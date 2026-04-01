Najcieplejsza wyspa Europy wiosną pokazuje to, co najlepsze Fot. MTA

Wiosenne wyjazdy to pomysł idealny. Pozwalają cieszyć się słońcem i wysokimi temperaturami, ale bez tłumów, które pojawiają się na miejscu już w czerwcu. Polacy mają swojego faworyta na takie wyjazdy, ale omijają jego najpiękniejsze miejsca.

Żyjemy szybko i w ciągłym biegu. Praca, zakupy, gotowanie, sprzątanie, siłownia, sen i zaczynamy od nowa, bo jest już kolejny dzień. W pędzie planujemy i realizujemy wyjazdy. Loty, muzeum, restauracja, szybka sesja zdjęciowa. Wszystkie punkty odhaczone, więc można wracać do domu. Tylko że do Polski przylatujemy tak samo zmęczeni, jak przed urlopem. To błędne koło można jednak przerwać, a Malta jest idealnym miejscem, żeby zrobić pierwszy krok.

Bez pośpiechu i bez tłumów. Poznaj Maltę od strony, którą przegapia większość turystów

Malta to kierunek, który Polacy pokochali przede wszystkim za jej dostępność. Można tam dolecieć z 8 polskich lotnisk, granicę przekroczycie z dowodem osobistym, na miejscu każdy mówi po angielsku, bo to ich język urzędowy, a płacicie w euro, które każdy, kto choć trochę podróżuje, potrafi szybko przeliczyć na złotówki.

Jeżeli marzy wam się intensywne zwiedzanie, Malta na pewno was nie zawiedzie. Można przez tydzień biegać od miasta do miasta, odhaczając kolejne atrakcje, a i tak nie wystarczy wam czasu, żeby zobaczyć wszystko. Dlatego, zamiast wpadać w turystyczny pęd, zróbcie sobie wakacje inne niż wszystkie. Takie w stylu slow. A najlepszym miejscem do tego będzie Gozo.

Gozo, druga pod względem wielkości wyspa należąca do Malty, to idealne miejsce dla osób szukających ciszy i aktywnego wypoczynku Fot. MTA

Gozo to mniejsza siostra Malty, którą w styczniu 2026 roku odwiedziło tylko 39 proc. turystów, którzy dotarli do tego kraju. To mniej niż 100 tys. osób. Przepłyniecie na nią promem z Cirkewwy. Tych 25 minut rejsu wystarczy, żeby znaleźć się w zupełnie innym świecie. Zapomnijcie o samochodzie. Na miejscu działa komunikacja miejska, a najlepszym rozwiązaniem będzie przesiadka na rower. Ulice nie są zatłoczone, a dodatkowo nie brakuje tam klimatycznych dróg gruntowych wiodących maltańskimi polami, albo w pobliżu klifów. Dzięki temu bardziej wczujecie się w nieśpieszny klimat wyspy.

Podczas zwiedzania zajrzyjcie do stolicy wyspy, czyli Victorii (Rabatu) i pospacerujcie między kamienicami wybudowanymi z wapienia maltańskiego (nie mylić z piaskowcem). Największą jest tam jednak Cytadela. Niegdyś była ona schronieniem przed piratami, dziś stanowi labirynt uliczek podobnych do tych w Mdinie, ale znacznie mniej zatłoczonych. Spacerując tam, znajdziecie też polski akcent. Przed barokową Katedrą Wniebowzięcia ustawiono bowiem pomnik Jana Pawła II. Polski papież był na Malcie dwa razy w ramach pielgrzymki i raz przez przypadek z powodu awarii samolotu.

Cytadela to imponująca budowla w centrum Rabatu (stolicy Gozo). Z jej murów widać bardzo dużą część wyspy Fot. MTA

Trekkingi, kajaki, wspinaczka i bieganie. To wy decydujecie, jak poznajecie Maltę i Gozo

Ogromną zaletą Malty jest jej uniwersalność. Jeżeli jedziecie tam z dziećmi, odwiedzacie Popeye Village, przepiękne narodowe akwarium i zbrojownię w Pałacu Wielkiego Mistrza. Wybierając się ze znajomymi, płyniecie do Błękitnej Groty, robicie sesję zdjęciową w Marsaxlokk, a wieczorem bawicie się w St. Julian's. Wyjazdy z rodzicami warto spędzić na zwiedzaniu Mdiny, Konkatedry św. Jana czy muzeum piractwa i megalitycznych świątyń. Wybór jest ogromny i każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Dodatkowo na wyspie cały czas pojawiają się nowe trendy na zwiedzanie. Trekkingi zyskują na popularności od wielu lat (przoduje tu Gozo, ale i Malta ma ciekawe szlaki), co odważniejsi decydują się na wspinaczkę lub nurkowanie. Maltę można zwiedzić też z grzbietu konia albo podczas biegania. Runcation, czyli wakacje spędzone na przebieżkach, to zupełnie nowy trend, który prężnie rozwija się właśnie na tej uroczej wyspie. Możecie tam pokonywać wielokilometrowe trasy nad morskim brzegiem albo między kolejnymi miastami. Bieganie od atrakcji do atrakcji też się liczy, o ile odpalicie odpowiednią apkę w telefonie i zabierzecie dobre buty.

Wycieczki rowerowe na Malcie i Gozo to idealny sposób na odkrywanie mniej popularnych zakątków obu wysp Fot. MTA

Po całym dniu spędzonym na aktywnym zwiedzaniu lub niespieszeniu się w odkrywaniu wyspy będziecie mogli zobaczyć najpiękniejszy pokaz fajerwerków w waszym życiu. Od 18 do 30 kwietnia na Malcie i Gozo będzie trwał Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków, w ramach którego odbędą się 4 pokazy. W tym roku mistrzowie od sztucznych ogni zbiorą się już po raz 25. aby zorganizować spektakle pełne światła i muzyki. Ich show bez wątpienia na długo zapadnie wam w pamięci.

A gdyby to jeszcze nie przekonało was do odwiedzenia Malty i Gozo, to argumentem ostatecznym będzie pogoda. W kwietniu na miejscu możecie spodziewać się przyjemnych 19-22 st. C (idealne na aktywne zwiedzanie lub uprawianie sportu). Słońce świeci przez 8-9 godzin, a opady należą do rzadkości. Dzięki temu Gozo jest jeszcze zielone, a nie pustynne, jak w wakacje.

Maj jest już znacznie cieplejszy z temperaturą na poziomie 22-26 st. C. Dodatkowo to właśnie wtedy nieśmiało zaczyna się szczyt turystyczny na wyspie, który potrwa aż do października. Jeżeli więc chcecie uniknąć tłumów i cieszyć się pięknem Malty i Gozo bez walki o miejsce w autobusie, lepszego momentu już nie będzie.