Tematyczne strefy, mnóstwo nowości, a także bezpłatne warsztaty i konsultacje poświęcone pielęgnacji, stylizacji i zabiegom beauty. Druga edycja wydarzenia SEPHORA HOUSE przyciągnęła tłumy. Poznaj relację z tego wyjątkowego eventu i odkryj, jakie trendy marka kosmetyków proponuje na nadchodzący sezon.

Za nami dwa dni pełne inspiracji, pozytywnej energii i piękna – SEPHORA HOUSE, które odbyło się w niezwykłej lokalizacji: odrestaurowanym Domu Braci Jabłkowskich w samym sercu Warszawy.

To właśnie tam, 20 i 21 marca, Sephora wraz z ponad 40 partnerskimi markami stworzyła 4-poziomową przestrzeń, w której odwiedzający mogli zanurzyć się w najnowszych trendach, przetestować nowości i bezpłatnie wziąć udział w warsztatach oraz konsultacjach z najlepszymi ekspertami świata beauty.

To wydarzenie zorganizowane już po raz drugi przez Sephora, najbardziej trendy i inspirującą markę wśród sieci kosmetycznych premium w Polsce.

Tematyczne strefy pełne atrakcji

Przestrzeń II EDYCJI SEPHORA HOUSE została podzielona na wyjątkowe, tematyczne strefy – pokoje, zaprojektowane z myślą o odwiedzających – tak, by mogli swobodnie odkrywać tajniki pielęgnacji, makijażu, zapachów i stylizacji włosów, eksperymentować, bawić się i czerpać z doświadczenia najlepszych specjalistów branży.

MAKEUP ROOM to najbardziej rozbudowana strefa dla wszystkich miłośników makijażu. Spotkania z profesjonalnymi makijażystami pozwalały odkryć i wypróbować na sobie w ramach bezpłatnych usług najgorętsze trendy sezonu SS’26. Wśród nich:

CLOUDY EYES – nowoczesny, lekki look: pastelowa chmura koloru inspirowana Pantonem roku Cloud Dancer, do tego świeża cera i błyszczące, naturalne usta; EFFORTLESS EYES – odważny glam look: ciemna linia wodna i lekko roztarty, niedbały smoky eye, w połączeniu z ustami w odcieniu nude; STATEMENT LIPS – awangardowy i odważny, a jednocześnie elegancki manifest koloru: świetlista cera, promienny jasny makijaż oka, a do tego soczysta czerwień wpadająca w pomarańcz lub fuksja na ustach.

W ramach tego pokoju można było odkryć nową makijażową markę w Sephora Merit, znaną z minimalistycznej estetyki i intuicyjnego podejścia do budowania makijażu. W strefie makijażu goście mogli zapoznać się z najgorętszymi nowościami m.in. od marek One Size, Make Up by Mario, Houglass, Rare Beauty czy Benefit.

SKINCARE ROOM – raj dla fanów pielęgnacyjnych trendów i rytuałów.

Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyła się strefa ASIAN BEAUTY 2.0 dedykowana produktom i trendom pielęgnacyjnym z Korei i Japonii – jako jeden z wiodących trendów na ten rok. Debiutujące w portfolio Sephora: AESTURA, nr 1 w Korei, nowe marki BIODANCE, MEDICUBE, ANUA, czy nowości od marek Tatcha, Yepoda czy Erborian, oraz relaksacyjny masaż dłoni to absolutne hity tej strefy. Dla fascynatów sztuką wschodu przygotowano również warsztaty z origami.

Uczestnicy mogli też z pomocą innowacyjnego urządzenia "BEAUTY SCAN" poznać potrzeby swojej skóry i dopasować idealne produkty dla swojej cery.

