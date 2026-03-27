iRobot wchodzi w nową fazę rozwoju i wyraźnie sygnalizuje wejście w ofensywę w segmencie smart home. Premiera nowej linii robotów sprzątających podczas targów AWE 2026 w Szanghaju to nie tylko prezentacja produktów, ale czytelny komunikat dla rynku: marka przyspiesza, rozszerza portfolio i stawia na technologie, które realnie zwiększają efektywność sprzątania.

30 lat doświadczeniaiRobot, jako jedna z nielicznych marek z ponad 30-letnim doświadczeniem w robotyce użytkowej, konsekwentnie buduje przewagę technologiczną. Portfolio oparte na tysiącach innowacji oraz ponad 3800 patentach pokazuje skalę inwestycji w rozwój i długofalową strategię w segmencie inteligentnego sprzątania. Obecność iRobot na AWE 2026 była wyraźnym sygnałem powrotu do aktywnej komunikacji rynkowej i wzmacniania relacji z partnerami handlowymi. Skala ekspozycji oraz sposób prezentacji portfolio – od pierwszych modeli po najnowsze rozwiązania – podkreślały zarówno dziedzictwo marki, jak i jej ambicję dalszego skalowania biznesu.

– AWE 2026 pokazało bardzo wyraźnie, że iRobot wraca do dynamicznego rozwoju. Nowe portfolio spotkało się z dużym zainteresowaniem partnerów i rynku, a prezentacja ewolucji robotów Roomba – od pierwszych modeli po najnowsze rozwiązania – tylko potwierdziła skalę zmian, jaką przechodzi marka. Rozmach z jaką iRobot przygotował swoje stoisko targowe potwierdza transformację jaka się dokonała. iRobot już zapowiedział swoją obecność na najważniejszych targach elektroniki użytkowej, w tym IFA w Berlinie i CES w Las Vegas, zapraszając do odwiedzenia swojego stoiska. To mocny sygnał dla rynku, że nowy iRobot konsekwentnie realizuje swoją strategię biznesową i systematycznie się umacnia. Dla DLF, jako autoryzowanego importera iRobot w Polsce, to również ważny moment – widzimy wyraźne przyspieszenie działań i bardzo duży potencjał sprzedażowy nowych produktów na naszym rynku. Jesteśmy zadowoleni z kierunku jaki objął iRobot, po zmianach organizacyjnych, które nastąpiły na początku roku. Wizja rozwoju marki i produktów odpowiada naszym celom biznesowym – mówi Arkadiusz Grochowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

iRobot Roomba 615 z nagrodą Appliance & Electronics World Expo AwardPodczas wydarzenia wyróżniono jeden z robotów z nowej serii - model iRobot Roomba 615. To pierwszy w portfolio marki robot sprzątający z precyzyjnym spryskiwaczem i mopowaniem wykorzystującym technologię AI, zaprojektowany z myślą o jeszcze skuteczniejszym usuwaniu trudnych zabrudzeń. Robot posiada moc ssącą 30 000 Pa, mopuje podłogi w temperaturze 60°C, samodzielnie pierze wałek mopujący podczas pracy oraz samodzielnie rozpoznaje poziom zabrudzeń. Dzięki temu automatycznie dopasowuje tryb sprzątania do bieżącej sytuacji w domu. Uzupełnieniem jest system ograniczający plątanie włosów i sierści oraz funkcja rozpoznawania ponad 300 typów przeszkód. Model Roomba 615 pokazuje kierunek, w którym zmierza kategoria: automatyzacja nie tylko upraszcza sprzątanie, ale redukuje zaangażowanie użytkownika do minimum. To rozwiązanie, które odpowiada na rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie autonomii i efektywności urządzeń domowych.

Twist w portfolio - iRobot Roomba Mini

Roomba Mini to odpowiedź na rosnący segment mieszkań o mniejszym metrażu oraz potrzebę bardziej kompaktowych urządzeń. Średnica robota to jedynie 24,5 cm - to niemal o połowę mniej niż w standardowych modelach! Kompaktowy charakter zachowuje także stacja dokująca AutoEmpty.

Choć model może wyglądać niepozornie, posiada technologie znane z robotów regularnej wielkości. iRobot Roomba Mini korzysta z nawigacji LiDAR, współpracuje z aplikacją Roomba Home oraz oferuje funkcję odświeżania podłóg za pomocą jednorazowych chusteczek zapachowych.

Nowa seria robotów wyróżnia się także wyglądem. Po raz pierwszy Roomba dostępna jest w aż czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, miętowej i różowej. Wprowadzenie modelu w kilku wariantach kolorystycznych to również krok w stronę większej personalizacji oferty i budowania kategorii produktów dopasowanych do stylu życia użytkownika.

