Francisco Roig ma być nowym trenerem Igi Świątek. Shutterstock.com/OSCAR GONZALEZ FUENTES

Iga Świątek ma nowego trenera. Media nieoficjalnie informują, że został nim Francisco Roig, a polska tenisistka ma już jutro trenować pod jego okiem. W drugiej połowie marca Świątek zakończyła współpracę z Belgiem Wimem Fissette. Francisco Roig jest m.in. współodpowiedzialny za sukcesy Rafaela Nadala.

Pod koniec marca w naTemat informowaliśmy, że Wim Fissette odchodzi ze sztabu Igi Świątek. Tym samym znakomita tenisistka oficjalnie rozpoczęła poszukiwania nowego trenera. Francuski dziennik "L'Équipe" donosi, że te zostały zakończone, a według nieoficjalnych informacji medium trenerem Igi Świątek miał zostać Hiszpan Francisco Roig. Doniesienia polskiego "Przeglądu Sportowego" dodają sprawie rumieńców.

Dziennikarz Quentin Moynet z francuskiego "L'Équipe" informuje, że Francisco Roig po niecałym miesiącu miał zakończyć współpracę z Giovannim Mpetshi Perricardem. Jako powód wskazuje dołączenie Hiszpana do sztabu Polki, Igi Świątek. "Francuz, zajmujący 57. miejsce w światowym rankingu, ponownie będzie współpracował z Philippe Dehaesem" – przekazuje nieoficjalnie.

Tymczasem Przegląd Sportowy Onet przypomina, że jako pierwszy wskazywał, iż nowego trenera Igi Świątek można szukać na Majorce. Podobno Francisco Roiga polecił jej sam Rafael Nadal, bo trener przez 18 lat (w latach 2005-2022) był kluczowym członkiem sztabu tenisisty. To z nim wygrał 22 tytuły wielkoszlemowe.

Medium donosi, że sztab Igi Świątek miał przez ostatnie dni załatwiać niezbędne formalności, a Roig kończyć współpracę z Perricardem. Podobno pierwszy trening naszej tenisistki z nowym trenerem ma odbyć się na Majorce już w czwartek, 2 kwietnia. Iga ma wtedy grać na kortach Akademii Rafaela Nadala.

Celem utalentowanej i pracowitej gwiazdy tenisa ma być mocne rozpoczęcie sezonu na kortach ziemnych. Już 13 kwietnia w Stuttgarcie rozpocznie się najbliższy turniej, ale prawdziwym sprawdzianem będzie słynny Roland Garros, który rozgrywać się będzie od 18 maja do 7 czerwca.

Z kim współpracował Francisco Roig?

Francisco Roig 1 kwietnia kończy 58 lat. Jest jedną z najbardziej cenionych postaci w świecie tenisa. Od kilku dni mówiło się, że to najmocniejszy kandydat na nowego trenera Świątek, a jako jedną z jego największych zalet wskazywano wspomniane doświadczenie w pracy z legendarnym Rafaelem Nadalem.

Jako sportowiec Roig odnosił sukcesy przede wszystkim w deblu. Po zakończeniu kariery został trenerem. Od czasu zakończenia współpracy z Nadalem trenował m.in. Sloane Stephens, Matteo Berettiniego i Emmę Raducanu.

Iga Świątek rozstała się z trenerem

Wim Fissette w marcu pożegnał się z posadą trenera Igi Świątek. Niestety, nie była to szczególnie owocna współpraca. Iga Świątek opublikowała wtedy na Instagramie oświadczenie w sprawie zmian w swoim sztabie, a o powodach opowiedziała później w rozmowie z serwisem Sport.pl.