Wraz z wiosną przychodzą wiosenne wyprzedaże, dzięki którym sprzęty RTV i AGD możecie dorwać w lepszych cenach. Sporą obniżkę zanotował np. model Hisense 65A7Q. 65-calowy telewizor QLED ze wbudowanym subwooferem i tak wyróżniał się cenowo, a teraz jeszcze staniał o 700 zł.

Jeśli szukacie wiosennych promocji na duże i niedrogie telewizory, Hisense 65A7Q może być tym modelem, który połączy oczekiwaną specyfikację z atrakcyjną ceną. W ramach trwającej do 23 kwietnia 2026 wyprzedaży na Media Expert dostał niemały rabat. Poprzednio kosztował 3000 zł, a obecnie sprzedawany jest za kwotę 2300 zł. Co mówi producent o telewizorze dostępnym w cenie niższej o 700 zł?

Specyfikacja telewizora Hisense 65A7Q

Wyprodukowany przez Hisense model posiada 65-calowy ekran z matrycą QLED (UHD/4K, 3840 x 2160px, 60 Hz) wspartą technologią Quantum Dot, która wyświetla miliard odcieni. Oznacza to, że oglądany obraz nabiera naturalnych barw i kontrastu, jest bardziej realistyczny, a detale, zarówno jasne, jak i ciemne, stają się lepiej widoczne.

Generowany na telewizorze obraz może też liczyć na kinowy standard Dolby Vision, a także technologię HDR 4K, która poprawia kontrast i wyświetla znacznie szerszą paletę barw. Z myślą o starszych filmach i programach w niższej rozdzielczości projektanci Hisense proponują rozwiązanie w postaci AI 4K Upscaler. Technologia ta stara się poprawić każdy piksel, by oglądane treści zbliżyły się do tych w formacie 4K.

W kontekście wideo ciekawostką może być tryb Filmmaker Mode. Dzięki niemu fani i fanki kina domowego mają mieć możliwość oglądania filmowego obrazu w zgodzie z wizją twórców, czyli bez wszelkich ulepszaczy takich jak filtry czy sztuczne wygładzanie. Co się tyczy oświetlenia, telewizor posiłkuje się czujnikiem AI Light Sensor, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu do światła w pomieszczeniu.

Co z dźwiękiem? Jest system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz DTS Virtual:X. Tym, czym najbardziej chwali się producent w specyfikacji audio tego modelu telewizora, jest wbudowany subwoofer, który wprowadza do muzyki czy dynamicznych scen filmowych mocny i głęboki bas. Uzupełnia on system dźwięku 2.1, który składa się z 3. głośników o mocy 40 W.

Dla graczy przewidziany jest tryb Game Mode PLUS, który poprawia płynność rozgrywki. Najnowszej generacji konsole można podłączyć przez port HDMI 2.1. Dzięki funkcji ALLM telewizor automatycznie przełącza się w tryb o niskim opóźnieniu. Podręczny panel gracza Game Bar pozwala na szybki dostęp do ustawień gamingowych takich jak FPS, VRR czy proporcje ekranu bez wychodzenia z gry.

Telewizor ma na pokładzie system operacyjny VIDAA z polskim menu. Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube i Prime Video są na wyciągnięcie pilota. Na przesyłanie treści ze smartfona pozwala funkcja Share to TV. Voice Control umożliwia sterowanie głosem bez wciskania przycisków na pilocie.