Wśród najciekawszych trendów znalazły się też:

GENTLE SKIN RESET – możliwość dania skórze przestrzeni na wyciszenie, regeneracje i odzyskanie harmonii z fokusem na brak agresywnych kuracji, na odbudowanie bariery skóry hydrolipidowej, produkty przyjazne na mikrobiomu, i przywrócenie naturalnego zdrowego blasku skórze. Goście mieli okazje przetestować nowości m.in. z marek Glowery, Dermalogica, Sephora Collection.

LONGEVITY POWER – siła długowieczności, czyli połączenie high care z high tech, zespolenie rytuałów pielęgnacyjnych z urządzeniami do domowej pielęgnacji, to połączenie zaawansowanych składników aktywnych i precyzyjnie ukierunkowanych formuł. Klienci mogli wypróbować nowe marki i urządzenia – między innymi od nowych w portfolio Sephora LIGHTINDERM i PAULA’S CHOICE, oraz DR. GROSS, NOOANCE.

HAIRCARE ROOM – strefa, której nie mogli ominąć włosomaniacy. Dzięki cyfrowej analizie skóry głowy uczestnicy poznali potrzeby swoich włosów, a styliści zadbali o ekspresowe fryzury inspirowane trendami:

SLEEK BACK – kwintesencja nowoczesnej elegancji: ultragładkie, zaczesane do tyłu włosy

MESSY UPDO – swobodny look: luźne pasma, celowa niedoskonałość, artystyczny nieład

WINDSWEPT WAVES – efekt włosów muśniętych wiatrem: rozwiane, miękkie fale, subtelna struktura, naturalność.

Szczególną uwagę przyciągnęły nowe w Sephora marki Authentic Beauty Concept oraz Goa Organics.

FRAGRANCE ROOM – idealne miejsce dla tych, którzy kochają zapachy. Dzięki spersonalizowanym konsultacjom w ramach urządzenia Sephora BeautyMoodmeter można było poznać swoją aurę, i dowiedzieć się jak można zmienić swój nastrój za pomocą zapachu.

Sephora zaprezentowała też najnowsze trendy w zapachach, m.in.:

NEO GOURMAND – nowa i elegancka, lżejsza i bardziej wyrafinowana odsłona gourmand. Nowoczesne połączenia wanilii z piżmem, karmelu z mineralnymi akordami czy praliny z drzewnymi nutami.

LUSH & FRUITY – najbardziej wyrazisty trend na 2026. Jasne, soczyste nuty - intensywnie owocowe kompozycje, słodycz i świeżość w jednym – brzoskwinia, jagody, wiśnie w połączeniu z kwiatami – i wiele innych.

SCENT OF MOOD – celebracja personalizacji – warstwowa aplikacja (layering ), łączenie różnych nieoczywistych nut ze sobą – a wszystko w celu dopasowania się do Ciebie i Twojego nastroju.

Wiedza i inspiracja

Nie zabrakło również spotkań MASTERCLASS z europejskim Pro Team Sephora i ekspertami marek – aż 26 warsztatów, które pozwoliły uczestnikom czerpać wiedzę i praktyczne wskazówki prosto od najlepszych w branży.

Strefy instagramowe zachęcały do robienia zdjęć – specjalnie zaprojektowane przestrzenie ułatwiały uchwycenie magicznych momentów z wydarzenia.

Marka pełna inspiracji

Jednym z kluczowych punktów wydarzenia była strefa dedykowana Sephora Collection, która nie tylko w swoim portfolio ma najbardziej trendujące produkty, ale także łączy świeży, kreatywny i energetyczny wizerunek z szeroką, dostępną dla każdego ofertą wysokiej jakości produktów. Goście mogli poznać m.in. nową soczysto-wytrawną odsłonę kultowej kąpieli Sephora Collection z mgiełkami zapachowymi do ciała, czy nowe błyszczyki w ponad 20 kolorach.

SEPHORA HOUSE to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci – nie tylko dzięki możliwości spotkań z ekspertami i testowania nowości, ale przede wszystkim dzięki atmosferze pełnej inspiracji i radości.

