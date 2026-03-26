Problemy Stena Line w Szwecji. Przez awarię mają wielogodzinne utrudnienia Fot. Simlinger/Shutterstock

Koniec marca przyniósł niespodziewane, poważne utrudnienia dla pasażerów promów kursujących między Polską a Szwecją. Opóźnienia sięgają kilku godzin i nie wiadomo, kiedy się skończą. Sytuacja pasażerów nie była najlepsza, ale linia Stena Line podjęła działania.

Przeprawy promowe między Polską a Szwecją cieszą się dużą popularnością. Dla wielu osób to szansa na poznanie życia na statku, a także krótki wyjazd do innego kraju bez konieczności wsiadania na pokład samolotu. Jednak w środę 25 marca doszło do ogromnych utrudnień w porcie w Karlskronie. Na ruszenie w podróż czeka ok. 200 polskich turystów.

Ogromne opóźnienia promów z Polski do Szwecji. Wszystko przez jednostkę Stena Line

Między Polską a Szwecją pływa wiele firm, jednak jedną z popularniejszych jest Stena Line. W ich ofercie znajdują się rejsy z Gdyni do Karlskrony. Z powodu awarii jednej z ich jednostek w Szwecji pojawiły się duże utrudnienia.

Jak przekazała rzeczniczka Stena Line Polska w rozmowie z TVN24, w środę rano podczas cumowania pękła cuma rufowa promu Stena Spirit. W połączeniu z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi doprowadziło to do wielogodzinnych utrudnień.

"Fakt" przekazał, że z powodu awarii jednostki w terminalu w Szwecji utknęło ok. 200 polskich turystów. "Stena Line, rejs Karlskrona–Gdynia. Ludzie koczują w terminalu już 8 godzin. Przez pierwsze 4 godziny nie było nawet wody pitnej. Po 5 godzinach przynieśli... ciasteczka na poczęstunek. Brak rzetelnej, prawdziwej informacji, ludzie koczują jak zwierzęta, dzieci śpią na podłodze i nikt dalej nie chce udzielić nam informacji, jakie Stena Line podejmuje kroki" – cytował jedną z podróżniczek tabloid. Stena Line już rozwiązała ten problem.

Stena Line z dużymi opóźnieniami. Jeden rejs został odwołany

W związku z koniecznością zacumowania Stena Spirit przy wykorzystaniu holownika, a następnie rozpoczęciem sprawdzania jego stanu technicznego, jego środowy, wieczorny rejs został odwołany. Ponieważ jednostka blokuje miejsce przy nabrzeżu, problemy z punktualnością mają także inne promy Stena Line.

– Przybycie statku Stena Estelle do Karlskrony jest opóźnione. Pasażerowie, którzy zarezerwowali rejs tym statkiem i czekali na terminalu w Karlskronie, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem otrzymali zakwaterowanie i posiłki na statku Stena Spirit. Również wypłynięcie Stena Ebba z Gdyni zostało opóźnione. Pasażerowie wsiedli na pokład w normalnym czasie odprawy i przebywają na statku, korzystając z kabin i udogodnień pokładowych – powiedziała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Zembrzycka, rzeczniczka prasowa Stena Line Polska.

