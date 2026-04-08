Czy wiesz, że w Polsce kryją się kulinarne perełki, o których wiedzą tylko Foodies? Podczas RestaurantWeek® masz okazję je odkryć - to miejsca pełne zaskakujących smaków, kreatywnych dań i wyjątkowych doświadczeń, które sprawią, że Twój Festiwal będzie niezapomniany.

Trwający właśnie RestaurantWeek® to wyjątkowa okazja, by odkrywać kulinarne perełki, testować nieoczywiste miejsca i czerpać inspiracje od Foodies. Cena za autorskie, 3-daniowe menu przygotowane specjalnie na Festiwal zaczyna się od 69,99 zł (+ opłata rezerwacyjna 9,99 zł, min. 2 osoby + 10 zł prime time). Zarezerwuj stolik i dołącz do sezonu, w którym Foodies polecają i odkrywają miejsca, o których wiedzą tylko nieliczni! Poniżej zdradzamy adresy tych wyjątkowych perełek!

Wrocław - Panczo Wita Stwosza

Pierwsza kulinarna perełka to Panczo przy ul. Wita Stwosza 13. Restauracja łączy kameralną, muzyczną atmosferę z wyrafinowaną kuchnią meksykańską. W festiwalowym menu warto spróbować chrupiących taquitos z szarpanym kurczakiem w pikantnej paście tinga podanych z kremowym guacamole, długo pieczonej wieprzowiny z grillowanym ziemniakiem, majo aji, marynowaną czerwoną cebulką i rzodkiewką oraz czekoladowego ciasta z kremem limonkowym i karmelizowaną brzoskwinią. Miłośnicy roślinnych smaków zachwycą się kremową zupą z kukurydzy z dodatkiem ricotty oraz tacos fajitas wypełnionymi boczniakami i papryką, podawanymi z guacamole i pastą z czarnej fasoli. Idealne zwieńczenie tej wybornej uczty? Czekoladowe tres leches z kremem limonkowym i malinowym grysikiem. Obłęd!

Warszawa - Antresolec

Na warszawskim Solcu 97 czeka Antresolec - nowoczesne bistro, w którym lokalne składniki spotykają się z kreatywnością i odrobiną szaleństwa w smakach. Foodie Season nie mogło pominąć tego miejsca, bo każde danie tu to prawdziwa kulinarna przygoda. Festiwalowe menu to odważne i oryginalne połączenia: pieczony boczek w słodko-kwaśnej glazurze z puree z kalafiora i brokułami, flagowy flatbread z domową finocchioną, serem i hot honey, profitrola z kremem karmelowym i bitą śmietaną, a w wersji B - małże z marchewkowym puree, New England roll z krewetkami i szyjkami raków oraz profitrola z crème pâtissière z mango. Kulinarne niebo!

Warmia i Mazury - Nóż w Wodzie

Kolejna restauracja, o której wiedzą nieliczni to Nóż w Wodzie w sercu Mikołajek przy ul. Kajki 62/54. To właśnie tutaj krajobraz łączy się z kulinariami, a widok na spokojną taflę jeziora i eleganckie wnętrze tworzą atmosferę idealną do degustacji. W festiwalowym menu znajdziesz odważne połączenia: muffin ziemniaczany z chrupiącym boczkiem i kremem buraczanym, soczyste żeberka wieprzowe teriyaki z puree z zsiadłego mleka i sałatką z kapusty oraz puszysty racuch drożdżowy z jabłkami i lodami waniliowymi. Miłośnicy roślinnych smaków pokochają krem z marchewki podkręcony imbirem, tagliatelle z pesto z jarmużu, kozim serem i prażonymi pestkami dyni oraz delikatną piankę waniliową z konfiturą z dzikiej róży.

Śląsk - Placek

Kulinarny szlak festiwalowych odkryć prowadzi także na Śląsk. Szczególną uwagę warto zwrócić na restaurację Placek (ul. Dworcowa 8), która wyróżnia się nowoczesnym podejściem do comfort food – pełnym smaku, a przy tym lekkim i wolnym od pszenicy oraz cukru. Festiwalowe menu łączy kreatywność z sezonowością w dwóch dopracowanych odsłonach. W wersji A znalazły się kulki serowe z guacamole i sosem tatarskim, indyk sous vide z suszonymi pomidorami i potatkami oraz panna cotta na kremie kokosowym z musem truskawkowym. Wersja B to równie udany zestaw – krem z marchewki na kremie kokosowym, zapiekany naleśnik z serem wędzonym, sosem czosnkowym i wegańskim zamiennikiem kurczaka z żurawiną oraz mini gofr z twarożkiem i prażonymi jabłkami w sosie cynamonowym. Po prostu pycha!

Poznań - Czarnomorka

Zestawienie zamyka debiutująca Czarnomorka (Stary Rynek 62), czyli restauracja, która łączy świeżość morza, autorską kuchnię i swobodną, przyjazną atmosferę. To idealny punkt dla tych, którzy lubią odkrywać nowe smaki, próbować kreatywnych, sezonowych dań i… zapamiętywać każdy kęs. W pierwszym festiwalowym menu znalazły się ośmiornica na miksie sałat w aromatycznym sosie imbirowym, kremowe risotto bisque z delikatnym łososiem tataki oraz tort śmietanowy z musem owocowym. W drugiej propozycji pojawiły się chrupiące placki ziemniaczane z soczystym mięsem rapana, macki kałamarnicy sauté w maślanym sosie na purée ziemniaczanym oraz cytrynowe tiramisu. Bajka!

Najlepsze spotkania…

zaczynają się od dobrego smaku! Dlatego do każdej rezerwacji Goście mogą dodać festiwalową herbatę Lipton na bazie Earl Grey z nutami rozmarynu, soczystej gruszki, miodu i cytryny. Ta wiosenna, aromatyczna i subtelnie słodka kompozycja, doskonale dopełnia trzydaniowe menu, wprowadzając do festiwalowego doświadczenia lekkość i świeżość To wyjątkowy akcent, który sprawia, że chwile przy stole smakują jeszcze lepiej. Spróbuj, odkryj smak sezonu i daj się zachwycić!

Zainspiruj się rekomendacjami Foodies i wyrusz w kulinarną podróż po Polsce. Rezerwacje stolików trwają na RestaurantWeek.pl.

Poranek pełen smaków z BreakfastWeek!

Niech Twój poranek zacznie się od dobrego wyboru! Rezerwacja śniadania z Bliskimi to mały rytuał o wielkiej mocy. Kawa z aksamitną pianką, chrupiące pieczywo, idealnie ścięte jajko i rozmowy przy stole – to luksus osiągalny za pomocą kilku kliknięć. BreakfastWeek to wspaniała okazja, by odkrywać nowe miejsca lub wracać do sprawdzonych adresów, celebrując poranki tak, by tej dobrej energii z iście królewskiego śniadania wystarczyło na cały dzień.

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino - subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte - latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Dodatkowo – aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy – marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. Jest to pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu.

Festiwalowe śniadania dostępne będą w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa od 4 marca do 22 kwietnia. Dziel się odkryciami i zrób komuś dzień dobry! Rezerwacje trwają na: https://BreakfastWeek.pl

