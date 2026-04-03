W ramach przedświątecznych promocji można kupić Air Fryer Philips Ovi XXL Connected HD 9285/96 w cenie obniżonej z 1000 zł na 700 zł w sieci Media Expert. Fot. PHILIPS

Po co komu Air Fryer? Wielu posiadaczy takiego urządzenia chwali sobie szybsze niż w piekarniku gotowanie, mniejsze użycie tłuszczu i przygotowanie większych porcji jedzenia. Jeśli chcesz się o tym przekonać w swojej kuchni, masz taką okazję, bo Media Expert obniżył cenę modelu PHILIPS Ovi XXL o 300 zł.

W ramach przedświątecznych promocji sklepy ze sprzętem AGD biją się o zainteresowanie klientów. My też – z myślą o kuchennym wyposażeniu – wyszukujemy i dzielimy się z wami ofertami pozwalającymi zaoszczędzić kilkaset złotych. Jedną z nich jest Air Fryer Philips Ovi XXL Connected HD 9285/96, który wcześniej kosztował 1000 zł, a do końca 4 kwietnia 2026 możecie go zakupić w kwocie 700 zł w Media Expert.

Co może zrobić dla ciebie Philips Ovi XXL?

Dobre pytanie. Jak zapewnia producent tego modelu, jest to nie tylko frytkownica beztłuszczowa, w której przygotowuje się chrupiące z zewnątrz, a miękkie w środku frytki. To wielofunkcyjne urządzenie typu smart o mocy 2000 W, działające w zakresie temperatury od 40 do 200 °C. Oznacza to, że można z niego zrobić użytek, by przyszykować śniadania, obiady, kolacje, desery albo przekąski.

Dostępny w świątecznej promocji Air Fryer łączy 16 funkcji gotowania w jednym urządzeniu. Można w nim piec mięsa, ryby, chleby i ciasta, grillować warzywa, smażyć potrawy, a także suszyć owoce i grzyby oraz robić jajka na miękko lub sadzone. Wyposażony w cyfrowy ekran dotykowy pomocnik ma wgranych 8 predefiniowanych programów, które wyręczają domowników w gotowaniu.

Wizytówką urządzenia jest opatentowana technologia Rapid Air. Według jej twórców skraca ona o 40 proc. czas gotowania, a przede wszystkim ogranicza o 90 proc. stosowanie tłuszczu do smażenia. To zasługa gorącego powietrza, którego wirowaniu sprzyja konstrukcja w kształcie rozgwiazdy. Rozwiązanie to sprawia, że do przyrządzania dań nie potrzeba więcej niż niewielkiej ilości oleju.

Wizytówką Air Fryer Philips Ovi XXL Connected HD 9285/96 jest opatentowana technologia Rapid Air. Fot. PHILIPS

Air Fryer z techniką Rapid Air można połączyć przez Wi-Fi z aplikacją NutriU do zdalnego sterowania. Ponadto zawiera ona wiele przepisów z całego świata. Każdy z nich da się przesłać do urządzenia i czekać na gotowy efekt. W razie potrzeby aplikacja zamienia się w instruktaż, który krok po kroku prowadzi użytkowników przez proces przyrządzania potraw, podając im właściwe ustawienia.

Przeznaczone do gotowania różnorodnych potraw urządzenie dysponuje pojemnością XXL (7,2 l w misie). Specjalny kosz w kwadratowym kształcie jest w stanie pomieścić 1,4 kg jedzenia. Przy całkowitym wypełnieniu Air Fryer pozwala przygotować 6 porcji jedzenia za jednym zamachem. Z tego powodu jego projektanci przedstawiają go jako zakup dla większej rodziny.

