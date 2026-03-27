Fot. materiały prasowe

Roborock zaprezentował swoje najnowsze portfolio, które ma zredefiniować rynek urządzeń sprzątających. W Warszawie, podczas wydarzenia z udziałem mediów, influencerów i partnerów biznesowych, zadebiutowała nowa generacja flagowych robotów sprzątających: Saros 20 i Saros 20 Sonic oraz innowacyjna linia odkurzaczy myjących Roborock F25 (ACE Pro, ACE Combo, Ultra). Omówiony został także kierunek rozwoju marki, która w 2025 objęła pozycję lidera rynku.

REKLAMA

Motyw przewodni wydarzenia – wolność – został przedstawiony w kontekście codziennych doświadczeń użytkowników. To odzyskany czas, zaoszczędzona energia, możliwość skupienia się na tym, co naprawdę ważne. Wraz z rozwojem technologii sprzątanie przestaje być obowiązkiem wymagającym zaangażowania, a staje się procesem, który może odbywać się automatycznie – bez udziału użytkownika.Jak podkreślono podczas prezentacji, Roborock od lat odgrywa kluczową rolę w tej transformacji, rozwijając technologie, które przesuwają granice automatyzacji i komfortu użytkowania. Za tymi deklaracjami stoją twarde dane: ponad 40% zespołu firmy to inżynierowie R&D, a w 2025 roku nakłady na innowacje przekroczyły 8% przychodów firmy.

REKLAMA

Globalna dominacja i dynamiczny rozwój na polskim rynku

Efekty tej strategii przekładają się na pozycję rynkową. Według najnowszych danych IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025, Roborock oficjalnie został światowym numerem jeden w kategorii inteligentnych robotów sprzątających z udziałem w rynku wynoszącym 17,7%. Skala sukcesu jest też szczególnie widoczna w Polsce, która stanowi jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w regionie.– W 2025 roku w Polsce kategoria robotów sprzątających odnotowała wzrost o 45%, natomiast rynek urządzeń do sprzątania na mokro zwiększył się o ponad 300%. W tym samym czasie sprzedaż marki Roborock wzrosła o 89% rok do roku pod względem wolumenu i o 105% pod względem wartości – podkreśla Ricky Ma, szef Roborock w Europie. – Warto podkreślić, że w segmencie odkurzaczy myjących nasza firma odnotowała wzrost przekraczający 300% wolumenowo i ponad 200% pod względem wartości – dodaje.

REKLAMA

Seria Saros 20 – flagowa seria Roborock

Jednym z kluczowych punktów prezentacji była nowa seria flagowych urządzeń marki - Saros 20. To następca linii Saros 10, która debiutowała rok temu i jest jedną z najpopularniejszych w portfolio Roborock na rynku.Seria Saros 20 wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnego systemu AdaptiLift Chassis 3.0, który pozwala robotom dynamicznie dostosowywać wysokość, by pokonywać progi do 8,8 cm i utrzymywać optymalną siłę ssania na dywanach (do 36 000 Pa). Dzięki smukłej konstrukcji o wysokości 7,98 cm oraz zaawansowanym systemom nawigacyjnym – StarSight™ 2.0 w modelu Saros 20 i RetractSense™ w Saros 20 Sonic – urządzenia z tej serii docierają tam, gdzie inne roboty zwykle nie dają rady. Oba modele współpracują również z nową stacją RockDock, oferującą mycie mopów w temperaturze do 100°C, suszenie ciepłym powietrzem, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz oraz zautomatyzowaną konserwację.Saros 20 został zaprojektowany z myślą o przestrzeniach, w których robot musi radzić sobie z progami, dywanami o różnej wysokości, ciasnymi przejściami i złożonym układem pomieszczeń. Model wykorzystuje autonomiczny system StarSight™ 2.0, który charakteryzuje się brakiem "wieżyczki". Integruje on czujniki 3D oraz kamerę RGB i umożliwia szybkie i dokładne mapowanie przestrzeni oraz rozpoznawanie ponad 300 typów przeszkód. Co więcej, w modelu znajdziemy system FlexiArm™, który prowadzi szczotkę i mop wzdłuż listew przypodłogowych oraz mebli, docierając do wnęk o wysokości od 2 cm, a architektura TripleLift umożliwia niezależne unoszenie podwozia, szczotki głównej oraz dwóch obrotowych mopów, w zależności od rodzaju sprzątanej powierzchni.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Saros 20 Sonic koncentruje się z kolei na precyzyjnym mopowaniu twardych podłóg. Dzięki systemowi VibraRise® 5.0 z technologią soniczną oraz wysuwanemu mopowi model ten idealnie sprawdza się do usuwania zaschniętych zabrudzeń, dokładnego czyszczenia przy krawędziach i stabilnej pracy w wymagających wnętrzach. Co więcej, Saros 20 Sonic jest wyposażony w RetractSense™, który automatycznie chowa moduł LiDAR podczas pracy pod niskimi meblami. Dzięki temu zachowuje on smukłą konstrukcję o wysokości 7,98 cm, nie tracąc jednocześnie orientacji przestrzennej. Robot wykorzystuje też podwójny system zapobiegający plątaniu, łączący szczotkę główną DuoDivide™ z boczną szczotką FlexiArm™ Arc. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o domach ze zwierzętami oraz długimi włosami, umożliwiając skuteczne zbieranie zanieczyszczeń.

