W tygodniu, w którym są święta, wiele sklepów rusza z superpromocjami. Trzymamy rękę na pulsie i staramy się znaleźć takie oferty, które pozwolą wam sporo zaoszczędzić. Tym razem jedna z nich dotyczy telewizora PHILIPS 55PML. Do końca marca możecie go zamówić w cenie niższej o aż 700 zł.
Telewizor to na pewno poważny zakup. Trzeba go dobrze przemyśleć, ale też korzystać z okazji, zwłaszcza gdy trafia się naprawdę wysoki rabat. Taką dużą obniżką został objęty telewizor PHILIPS 55PML9019 w rozmiarze 55 cali, który wcześniej kosztował 3300 zł. Teraz w ramach 48-godzinnej świątecznej promocji Media Expert Days kupicie go za 2599 zł. Obniżka obowiązuje do 31 marca 2026 r. do godz. 23:59.
Telewizor, którego cena na Media Expert spadła o 700 zł, to model z technologią mini-LED, która bez wnikania w techniczne detale pozwala uzyskać głębszą czerń i wyższy kontrast. Wyświetlany na jego ekranie obraz jest w rozdzielczości UHD/4K (3840 x 2160px). Jak jeszcze projektanci Philips przyłożyli się do tego, by seans przed nim był przyjemnością na miarę kina domowego?
"Sztuczki" telewizora PHILIPS na poprawę obrazu
Wyraźny i szczegółowy obraz z żywymi kolorami ulepsza technologia Ambilight – rozmieszczone wokół telewizora diody LED, które zmieniają kolor podświetlenia, aby stworzyć odpowiedni nastrój w trakcie oglądania filmu czy grania w gry. Z kolei jego większy realizm to zasługa technologii High Dynamic Range, która dba o to, by kolory były jak najbardziej naturalne.
Za przetwarzanie i poprawę jakości obrazu w czasie rzeczywistym odpowiada czterordzeniowy procesor Philips P5 z technologią AI. Funkcje sztucznej inteligencji mają za zadanie poprawiać szczegółowość, wyrazistość, ostrość oraz kolorystykę obrazu.
Telewizor obsługuje oczywiście kinowy format Dolby Vision. Dzięki niemu prezentowany model otrzymuje informacje o tym, jak wyświetlić treści wideo klatka po klatce. Dostęp do tych dynamicznych metadanych umożliwia wierniejsze odwzorowanie kolorów i wyższą jasność zgodnie z zamierzeniem twórców.
Inne możliwości telewizora PHILIPS 55PML
Kinową jakość dźwięku o przestrzennym brzmieniu telewizor zawdzięcza systemowi DTS:X 2.0 z formatem Dolby Atmos. Model korzysta z 4 głośników o mocy 40 W. Sztuczna inteligencja pomaga wyodrębniać głosy z tła poprzez funkcję Clear Dialogue.
Jest też funkcja sterowania głosem. Telewizor może stać się częścią inteligentnej sieci domowej, w ramach której domownicy, korzystając z Asystenta Google, mogą wydawać mu polecenia. Jakie? Na przykład, żeby się przyciszył albo ustawił czas seansu.
Złącza? W tylnej części obudowy znajdują się 4 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet i cyfrowe wyjście optyczne. Do grania na konsolach producent rekomenduje podłączenie sprzętu gamingowego do portu HDMI 2.1, który spełnia wymagania Playstation 5 i Xbox Series X/S. Dołączono też specjalne złącze CI, dzięki któremu można odbierać kodowane kanały telewizyjne bez używania zewnętrznego dekodera.
Jeśli w domu są inne urządzenia Philips (soundbary, bezprzewodowe głośniki), to telewizor może sparować się z nimi i stać się centralnym głośnikiem w pełnoprawnym zestawie kina domowego z dźwiękiem przestrzennym wzmacnianym przez kompatybilne sprzęty audio. Taką opcję oferuje bezprzewodowa technologia DTS Play-Fi.
Telewizor PHILIPS 55PML9019 działa na systemie TITAN OS, platformie Smart TV nowych modeli Philipsa. Domyślnie wgrane aplikacje streamingowe to: Amazon Prime Video, Canal+, CDA, Netflix, Rakuten TV, SkyShowtime i YouTube. W zestawie są: pilot, baterie, podstawa, kabel zasilający, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.