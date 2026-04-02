Jaką wybrać i kiedy kupić klimatyzację oraz ile to wszytko kosztuje? Marcin Walos z Viessmann wyjaśnia to w rozmowie z naTemat. fot. naTemat

Kiedy najlepiej kupić klimatyzację, jak dobrać jej moc i czy faktycznie generuje wysokie rachunki za prąd? Marcin Walos z Akademii Viessmann rozwiewa najczęstsze wątpliwości i pokazuje, jak podejść do tematu rozsądnie. Omawia też najczęstsze błędy popełniane przy wyborze i już po instalacji urządzenia.

Coraz cieplejsze lata sprawiają, że klimatyzacja przestaje być luksusem, a staje się standardem. Jednak decyzja o jej zakupie nadal budzi wiele pytań. Od najlepszego okresu na jej instalację, przez dobór mocy, aż po koszty użytkowania. Jak się okazuje, kluczowe jest dobre zaplanowanie inwestycji i zrozumienie własnych potrzeb. O czym w rozmowie z naTemat mówi, Marcin Walos, wykładowca Akademii Viessmann.

Kiedy najlepiej kupić klimatyzację?

Kluczowe pytanie, które wiele osób sobie zadaje, to kiedy jest najlepszy czas na zakup i montaż klimatyzacji w swoim mieszkaniu lub domu.

– Teraz jest idealny moment, żeby taką decyzję podjąć, bo mamy przełom marca i kwietnia, zanim zacznie się największy boom. Zacznijmy jednak od określenia potrzeb. Co chcemy schłodzić i jakie funkcje urządzenie powinno posiadać – podkreśla Marcin Walos.

To właśnie na tym etapie najczęściej zapadają kluczowe decyzje, które wpływają na komfort użytkowania przez lata.

Nie tylko chłodzenie

– Klimatyzacja to nie tylko chłodzenie, ale także możliwość grzania czy dogrzewu pomieszczeń. To również rozwiązanie, które może obejmować więcej niż jedną jednostkę w domu. Warto więc patrzeć na nią jako na system, a nie pojedyncze urządzenie – podkreśla ekspert.

Do tego filtry węglowe, jonizator czy lampa UV sprawiają, że oddychamy świeżym, czystym i odpowiednio nawilżonym powietrzem. To wpływa na komfort w ciągu dnia, a nocą poprawia jakość snu.

Jak dobrać moc i instalację?

Jednym z najczęstszych błędów jest zły dobór mocy urządzenia. – Najprostszy współczynnik mówi, że na jeden metr kwadratowy przypada około 100 watów mocy chłodzenia – wyjaśnia Marcin Walos.

Nie mniej ważna jest izolacja budynku. – Dobrze zaizolowany dom ma mniejsze straty ciepła i chłodu, więc zapotrzebowanie na chłodzenie będzie mniejsze – dodaje.

Ekspert podkreśla też znaczenie odpowiedniej liczby jednostek. Jedna jednostka wewnętrzna powinna obsługiwać jedno pomieszczenie.

– Pierwszy etap to weryfikacja, czy mówimy o pojedynczej jednostce typu split, czy o systemie multisplit. W multisplit mamy jedną jednostkę zewnętrzną i kilka wewnętrznych. To pozwala w prostszy sposób obsłużyć kilka pomieszczeń, szczególnie w budynkach wielorodzinnych – wyjaśnia Walos.

Ile kosztuje użytkowanie klimatyzacji?

Obawy o rachunki za prąd są często przesadzone. – Przykładowy klimatyzator 3,5 kW zużywa około 1 kWh energii na godzinę pracy – mówi wykładowca Akademii Viessmann.

W praktyce oznacza to kilka złotych dziennie w najgorętsze dni i około 100–120 zł rocznie przy intensywnym użytkowaniu. Przy zaznaczeniu, że to koszt wyłącznie za te dni, w których panują największe upały. W Polsce jest coraz goręcej, ale nie ma ich aż tak wielu w skali roku. Jak na dłoni widać, że to wydatek w pełni akceptowalny dla wielu użytkowników, a jednocześnie wyraźnie przekładający się na komfort.

Klucz do sukcesu? Dobry montaż

Na koniec ekspert wskazuje najważniejszy element całej inwestycji – odpowiedni montaż i wsparcie autoryzowanego serwisu.

– Gwarancja producenta to bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. Najczęściej wymagane są przeglądy dwa razy do roku wykonywane przez autoryzowany serwis. To warunek, który pozwala utrzymać sprawność i trwałość klimatyzacji – podkreśla Marcin Walos.

– Bardzo ważny jest wykonawca instalacji, bo to on odpowiada za poprawny montaż. Nawet najlepsze urządzenie nie będzie działać prawidłowo, jeśli zostanie źle zamontowane. Dlatego warto korzystać z autoryzowanych instalatorów i sprawdzonych firm – dodaje.