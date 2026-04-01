Foodie Season trwa! Wiosenna edycja RestaurantWeek® to ponad 100 nowych restauracji w całej Polsce, gotowych zaskakiwać i zachwycać popisowymi menu. To doskonały moment, by przed wszystkimi odkryć miejsca, o których wkrótce będzie głośno! Nie przegap okazji na wyjątkowe kulinarne doświadczenia. Zarezerwuj stolik już dziś na RestaurantWeek.pl.

Wiosenna edycja RestaurantWeek® potrwa do 22 kwietnia. Na Gości czeka trzydaniowe menu z prezentem od partnera w cenach nawet do 50% niższych niż w regularnej karcie. Sprawdź debiuty polecane przez Foodies – nowe adresy, które zachwycają kreatywnością i dopracowanym smakiem.

Warszawa

Debiut WIN wine bar & shop (Al. Solidarności 153) na RestaurantWeek® to prawdziwa gratka dla Foodies poszukujących nowych, ciekawych doświadczeń kulinarnych. To miejsce, w którym autorskie talerzyki układają się w spójną opowieść o smaku, a cztery festiwalowe sety pozwalają odkrywać niebanalne połączenia w swobodnym, miejskim rytmie. W menu znalazły się: chicharrón z krewetką w aromatycznej emulsji estragonowej, tatar wołowy z chrupiącymi chipsami, kurki w sosie holenderskim z palonym jarmużem oraz aksamitny mus czekoladowy ze słonym ciastkiem i czarnymi porzeczkami. Dla miłośników roślinnych kompozycji przygotowano pory z grilla z emulsją estragonową, fenkuł z kumkwatem i polską fetą, kapustę stożkową z sosem holenderskim i kaszą gryczaną oraz ten sam słodki finał – mus czekoladowy. Skusisz się?

Warmia i Mazury (Olsztyn)

Wśród festiwalowych debiutów w Olsztynie uwagę przyciąga L’orso (ul. Poprzeczna 13a), gdzie klasyka włoskiej kuchni spotyka się z autorską kreatywnością i najwyższą jakością składników. Chef Bartek Modzelewski dba o detale, dzięki czemu każda propozycja ma tu wyraźny, dopracowany charakter. W popisowym menu królują m.in. krewetki w panko z aioli limonkowym, pizza z mortadelą, pistacjami i majonezem truflowym czy tagliatelle w sosie śmietanowo-truflowym z chili, karczochami w panko i groszkiem cukrowym. Na deser – klasyczne tiramisu lub sernik gianduia z pastą z orzechów laskowych i mleczną czekoladą. Obłęd!

Wrocław

Czas na debiut z Wrocławia! Casa Malena Młyn Witowice (Witowice 49) wnosi na festiwalową mapę nowoczesne spojrzenie na włoską kuchnię. To miejsce, w którym klasyka łączy się z autorskim podejściem i wszystko przygotowywane jest na oryginalnych produktach z Włoch, według własnych receptur i dopracowanych technik. Foodies polecają tu m.in. tatar z gremolatą na focacci, pappardelle ragu napoletano, grzybowe arancini z truflowym mayo czy pizzę montanara z caponatą. Mamma mia!

Kraków

Centralka (Osiedle Centrum E 12) to festiwalowy debiut, który zachwycił Foodies. To miejsce spotkań dwóch światów – tych, którzy kochają odważną zabawę smakiem, oraz tych, którzy uwielbiają nowoczesne podejście do klasyki. Podczas Festiwalu Goście mają do wyboru dwa menu. W pierwszym znalazły się zielone szparagi z rzemieślniczymi lodami truskawkowymi i zielonym pieprzem, polędwica wołowa w popiele z palonego pora z fermentowanym czosnkiem i borowikiem królewskim oraz mus z pieczonej białej czekolady z płynnym mango. Drugie otwierają smardze nadziewane musem z moreli aromatyzowane tymiankiem cytrynowym, po nich serwowany jest sandacz z bisque z raków, a na finał – lody borowikowe z prażonymi ziarnami kakaowca. Kulinarne niebo!