Fot. materiały prasowe

W pionie i poziomie, czyli seria F25

Model F25 ACE Pro wprowadza nowy sposób czyszczenia podłóg dzięki technologii JetFoaming™. Wykorzystuje ona gęstą pianę – nawet 167 milionów mikropęcherzyków z zaledwie 1 ml roztworu – umożliwiając skuteczne rozpuszczanie zabrudzeń i neutralizację zapachów bez ich rozmazywania. Urządzenie oferuje moc ssania do 25 000 Pa oraz system JawScrapers™ Anti-Tangle, który eliminuje problem plątania włosów, nawet takich o długości do 50 cm, co sprawia, że model szczególnie dobrze sprawdza się w domach ze zwierzętami. Uzupełnieniem są rozwiązania zwiększające wygodę użytkowania – system samoczyszczenia w wysokiej temperaturze do 95°C z automatycznym suszeniem, inteligentne wykrywanie poziomu zabrudzeń oraz powiększony zbiornik na czystą wodę, które razem pozwalają na skuteczne i niemal bezobsługowe sprzątanie na co dzień.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

W segmencie urządzeń typu wet & dry Roborock zaprezentował model F25 Ultra, który łączy czyszczenie parą i gorącą wodą w jednym urządzeniu. Rozwiązanie to pozwala skutecznie usuwać zaschnięte i tłuste zabrudzenia, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo czyszczenia delikatnych powierzchni, w tym podłóg drewnianych. Model wykorzystuje technologie VaporFlow i WaveFlow, a także inteligentne rozwiązania wspierające wygodę użytkowania, takie jak automatyczne dozowanie detergentu, samoczyszczenie i suszenie urządzenia.

Fot. materiały prasowe

Model F25 ACE Combo to rozwiązanie 5-w-1, które łączy funkcje odkurzania na mokro i sucho, bezprzewodowego odkurzacza pionowego oraz specjalistycznego sprzętu do usuwania roztoczy. Dzięki modułowej konstrukcji można łatwo dostosować je do różnych zadań w domu, a moc ssania do 20 000 Pa i system JawScrapers™ pomagają skutecznie usuwać zabrudzenia, zapobiegać plątaniu włosów i ograniczać powstawanie smug. Model został także wyposażony w technologie zwiększające wygodę codziennego użytkowania, takie jak SlideTech™ 2.0 wspierający manewrowanie, FlatReach™ 2.0 umożliwiający sprzątanie pod niskimi meblami oraz automatyczny dozownik detergentu, który precyzyjnie dopasowuje ilość środka czyszczącego do poziomu zabrudzenia.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Seria Saros 20: ceny w Polsce oraz promocje na start

Z okazji premiery Roborock przygotował specjalną ofertę promocyjną, dzięki której można wyraźnie zaoszczędzić – obowiązuje ona od 25 marca do 30 kwietnia.Saros 20 Standard:- cena promocyjna wersji podstawowej – 5199 PLN (cena regularna: 5699 PLN)- cena promocyjna wersji z systemem automatycznego uzupełniania i odprowadzania wody – 5899 PLN (cena regularna: 6399 PLN)Saros 20 Complete:- cena promocyjna – 5499 PLN (cena regularna: 5999 PLN)- możliwość dokupienia dodatkowego zestawu akcesoriów za 1 PLN (wartość 299 PLN), który pozwala na użytkowanie robota nawet przez rok bez dodatkowych wydatków.Saros 20 Sonic Complete:- cena promocyjna – 5499 PLN (cena regularna: 5999 PLN)

REKLAMA

Seria F25: ceny w Polsce oraz promocje na start

Podobnie jak w przypadku serii Saros 20, także modele z linii F25 objęto ofertą premierową, która pozwala wyraźnie obniżyć cenę zakupu. Promocja obowiązuje od 25 marca do 30 kwietnia:- Roborock F25 ACE Pro – 2199 PLN (cena regularna: 2599 PLN)- Roborock F25 Ultra – 2899 PLN (cena regularna: 3699 PLN)- Roborock F25 ACE Combo – 2099 PLN (cena regularna: 2599 PLN)

Kierunek: jeszcze większa automatyzacja i wygoda

Zaprezentowane podczas wydarzenia rozwiązania pokazują wyraźny kierunek rozwoju marki – od urządzeń wspierających użytkownika do systemów, które przejmują pełną odpowiedzialność za proces sprzątania. Automatyczne dozowanie detergentów, samoczyszczące stacje dokujące, zaawansowane systemy rozpoznawania zabrudzeń czy adaptacyjne podwozia to elementy, które mają jeden wspólny cel: maksymalnie ograniczyć zaangażowanie użytkownika i oddać mu to, co najcenniejsze – czas i swobodę.Strategia marki wykracza poza obecność tylko we wnętrzach domów. We wrześniu 2025 r. Roborock zadebiutował w Europie w kategorii kosiarek automatycznych, a w styczniu br. wprowadził je także na rynek USA. Odzwierciedla to ambicję firmy, by wprowadzać robotykę do każdej dziedziny codziennego życia.