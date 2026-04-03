Zmieniające się nawyki konsumenckie coraz wyraźniej wpływają na sposób podejmowania decyzji zakupowych, również w okresach świątecznych, takich jak Wielkanoc. Z badania przeprowadzonego na zlecenie sieci Kaufland wynika, że aż 59% Polaków przynajmniej czasami łączy w koszyku marki własne z markami producentów, a 31,7% [1] robi to często. Współczesny konsument coraz rzadziej kieruje się jednym schematem, a częściej buduje koszyk w oparciu o własne doświadczenia, potrzeby i ocenę jakości produktów.

To podejście znajduje odzwierciedlenie także w sposobie planowania wielkanocnego stołu. Największa grupa respondentów (36,9%) deklaruje model oparty na klasycznych potrawach uzupełnionych o elementy nowinek2. Polskie święta coraz częściej przyjmują więc formę łączenia tradycji z indywidualnymi preferencjami. W praktyce oznacza to bardziej elastyczne podejście do menu oraz decyzji zakupowych dopasowanych do konkretnych potrzeb, okazji i możliwości budżetowych.

Rosnące znaczenie doświadczenia osobistego

Zmiana ta widoczna jest szczególnie w rosnącej roli marek własnych w zakupach. Jak wynika z badania, najczęściej wskazywanym powodem ich wyboru jest zaufanie do sprawdzonych produktów (39,8%), podczas gdy lepszy stosunek jakości do ceny wskazuje 21,8% respondentów. Budżet gra pierwsze skrzypce już tylko dla 17,6% badanych3. Ujawnia to wyraźne przesunięcie w stronę wyborów opartych na zaufaniu i jakości.

Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że sposób postrzegania marek własnych przez konsumentów się zmienia. Widzimy to również w naszych wynikach sprzedażowych - w okresie wielkanocnym udział marek własnych w przeciętnym koszyku wzrósł o prawie 1 punkt procentowy4 w porównaniu z ubiegłym rokiem – mówi Joanna Reiter, Dyrektor Pionu Business Intelligence w Kaufland Polska – Dla wielu konsumentów są one dziś markami takimi samymi jak znane brandy, a nie tylko tanią alternatywą w sytuacjach oszczędnościowych.

Optymalizacja czasu

Widoczna jest także zmiana w sposobie przygotowywania świąt. Coraz więcej sobie odpuszczamy i korzystamy z produktów gotowych lub półproduktów, często pochodzących od regionalnych dostawców oraz posiadających dobry skład. Taki model, określany często jako „semi-homemade”, wpisuje się w szerszy trend optymalizacji czasu i upraszczania codziennych obowiązków, również w okresie świątecznym.

Widzimy dynamiczny wzrost kategorii, które wspierają taki sposób przygotowań. Sprzedaż ciast chłodzonych wzrosła o ponad 50% a produktów do pieczenia o 19% – dodaje Joanna Reiter – To pokazuje, że konsumenci coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwalają im łączyć tradycyjne potrawy z możliwością zachowania kontroli nad jakością i dostosowaniem ich do swoich preferencji.

Wszystko w jednym miejscu

Wielkanoc i przygotowania do niej pokazują, że współczesny konsument nie wybiera wyłącznie jednego modelu zakupów, lecz swobodnie łączy różne rozwiązania. Dla sieci handlowych takie zróżnicowanie potrzeb oznacza konieczność budowania oferty odpowiadającej na najróżniejsze oczekiwania klientów, zarówno pod względem ceny i jakości, jak i stopnia przygotowania produktów. W sieci sklepów Kaufland szeroki wybór produktów pozwala konsumentom elastycznie komponować koszyk zakupowy.

