To UFO stworzyło człowieka? Ta teoria do dziś rozpala wyobraźnię | Biuro Tajemnic

Od lat hipoteza starożytnych kosmitów rozpala wyobraźnię milionów ludzi. Dzięki takim postaciom jak Erich von Däniken stała się niemal popkulturowym fenomenem. W najnowszym "Biurze Tajemnic" sprawdzamy, czy to UFO stworzyło człowieka, a cywilizacja została sprowadzona przez obcych.

Starożytni kosmici to historia, która uwodzi od lat, ale czy w ogóle ma sens? Bogowie z nieba, ogniste rydwany i tajemnicze budowle. Od dekad słyszymy, że to nie mit, a ślad po obcych cywilizacjach. Ten temat rozbieramy na czynniki pierwsze w najnowszym "Biurze Tajemnic".

UFO stworzyło człowieka?

Czy to możliwe, że ludzkość nie jest dziełem ewolucji, lecz efektem eksperymentu? Że gdzieś w odległej przeszłości na Ziemi pojawili się przybysze z kosmosu, którzy stworzyli człowieka, nauczyli go cywilizacji i zostawili po sobie ślady?

Ta wizja od lat działa na wyobraźnię. Spopularyzowana przez Ericha von Dänikena weszła do książek, filmów i internetowych debat. Piramidy, starożytne mity, zagadkowe budowle – wszystko zaczęło układać się w jedną, fascynującą opowieść.

Zwolennicy teorii wskazują na kilka kluczowych tropów. Po pierwsze – samo powstanie człowieka. Według nich rozwój Homo sapiens mógł być wynikiem ingerencji "z zewnątrz". Do tego dochodzi „dar cywilizacji” – przekonanie, że wiedza o rolnictwie, matematyce czy medycynie nie powstała naturalnie, lecz została nam przekazana.

Są też mity i legendy: opowieści o bogach z nieba, latających pojazdach i istotach przewyższających ludzi. A wreszcie monumentalne budowle – od piramid po megalityczne świątynie – które dla wielu wydają się zbyt zaawansowane jak na swoje czasy.

Ślady, które prowadzą do prawdy

Kiedy jednak rozłożyć tę historię na czynniki pierwsze, pojawiają się problemy. Ewolucja człowieka nie pokazuje żadnego nagłego skoku, który sugerowałby ingerencję. Zamiast tego widzimy długi, stopniowy proces.

Podobnie z cywilizacją – rozwijała się w różnych miejscach świata niezależnie, w różnym tempie i na różne sposoby. Trudno tu mówić o jednym, wspólnym źródle wiedzy.

Opowieści o bogach? Bardziej przypominają symboliczne historie niż relacje świadków. Powstawały przez setki lat, zmieniały się, przenikały między kulturami. To raczej próba zrozumienia świata niż zapis spotkań z kosmitami.

Tajemnica, która traci grunt

Najbardziej spektakularne "dowody", jak piramidy czy rzekomo ukryte przekazy, również tracą swoją siłę, gdy spojrzeć na nie bez emocji. Okazuje się, że ich powstanie można wytłumaczyć ludzką pomysłowością.

Historia starożytnych kosmitów wciąż działa na wyobraźnię. Jest spójna, ekscytująca i daje proste odpowiedzi na trudne pytania. Ale kiedy odrzucić narrację i zostawić samą logikę, zaczyna się rozpadać.