Polska ultramaratonka, Dominika Stelmach, odniosła imponujące zwycięstwo w prestiżowym biegu Alanya Ultra Trail, potwierdzając swoją znakomitą formę i przynależność do światowej czołówki biegów długodystansowych.

Zawodniczka przyleciała do Turcji na zaproszenie linii lotniczych Corendon Airlines, które są partnerem wydarzenia i aktywnie wspierają międzynarodowe inicjatywy sportowe, promujące region Alanyi jako kierunek dla turystyki aktywnej.

Sportowe wyzwanie w wyjątkowej scenerii

Alanya Ultra Trail to jeden z najbardziej malowniczych biegów górskich w tej części Europy i Azji. Trasy prowadzą od wybrzeża Morza Śródziemnego aż po wysokie partie gór Taurus, oferując uczestnikom zarówno wymagające podbiegi, jak i zapierające dech w piersiach widoki.

Startując z poziomu morza, zawodnicy przemierzają historyczne szlaki, górskie ścieżki i rozległe płaskowyże, gdzie śródziemnomorski klimat stopniowo ustępuje chłodniejszemu powietrzu gór. To połączenie natury, historii i ekstremalnego wysiłku sprawia, że wydarzenie przyciąga czołowych biegaczy z całego świata.

„Choć trasa zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych, jej ukończenie, w dodatku z najlepszym wynikiem, daje ogromną satysfakcję.” – mówi Dominika Stelmach, tegoroczna triumfatorka. „Poza wygraną zaliczyłam też bardzo dobry bieg – nie odpuściłam pomimo dużej przewagi.” – dodaje.

Alanya i Alanya - więcej niż sport

Region Antalyi, a w szczególności Alanya – perła tureckiej riwiery – to miejsce, gdzie sport spotyka się z historią i kulturą. Trasy inspirowane są m.in. charakterem biegu Alanya Ultra Trail, który prowadzi od słynnej plaży Kleopatry, przez średniowieczne mury twierdzy i zabytki z czasów seldżuckich, aż po górskie ścieżki Taurus.

To wyjątkowa podróż przez krajobrazy, które przez wieki były świadkami rozwoju pięciu cywilizacji. Uczestnicy mogą podziwiać zarówno zabytki takie jak Czerwona Wieża (Kızılkule) czy dawne stocznie, jak i naturalne bogactwo regionu - od lasów sosnowych po plantacje bananów, awokado i cytrusów.

Alanya to nie tylko kierunek turystyczny, ale także dynamicznie rozwijający się ośrodek turystyki sportowej, który łączy aktywność fizyczną z odkrywaniem lokalnej kultury i kuchni śródziemnomorskiej.

“Alanya oferuje dużo więcej niż słońce i morze. To kraina historii, natury, ale też miejsce, gdzie można spędzić czas aktywnie i delektować się niezwykłą, zdrową kuchnią.” – mówiła w podsumowaniu wydarzenia Dominika Stelmach.

Corendon Airlines – oferta dla polskich podróżnych

Corendon Airlines od lat rozwija swoją obecność na polskim rynku, oferując połączenia do słonecznych destynacji takich jak Alanya, czy Heraklion z lotnisk w Warszawie i Katowicach. Linia współpracuje z touroperatorami, zapewniając kompleksową ofertę wyjazdów wypoczynkowych, a jednocześnie coraz mocniej stawia na rozwój segmentu podróży indywidualnych.

Dzięki konkurencyjnym cenom, dogodnym godzinom lotów oraz rosnącej liczbie bezpośrednich połączeń, Corendon Airlines umożliwia polskim turystom łatwy dostęp do regionów takich jak Riwiera Turecka i basen Morza Śródziemnego, wspierając jednocześnie rozwój turystyki aktywnej i wydarzeń sportowych o międzynarodowym znaczeniu.

Polka na najwyższym stopniu podium

Dominika Stelmach od początku rywalizacji utrzymywała bardzo wysokie tempo, skutecznie radząc sobie z trudnymi warunkami 42. kilometrowej trasy. Jej zwycięstwo w Alanya Ultra Trail w rywalizacji kobiecej i drugie miejsce w klasyfikacji Open, to to kolejny dowód na konsekwencję, doświadczenie i niezwykłą wytrzymałość zawodniczki. W całym wydarzeniu udział wzięło 863 biegaczy z całego świata, w tym 11 sportowców z Polski.

Sukces Polki wpisuje się w rosnącą popularność biegów ultra oraz obecność polskich zawodników na najważniejszych światowych imprezach tego typu.

