Drukarka HP LaserJet MFP M234dw w naszej redakcji. Fot. na:Temat

Mimo postępującej w Polsce cyfryzacji, w tym wdrażania systemu KSeF, papier nadal pozostaje najważniejszym surowcem w wielu miejscach pracy. Co nie znaczy, że i tu nie znajdzie się miejsce na nowoczesność. Chociażby w znalezieniu sprzętu, który dotrzyma kroku potrzebom waszego zespołu i nie będzie generować zbędnych kosztów.

Faktury, umowy, raporty czy materiały szkoleniowe – w każdym biurze nadchodzi moment, w którym "digital" musi stać się fizyczny i KSeF tego nie zmieni. Wielofunkcyjne drukarki, zawierające jeszcze skaner i kopiarkę, to praktycznie mus w dobrej firmie. I szczęśliwie do lamusa odchodzą wielkie, huczące szafy straszące klientów na korytarzach. Flota drukująca HP udowadnia, że da się takie urządzenie zmieścić między ekspresem do kawy a monitorem.

Rozwiązanie na biurowe bolączki

Niewielki rozmiar urządzeń jest szczególnie ważny w pracy zdalnej, gdzie największym luksusem nie jest brak dress code’u, a miejsce na biurku. HP LaserJet MFP M234dw jest zaprojektowana z myślą o ludziach, którzy nie chcą, by technologia "rozpychała się" w ich prywatnej przestrzeni.

To urządzenie wielofunkcyjne 3-w-1 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) w małych gabarytach zawiera wiele wygodnych rozwiązań. Pracujesz w godzinach nocnych? Inteligentne podświetlanie smart-guided lightning pokazuje tylko te przyciski, które są potrzebne do danego zadania. Musisz szybko podpisać i odesłać aneks do umowy? Załatwisz to z aplikacją HP i funkcją skanowania do chmury – dokument ląduje na twoim dysku w momencie, gdy drukarka zakończy go "połykać".

Aplikacją HP w smartfonie. Fot. na:Temat

Sam skaner obsłuży do 19 stron na minutę w czerni i do 10 na minutę w kolorze. Przy drukowaniu też zapomnij o robieniu sobie kawy w międzyczasie: druk dwustronny A4 w czerni to już 29 stron na minutę, a pierwszą stronę zobaczysz już po 7 sekundach. Nawet przy pracy w większym zespole, kolejkowanie wydruków przestaje być uciążliwe, a długie raporty są gotowe praktycznie na zawołanie.

Technologia, która nie zawraca ci głowy

Szybkość to nie jedyna wygoda. Z doświadczenia wiem, że w pracy zdalnej i biurowej stacjonarnej wszystkie drobiazgi, odrywające od zajęć, potrafią się spiętrzyć do poważnych opóźnień. Przy drukarkach też: wymiana papieru, tonerów, pilnowanie, czy nie przerwało połączenia i wydruk nie utknął…

HP LaserJet MFP M234dw wychodzi i temu naprzeciw. Po pierwsze podajnik na 150 arkuszy daje nam długi komfort, nim będziemy musieli wyciągać kolejne ryzy papieru.

Papier w drukarce HP LaserJet MFP M234dw. Fot. na:Temat

Zdarzało mi się walczyć z wieloma drukarkami, bo "straciły połączenie". Doceniam więc dwuzakresowe Wi-Fi z funkcją samoczynnego resetowania. To urządzenie ma wbudowany swoisty mechanizm "zdrowego rozsądku" – gdy tylko wykryje, że router ma gorszy dzień, samo naprawia stabilność łącza. Ty po prostu klikasz "drukuj" i to się dzieje, bez tracenia czasu na korekty kolejki wydruku i patrzenie, czy ktoś z kolegów ci nie podebrał papierów, bo te zostały "wyplute" z opóźnieniem.

W sieci domowej jest też przyjemne zabezpieczenie w postaci narzędzi dla managerów lub działów kadr. Nie musisz się martwić, że niepowołane osoby podłączą się do drukarki i w środku pracy puszczą ci pracę domową. Tym bardziej nie będziesz się troszczyć o możliwe ataki z zewnątrz na sieć firmową, bo zabezpieczenia klasy biznesowej działają w tle od momentu, gdy uruchomimy sprzęt.

Z myślą o każdym budżecie

To, czego jeszcze byśmy chcieli uniknąć, to wymiana drukarki, bo się za szybko zużyje. Co jest szczególnie nieprzyjemne, gdy jeszcze w szafie zalegają tonery kupione na zapas. Przy HP LaserJet MFP M234dw mówimy o innej filozofii projektowania: to urządzenie ma pracować. Jego miesięczny cykl pracy to aż do 20 tys. stron A4. Jeśli o skanowanie chodzi, miesięcznie dacie radę zeskanować do 1500 stron.

Urządzenie spełnia rygorystyczne normy środowiskowe jak ENERGY STAR® oraz Blue Angel.

Urządzenie spełnia rygorystyczne normy środowiskowe jak ENERGY STAR® oraz Blue Angel. Razem z technologią HP Auto-On/Auto-Off sprawia, że zużywa minimalne ilości energii i działa tylko, kiedy jej potrzebujemy. Koniec z uruchomieniem drukarki na cały dzień – jeśli nie pracuje, przechodzi w tryb głębokiego uśpienia. Te cechy razem wzięte dają drukarce HP LaserJet MFP M234dw długą wydajność, nawet jeśli nie jesteśmy jej jedynym użytkownikiem. A przy okazji dużo mniejsze rachunki za energię i całościową eksploatację. Nie musimy się martwić, że zużyje się szybko.

Drukarki HP Color LaserJet Pro 3202dw i HP LaserJet MFP M234dw Fot. na:Temat

A jeżeli potrzebujemy czegoś tańszego? Są przemyślane alternatywy, jak HP LaserJet M209dw z wydajnym drukiem w jeszcze przystępniejszej formie.

Kiedy jednak twój zespół drukuje miesięcznie strony w kilku tysiącach, spójrz w kierunku HP Color LaserJet Pro 3202dw, gdzie masz już urządzenie wagi ciężkiej. Jest stworzone do pracy w większych zespołach. Oferują profesjonalną wydajność w czerni, jak i kolorze, dzięki specjalnie opracowanemu tonerowi HP TerraJet, o niskim zużyciu energii. A jeśli kolor na wydruku nie jest priorytetem w twojej firmie, postaw na HP LaserJet Pro 3002dw.

Drukarka HP Color LaserJet Pro 3202dw. Fot. na:Temat