskich związków zawodowych. Tymczasem niedługo ma dojść do fuzji firmy z Warner Bros. Discovery, właścicielem stacji TVN i CNN.

Korporacja Paramount Skydance już niedługo ma przejąć Warner Bros. Discovery, czyli właściciela m.in. polskiej stacji TVN. Trwa finalizowanie przedsięwzięcia, a tymczasem z mediów płyną niepokojące informacje na temat masowych zwolnień pracowników u giganta kontrolowanego przez Davida Ellisona.

Likwidacja CBS News Radio

Serwis Deadline poinformował, że stacja CBS News Radio, rozgłośnia o niemal stuletniej historii, ma zostać zamknięta już 22 maja tego roku. Redaktor naczelna CBS Bari Weiss i prezes Tom Cibrowski ogłosili, że jest to decyzja związana z kolejną redukcją etatów w dziale informacyjnym.

"Dziś poinformowaliśmy nasz zespół CBS News Radio i około 700 współpracujących stacji, że zakończymy usługę 22 maja 2026 r. Niestety, ta decyzja oznacza likwidację wszystkich stanowisk w zespole CBS News Radio. Rozumiemy, jak trudna jest ta wiadomość dla naszych pracowników i ich kolegów, którzy pracowali ramię w ramię, aby relacjonować najważniejsze wydarzenia naszych czasów" – brzmi treść komunikatu, do której dotarł Deadline.

W rozesłanej wiadomości e-mail Bari Weiss podkreśliła, że radio funkcjonowało od prawie stu lat, dostarczając Amerykanom informacje o bieżących wydarzeniach. "Nasza sztandarowa audycja, 'World News Roundup', pozostaje najdłużej nadawanym programem informacyjnym w kraju" – pisała naczelna CBS.

Weiss i Cibrowski powiadomili: "Niektóre działy naszej redakcji muszą zostać zredukowane, aby zrobić miejsce dla nowych rozwiązań, które musimy wdrożyć, by pozostać konkurencyjnymi". Redaktor naczelna CBS nadmieniła, że decyzja o zamknięciu projektu wynika ze "zmiany strategii stacji radiowych w połączeniu z trudną sytuacją ekonomiczną".

Zamknięcie CBS News Radio oznacza, że pracę straci zespół składający się z około 60-70 osób. I to w momencie, gdy rodzina Ellisonów szykuje się do przejęcia Warner Bros. Discovery, fuzji o szacowanej wartości 111 miliardów dolarów. Nic więc dziwnego, że kolejna redukcja etatów wzbudza zamieszanie również na polskim rynku medialnym i wywołuje pytania o przyszłość takich stacji, jak TVN czy CNN.

Amerykańscy związkowcy krytykują decyzję o zamknięciu CBS News Radio

Gildia Scenarzystów Amerykańskich wydała oświadczenie związane z zaistniałą sytuacją. Związkowcy twierdzą, że cięcia kosztów to wynik "lekkomyślności i chciwości". W komunikacie zaznaczono także: "CBS News Radio to instytucja, w której pokolenia najlepszych dziennikarzy w kraju poświęciły swoją karierę relacjonowaniu wydarzeń i pociąganiu do odpowiedzialności ludzi u władzy. Decyzja o zamknięciu CBS News Radio świadczy o nieudolnym przywództwie Bari Weiss".

To nie koniec ostrych słów pod adresem korporacji i osób, które nią zarządzają. Przedstawiciele Gildii Scenarzystów piszą jeszcze: "Biorąc pod uwagę szkody, jakie David Ellison wyrządził CBS News w ciągu zaledwie kilku miesięcy, rodzinie Ellisona nie wolno przejąć CNN ani żadnych innych ważnych stacji informacyjnych".

Napięcia narastają, a zespół CBS News 24/7 zorganizował jednodniowy strajk, walcząc o poprawę warunków pracy oraz podwyżki. Związkowcy grzmią, że "pracodawca ma miliardy na przejęcie Warner Bros. Discovery, ale wciąż nie gwarantuje godziwych pensji".