Impact’26 w Poznaniu czeka na 30. młodych naukowców! Rusza program stypendialny dla studentów, doktorantów i osób z niedawno uzyskanym stopniem doktora, które chcą rozwijać swoje projekty badawcze. Na wydarzeniu stypendyści spotkają się ze środowiskiem liderów technologii, biznesu i życia publicznego.

– Chcemy zaprosić młodych naukowców do rozmowy o kierunkach rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej i o tym, jak przekładać wyniki badań na realne innowacje. Ich świeże spojrzenie może stać się impulsem do zmian – mówi Krystian Wolak, pomysłodawca i twórca Impactu.

Uczestnicy programu zyskają możliwość udziału w debatach Impact’26 oraz nawiązania kontaktów z ekspertami i liderami świata nauki, technologii, biznesu i administracji publicznej. Będzie to także okazja do poznania najważniejszych trendów oraz dyskusji dotyczących wyzwań stojących dziś przed nauką, gospodarką i społeczeństwem.

Jak aplikować do programu na Impact’26?

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 5 kwietnia 2026 r. Aplikować mogą osoby w wieku od 18 do 35 lat, które są studentami studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, doktorantami albo uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich pięciu lat.

Organizatorzy zapraszają młodych badaczy zainteresowanych rozwijaniem swoich projektów, zwłaszcza w kontekście wyzwań gospodarczych, technologicznych i społecznych. Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz online.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie do 30 uczestników. O wyborze zdecydują dorobek oraz dotychczasowa aktywność naukowa kandydatów. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana kandydatom do 5 maja 2026.

Regulamin programu stypendialnego Impact dostępny jest pod tym adresem.

Liderzy, dyskusje, idee

Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy opiniotwórczych liderów biznesu, administracji publicznej, świata nauki, technologii i kultury.

Każdego roku forum gromadzi tysiące uczestników i stanowi platformę międzynarodowej debaty o kluczowych trendach kształtujących przyszłość gospodarki, społeczeństw i państw: od innowacji i finansów po transformację technologiczną i wyzwania społeczne.

Tegoroczna – jedenasta – edycja wydarzenia odbędzie się 13–14 maja 2026 w Poznaniu. Jesienią (29–30 września 2026) Impact po raz kolejny zawita do Bukaresztu.