Poznań

Kolejny festiwalowy debiut godny polecenia na liście Foodies to Czarnomorka (Stary Rynek 62), czyli restauracja, która łączy świeżość morza, autorską kuchnię i swobodną, przyjazną atmosferę. To idealny punkt dla tych, którzy lubią odkrywać nowe smaki, próbować kreatywnych, sezonowych dań i… zapamiętywać każdy kęs. W pierwszym festiwalowym menu znalazły się ośmiornica na miksie sałat w aromatycznym sosie imbirowym, kremowe risotto bisque z delikatnym łososiem tataki oraz tort śmietanowy z musem owocowym. W drugiej propozycji pojawiły się chrupiące placki ziemniaczane z soczystym mięsem rapana, macki kałamarnicy sauté w maślanym sosie na purée ziemniaczanym oraz cytrynowe tiramisu. Bajka!

Śląsk (Katowice)

Debiut PLACKA (ul. Dworcowa 8) na RestaurantWeek® to okazja, której nie można przegapić. Restauracja wyróżnia się nowoczesnym podejściem do comfort food – pełnym smaku, a przy tym lekkim i wolnym od pszenicy oraz cukru. Festiwalowe menu łączy kreatywność z sezonowością w dwóch dopracowanych odsłonach. W wersji A znalazły się kulki serowe z guacamole i sosem tatarskim, indyk sous vide z suszonymi pomidorami i potatkami oraz panna cotta na kremie kokosowym z musem truskawkowym. Wersja B to równie udany zestaw – krem z marchewki na kremie kokosowym, zapiekany naleśnik z serem wędzonym, sosem czosnkowym i wegańskim zamiennikiem kurczaka z żurawiną oraz mini gofr z twarożkiem i prażonymi jabłkami w sosie cynamonowym. Po prostu pycha!

Białystok

Kulinarny szlak festiwalowych debiutów prowadzi także do Białegostoku. Szczególną uwagę warto zwrócić na Trzy Po Trzy (ul. Adama Mickiewicza 47) – rodzinną restaurację z duszą, w której polska tradycja łączy się z europejską finezją. Od 1996 roku Państwo Malinowscy wraz z córką Gabrielą tworzą tu kuchnię opartą na smaku, jakości i kreatywnym podejściu do klasyki. Festiwalowe menu daje okazję do spróbowania m.in. pieczonego rostbefu na grzance z marynowanymi rydzami i majonezem chrzanowym, ziemniaków Hasselback faszerowanych gęsiną pod pierzynką z sera brie z sosem z borówki czerwonej, chrupiącego gniazdka ziemniaczanego z batatem i kremową burratą oraz truflowych arancini z sosem krewetkowym.

Foodies polecają również Farinę Kijowską (ul. Kijowska 7), gdzie włoska tradycja spotyka się z nowoczesnym podejściem i wyraźnym autorskim sznytem. Podczas Festiwalu serwują tam m.in. złociste arancini z pikantną kalabryjską ’ndują, beef tempura z sycylijską caponatą i świeżą rukolą, krem z pora z ravioli, pizzę gourmet „Primavera Verde” z karmelizowanymi winogronami i świeżą miętą oraz cytrusowe crème brûlée w naturalnej skórce cytryny z malinowym i borówkowym sosem. Niebo w gębie!

Najlepsze spotkania…

zaczynają się od dobrego smaku! Dlatego do każdej rezerwacji Goście mogą dodać festiwalową herbatę Lipton na bazie Earl Grey z nutami rozmarynu, soczystej gruszki, miodu i cytryny.

Poranek pełen smaku z BreakfastWeek!

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość.

Aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy, marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. To pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu. Dodatkowo, w wybranych warszawskich restauracjach Goście otrzymują w prezencie czekadełko oraz dania przygotowane na maśle Lurpak. Spróbuj i przekonaj się, jak smakuje doskonałość – 100% świeżego mleka to 100% smaku. Bez kompromisów, od 1901 roku!

Rezerwuj już teraz stoliki na BreakfastWeek.pl. Śniadania dostępne są w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa do 22 kwietnia.

