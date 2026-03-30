Telewizor PHILIPS 55PML9019 w rozmiarze 55 cali wcześniej kosztował 3300 zł. Teraz w ramach 48-godzinnej świątecznej promocji Media Expert Days kupicie go za 2599 zł, czyli taniej o 700 zł.

W tygodniu, w którym są święta, wiele sklepów rusza z superpromocjami. Trzymamy rękę na pulsie i staramy się znaleźć takie oferty, które pozwolą wam sporo zaoszczędzić. Tym razem jedna z nich dotyczy telewizora PHILIPS 55PML. Do końca marca możecie go zamówić w cenie niższej o aż 700 zł.

Telewizor to na pewno poważny zakup. Trzeba go dobrze przemyśleć, ale też korzystać z okazji, zwłaszcza gdy trafia się naprawdę wysoki rabat. Taką dużą obniżką został objęty telewizor PHILIPS 55PML9019 w rozmiarze 55 cali, który wcześniej kosztował 3300 zł. Teraz w ramach 48-godzinnej świątecznej promocji Media Expert Days kupicie go za 2599 zł. Obniżka obowiązuje do 31 marca 2026 r. do godz. 23:59.

Telewizor, którego cena na Media Expert spadła o 700 zł, to model z technologią mini-LED, która bez wnikania w techniczne detale pozwala uzyskać głębszą czerń i wyższy kontrast. Wyświetlany na jego ekranie obraz jest w rozdzielczości UHD/4K (3840 x 2160px). Jak jeszcze projektanci Philips przyłożyli się do tego, by seans przed nim był przyjemnością na miarę kina domowego?

"Sztuczki" telewizora PHILIPS na poprawę obrazu

Wyraźny i szczegółowy obraz z żywymi kolorami ulepsza technologia Ambilight – rozmieszczone wokół telewizora diody LED, które zmieniają kolor podświetlenia, aby stworzyć odpowiedni nastrój w trakcie oglądania filmu czy grania w gry. Z kolei jego większy realizm to zasługa technologii High Dynamic Range, która dba o to, by kolory były jak najbardziej naturalne.

Za przetwarzanie i poprawę jakości obrazu w czasie rzeczywistym odpowiada czterordzeniowy procesor Philips P5 z technologią AI. Funkcje sztucznej inteligencji mają za zadanie poprawiać szczegółowość, wyrazistość, ostrość oraz kolorystykę obrazu.

Telewizor obsługuje oczywiście kinowy format Dolby Vision. Dzięki niemu prezentowany model otrzymuje informacje o tym, jak wyświetlić treści wideo klatka po klatce. Dostęp do tych dynamicznych metadanych umożliwia wierniejsze odwzorowanie kolorów i wyższą jasność zgodnie z zamierzeniem twórców.

Inne możliwości telewizora PHILIPS 55PML

Kinową jakość dźwięku o przestrzennym brzmieniu telewizor zawdzięcza systemowi DTS:X 2.0 z formatem Dolby Atmos. Model korzysta z 4 głośników o mocy 40 W. Sztuczna inteligencja pomaga wyodrębniać głosy z tła poprzez funkcję Clear Dialogue.

Jest też funkcja sterowania głosem. Telewizor może stać się częścią inteligentnej sieci domowej, w ramach której domownicy, korzystając z Asystenta Google, mogą wydawać mu polecenia. Jakie? Na przykład, żeby się przyciszył albo ustawił czas seansu.

Złącza? W tylnej części obudowy znajdują się 4 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet i cyfrowe wyjście optyczne. Do grania na konsolach producent rekomenduje podłączenie sprzętu gamingowego do portu HDMI 2.1, który spełnia wymagania Playstation 5 i Xbox Series X/S. Dołączono też specjalne złącze CI, dzięki któremu można odbierać kodowane kanały telewizyjne bez używania zewnętrznego dekodera.

Konsolę do gier można podłączyć do telewizora PHILIPS 55PML9019 za pomocą portu HDMI 2.1. Fot. PHILIPS

Jeśli w domu są inne urządzenia Philips (soundbary, bezprzewodowe głośniki), to telewizor może sparować się z nimi i stać się centralnym głośnikiem w pełnoprawnym zestawie kina domowego z dźwiękiem przestrzennym wzmacnianym przez kompatybilne sprzęty audio. Taką opcję oferuje bezprzewodowa technologia DTS Play-Fi.

Telewizor PHILIPS 55PML9019 działa na systemie TITAN OS, platformie Smart TV nowych modeli Philipsa. Domyślnie wgrane aplikacje streamingowe to: Amazon Prime Video, Canal+, CDA, Netflix, Rakuten TV, SkyShowtime i YouTube. W zestawie są: pilot, baterie, podstawa, kabel zasilający, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.