Znane od wieków sceny – triumfalny wjazd do Jerozolimy, proces przed Piłatem, pusty grób – mogły wyglądać zupełnie inaczej, niż uczono nas od dziecka. Analiza "Biura Tajemnic" pokazuje jak naprawdę mogły wyglądać ostatnie dni Jezusa.

Opowieść o ostatnich dniach Jezusa zna niemal każdy – nawet osoby niewierzące. Problem w tym, że coraz więcej badaczy uważa, iż to, co znamy z Ewangelii, to raczej efekt wieloletnich narracji niż zapis faktów. Najnowsze "Biuro Tajemnic" pokazuje, jak bardzo te historie mogą odbiegać od rzeczywistości.

Ewangelie to nie reportaż z epoki

Najstarsze Ewangelie powstały dopiero kilkadziesiąt lat po wydarzeniach i nie zostały napisane przez świadków. Historie krążyły ustnie, zmieniały się i były dostosowywane do odbiorców.

Np. symboliczny wjazd do Jerozolimy na ośle miał oznaczać pokorę oraz wypełnienie proroctwa Zachariasza o królu przynoszącym pokój. Jezus wjechał do miasta od strony Góry Oliwnej, witany przez tłumy ścielące płaszcze i gałązki.

W realiach rzymskiej Judei taka scena zakończyłaby się natychmiastowym aresztowaniem. Historycy uznają, że wydarzenie – jeśli miało miejsce – było znacznie skromniejsze.

Przełom w świątyni

Kluczowym wydarzeniem, które mogło przesądzić o losie Jezusa, było jego zachowanie w świątyni jerozolimskiej. To miejsce było nie tylko centrum religijnym, ale także sprawnie funkcjonującym systemem ekonomicznym obsługującym tysiące pielgrzymów przybywających na Paschę.

Zakłócenie handlu i publiczne nauczanie mogły zostać odebrane jako zagrożenie dla porządku społecznego i religijnego. W oczach kapłanów Jezus przestawał być jedynie nauczycielem, a zaczynał być potencjalnym źródłem niepokojów, które mogły sprowokować reakcję Rzymian.

Do tego wizerunek Piłata znany z Ewangelii – jako urzędnika próbującego uniknąć skazania Jezusa – stoi w sprzeczności z przekazami historycznymi. Źródła opisują go jako brutalnego i bezkompromisowego zarządcę, który wielokrotnie tłumił bunty i ignorował lokalne zwyczaje.

W kontekście napiętej sytuacji w Jerozolimie podczas Paschy pojawienie się nauczyciela mówiącego o nowym królestwie mogło zostać uznane za zagrożenie polityczne. W takiej sytuacji szybki wyrok i egzekucja byłyby standardową praktyką, a nie wyjątkiem.

Pusty grób i granice wiedzy

Największe rozbieżności pojawiają się w opisach zmartwychwstania, które różnią się w zależności od Ewangelii – od liczby świadków po przebieg wydarzeń. Historycy zwracają uwagę, że nie ma żadnych bezpośrednich dowodów potwierdzających te relacje, a sam fakt pustego grobu jest przedmiotem sporów.

Co więcej, praktyki rzymskie wskazują, że ciała ukrzyżowanych często pozostawiano na krzyżach lub chowano w zbiorowych mogiłach, co podważa możliwość szybkiego, indywidualnego pochówku.

W tym miejscu historia przechodzi w obszar wiary, gdzie nauka nie jest w stanie dać jednoznacznych odpowiedzi.