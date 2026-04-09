Laptopy o wyższych parametrach, a więc przede wszystkim przeznaczone dla graczy laptopy gamingowe to na ogół wyższy wydatek od tego w przypadku typowych modeli. Każda możliwość zaoszczędzania jest zatem mile widziana. Taką okazję stwarza zakup ASUS TUF Gaming A16, którego cena spadła o 500 zł.

Obniżka z 5000 zł do 4500 zł. Różnica to 500 zł. O tyle spadła cena laptopa ASUS TUF Gaming A16 w sklepie internetowym Media Expert na wiosennej wyprzedaży. Do 23.04.2026 r. do godz. 23:59 możecie go kupić w promocji, wprowadzając przy zamówieniu kod rabatowy WW0504-2304. Co znalazło się na pokładzie gamingowego komputera przenośnego o tajwańskim rodowodzie?

Parametry laptopa ASUS TUF Gaming A16

Dostępny w wiosennej promocji model komputera należy do rodziny laptopów stworzonych z myślą o graczach. Toczyć rozgrywkę, oglądać filmy czy przeglądać internet pozwala na ekranie o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 1920 x 1200. Matowa matryca IPS (LCD z kątami widzenia 85/85/85/85) w formacie 16:10 obsługuje odświeżanie na poziomie 144 Hz.

Sprzęt do rozrywki czy pracy działa na 8-rdzeniowym procesorze AMD Ryzen 7 170 o częstotliwości w zakresie od 3.2 do 4.75 GHz. Zintegrowany układ graficzny to AMD Radeon 680M. W dwóch slotach na RAM wstawiono "kości" po 8 GB typu DDR5, co daje pamięć o wielkości 16 GB. Na system operacyjny i wgrywane dane przeznaczono dysk twardy SSD o pojemności 512 GB.

W przypadku laptopów gamingowych dedykowana karta graficzna to kluczowy parametr. Omawiany model korzysta z NVIDIA GeForce RTX 4050 o pamięci 6 GB GDDR6. Karta ta głównie nadaje się do gier w rozdzielczości 1920 x 1080 przy ustawieniach wysokich. Jak podaje serwis SpidersWeb, układ ten oferuje kompletny pakiet możliwości rekonstrukcji obrazu w wersji DLSS 3.5: superrozdzielczość, wygładzanie DLAA, generowanie klatek, NVIDIA Reflex i rekonstrukcję promieni.

Wyposażenie? Wbudowany mikrofon i wbudowane 2 głośniki w standardzie Dolby Atmos i z technologią minimalizowania dźwięków z otoczenia. Kamera internetowa rejestruje obraz jakości HD w rozdzielczości 1280×720. Do obsługi laptopa służy podświetlana na czerwono klawiatura z wyróżnionymi klawiszami WSAD, które najczęściej wykorzystuje się do sterowania postaciami w grach wideo.

Komputer przenośny sprzedawany jest już z fabrycznie zainstalowanym Windows 11 Home. Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu można korzystać z najnowszej wersji systemu Microsoft dla użytkowników domowych, która oferuje m.in. asystenta AI Copilot czy funkcje gamingowe np. poprawiającą obraz Auto HDR i przyspieszającą ładowanie gier DirectStorage.

