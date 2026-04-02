Trump znów wstrząsnął światem, rynki zareagowały natychmiast, ropa poszybowała, a skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie już odbijają się na portfelach Polaków. Do tego dochodzi chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego, 6 mld zł za nieodebrane szczepionki i nowe polityczne obietnice bez pokrycia. Ten tydzień pokazał jedno – globalne kryzysy i krajowe gry coraz mocniej kosztują zwykłych ludzi.

Słowa Donalda Trumpa o Iranie błyskawicznie przełożyły się na ceny ropy, kurs dolara i pytania o inflację w Polsce. A gdy świat drżał po kolejnym ostrym wystąpieniu z Waszyngtonu, u nas trwały spory o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, miliardowe konsekwencje decyzji pandemicznych i nowe kampanijne pomysły Mateusza Morawieckiego.

Trump mówi, rynki reagują

Najmocniejszym punktem tygodnia było wystąpienie Donalda Trumpa. Padły groźby wobec Iranu, padły też słowa o dyplomacji, ale rynki usłyszały przede wszystkim jedno: kolejną eskalację. Efekt? Skok cen ropy, umocnienie dolara i bardzo realne pytanie, ile za chwilę zapłacimy na stacjach. To nie jest już abstrakcyjna geopolityka. To wojna, której odpryski widać w cenach paliw, inflacji i domowych budżetach.

Polityczny spór o sądy

W Polsce równie gorąco było wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spór o to, jak i przed kim sędziowie mają składać ślubowanie, urósł do rangi kolejnej politycznej awantury. Problem w tym, że tu nie chodzi wyłącznie o semantykę czy proceduralne detale. Chodzi o państwo, które ma działać sprawnie i przewidywalnie, zwłaszcza tam, gdzie obywatel powinien mieć gwarancję niezależności od polityki.

6 miliardów za szczepionki

Mocno wybrzmiewa też sprawa szczepionek Pfizera. Polska ma zapłacić 6 mld zł za dawki zamówione, ale nieodebrane. To kwota gigantyczna, szczególnie dziś, gdy budżet jest napięty do granic możliwości. Najuczciwsza diagnoza jest brutalna: samo zamówienie mogło być zasadne, ale brak odbioru i brak rozliczenia tej decyzji kompromitują państwo. W tej historii polityczne okopy niewiele wyjaśniają. Zostaje rachunek, który i tak zapłacą obywatele.

Morawiecki rozdaje. Obietnica bez pokrycia

Na tym tle propozycja „500 plus na mieszkańca” brzmi jak klasyczna wyborcza kiełbasa. Efektownie sprzedana, ale bez odpowiedzi na najważniejsze pytanie: skąd wziąć na to pieniądze? W czasie deficytu, wysokich kosztów obronności i rosnących wydatków socjalnych każda nowa obietnica powinna zaczynać się od źródeł finansowania, a nie od chwytliwego hasła.