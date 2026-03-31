Fot. materiały prasowe

Klienci Plusa i Polsat Box jako jedyni na rynku mają dostępne do 5 spośród najważniejszych serwisów streamingowych na świecie – obok dotychczas oferowanych Disney+, HBO Max i SkyShowtime właśnie dołączyły Amazon Prime oraz Apple TV. Plus i Polsat Box stają się w ten sposób wyjątkowym i największym agregatorem globalnych serwisów streamingowych na polskim rynku w tak atrakcyjnej cenie.

REKLAMA

Plus i Polsat Box wprowadzają całkowicie nowy pakiet streamingowy, w którym są łącznie 3 serwisy – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za tylko 40 zł miesięcznie. Za to za 80 zł miesięcznie można mieć już 5 serwisów – Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime.

Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box

Pakiet 3 streamingów – nowy pakiet – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime – wszystko razem za tylko 40 zł miesięcznie

– z dostępem do bogatej biblioteki filmów, seriali i programów rozrywkowych – od seriali i filmów Amazon Originals, przez oryginalne produkcje Apple Originals, po głośne premiery i uznane tytuły dostępne w SkyShowtime.

REKLAMA

Pakiet 2 streamingów – 40 zł miesięcznie

– 2 streamingi za 40 zł/mies. – do wyboru dwa z 4 serwisów: Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.

5 streamingów za 80 zł miesięcznie

Klienci mogą stworzyć zestaw idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Łącząc nową ofertę z dotychczasową, można uzyskać nawet 5 streamingów za jedyne 80 zł/mies. – to jedna z najatrakcyjniejszych propozycji na rynku.

Np. pakiet 3 streamingów – Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime + pakiet 2 streamingów – Disney+ i HBO Max. Łącznie wszystko za 80 zł miesięcznie dla klientów Plusa i Polsat Box.

REKLAMA

Oferta pojedynczych streamingów

Obecna oferta daje także możliwość skorzystania z pojedynczych streamingów za 25 zł/mies. – w tej cenie klienci mogą wybierać spośród: Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go, w Plusie dostępny w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.

Jak skorzystać

Z oferty streamingów – pakietów oraz pojedynczych serwisów – można skorzystać dobierając je do ofert podstawowych Plusa (abonament komórkowy, światłowód, internet mobilny) i Polsat Box (telewizja satelitarna i kablowa IPTV, telewizja internetowa). Szczegóły oferty dostępne są na: plus.pl/streaming oraz sklep.polsatbox.pl/streaming