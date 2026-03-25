Posiadacze małych mieszkań oraz kawalerek wyczekali świetną okazję do wymiany telewizora na nowszy model. Świetny OLED 4K od LG jest teraz tańszy o pół tysiąca złotych, a jego parametry docenią zarówno miłośnicy filmów oraz seriali, jak i gracze.

Kiedy mieszkasz w kawalerce albo małym mieszkaniu, zawsze musisz racjonalnie podchodzić do zakupu telewizora. Zwłaszcza w aspekcie jego rozmiaru. Większy nie zawsze znaczy bowiem lepszy. Źle dopasowana przekątna panelu irytuje zamiast cieszyć. Kto musiał ruszać głową od lewa do prawa w pogoni za napisami, doskonale wie, co mam na myśli.

Przy wyborze odpowiedniego telewizora 4K kluczowym parametrem jest odległość między panelem a siedziskiem widza. Wynik na miarce dzielimy przez 3 (większość widzów) lub 2,5 (miłośnicy wielkich ekranów), uzyskując w ten sposób odpowiednią wielkość ekranu. Przykładowo, jeśli siedzisz 150 cm od telewizora, optymalna wielkość ekranu to 50 cali (150/3). Tak się składa, że telewizor o zbliżonej przekątnej jest teraz w świetnej promocji.

OLED 4K od LG jest tańszy aż o pół tysiąca złotych . To topowa opcja do małego mieszkania.

Telewizor LG 48B56LA o przekątnej 48 cali to rozwiązanie dla miłośników filmów i seriali, którzy chcą oglądać treści w topowej jakości, jednocześnie nie dysponując masą wolnej przestrzeni. Dzięki swoim wymiarom OLED 4K od LG idealnie pasuje do kawalerek, a także takich pomieszczeń jak pokój dziecka, pokój gościnny, pokój gier, korytarz, zabudowane patio czy gabinet.

Główna zaleta telewizora to oczywiście panel. Wyświetlacze OLED oferują idealną czerń oraz nieskończony kontrast. Na pewno zetknęliście się z widoczną gołym okiem szarością, imitującą mrok w panelach LCD. W przypadku OLED-ów ten problem nie istnieje. Czerń jest tak gęsta i autentyczna, jakby telewizor był wyłączony. Dzięki temu na ekranach kapitalnie wyglądają filmy i seriale, pozwalając zaistnieć efektom HDR, cieniowaniu oraz standardowi Dolby Vision.

Ponadto LG 48B56LA to fenomenalny model dla gracza. Dzięki VRR i częstotliwości odświeżania na poziomie aż 120 Hz telewizor pozwala wykorzystać pełen potencjał współczesnych konsol, takich jak PlayStation 5 czy Nintendo Switch 2. Z kolei aż cztery gniazda HDMI 2.1 umożliwiają podłączenie wielu sprzętów jednocześnie. Wisienką na torcie jest dojrzały system webOS TV, oferujący dostęp do wszystkich istotnych aplikacji.

Chcesz więcej za mniej? 55-calowy Panasonic 4K pozytywnie zaskakuje kupujących.

Panasonic zazwyczaj nie jest pierwszym wyborem klientów, jeśli chodzi o markę telewizora. No i bardzo dobrze. Dzięki temu producent musi się wykazać, agresywnie grając ceną. W efekcie 55-calowe panele 4K takie jak TN-55W70AEZ kupimy poniżej dwóch tysięcy złotych. Do tego z Google TV na pokładzie, czyli najlepszym możliwym oprogramowaniem dla telewizora.

Panasonic TN-55W70AEZ to świetne rozwiązanie jako telewizor dodatkowy. Do sypialni. Do pokoju gościnnego. Do pokoju dziecka. Jasny panel LED docenią gracze, zwłaszcza w duecie z HDMI 2.1 oraz technologiami VRR i ALLM. Częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz także jest jak najbardziej wystarczająca do konsolowej rozgrywki. Zwłaszcza, jeśli gramy na Switchu 2 i bazowym PS5. Mamy do czynienia z naprawdę uniwersalnym rozwiązaniem, do tego z zaskakująco cienkimi, eleganckimi ramkami.

Popularny odkurzacz pionowy Samsunga w końcu taniej . Jet 85 ma wielu fanów

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Samsung Jet 85 Premium to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który ma wszystko: funkcję mopowania podłóg, własny pojemnik na wodę, diody uwidaczniające kurz, ścienną stację ładującą oraz zestaw końcówek, w tym mini elektroszczotkę do sierści, szczotkę główną LED, końcówkę mopującą, krawędziówkę, szczotkę do kurzu z włosiem oraz elastyczny przegub. Do tego akumulator pozwala na 25 minut ciągłego sprzątania w trybie wysokiej wydajności, co w zupełności wystarczy na pozbycie się kurzu w mieszkaniu oraz małym domu.

Z takim zestawem możliwości Jet 85 oferuje solidny stosunek ceny do możliwości. Ten konkretny model znajduje się w samym środku stawki cenowej odkurzaczy Samsunga i szczerze – nie widzę powodu, aby dopłacać do droższego Jeta 95. Większa bateria i rura teleskopowa to dla mnie za mało. Tańszy Jet 85 spełnia wymagania większości użytkowników, do tego teraz jest w rekordowo niskiej cenie 1799 zł za pełen zestaw.

Bestsellerowy air fryer doczekał się porządnej promocji . Te oceny nie są przypadkiem

Prawie pięćset ocen klientów. Pełne pięć gwiazdek. Philips Ovi XXL Connected to jedna z najlepiej ocenianych frytkownic beztłuszczowych z klasy premium. Urządzenie piecze aż do sześciu porcji posiłku jednocześnie, dzięki wielkiej szufladzie o pojemności 7,2 l. Cały kurczak wchodzi bez żadnego problemu, zostaje jeszcze miejsce na ziemniaczki.

Wyróżnikiem Philipsa Ovi XXL Connected jest technologia szybkiego pieczenia Rapid Air, z charakterystyczną cyrkulacją powietrza w kształcie rozgwiazdy. Dzięki temu rozwiązaniu żywność jest odpowiednio przypiekana z każdej strony, bez wysuszania środka. Drugim wyróżnikiem air fryera jest forma do pieczenia oraz tacka do grillowania, dołączona do zestawu. Do tego sprzęt łączy się przez domowe WiFi ze smartfonem, oferując bazę ponad 1000 przepisów na start przygody z frytkownicą beztłuszczową.

Koniec problemu z kaucją. Saturator to świetna alternatywa, ale trzy butelki to mus

Saturatory są domyślnie sprzedawane w zestawie z jedną butelką. To zdecydowanie za mało. Z kolei przez unikalne mocowanie nie zastąpimy jej dowolnym pojemnikiem. W praktyce potrzebujemy przynajmniej trzech butelek, żeby zachować płynną rotację między zmywarką, urządzeniem a lodówką. Co na liście robi lodówka? Woda nasycona CO2 smakuje najlepiej, gdy jest porządnie schłodzona. Zapas butelek docenimy też przy potężnym wyborze syropów, mogąc przygotować kilka różnych napojów jednocześnie.

