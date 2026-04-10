Pomysł, autentyczność i przekaz, który zostaje z odbiorcą na dłużej: właśnie na tym opiera się formuła TEDx. To wydarzenia organizowane na całym świecie, które skupiają się wokół idei wartych dalszego rozpowszechniania. 23 maja 2026 roku do tej międzynarodowej społeczności dołączy także Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, organizując we Wrocławiu konferencję TEDxWSKZ: Sky is the beginning.

TEDx – globalny format, lokalna energia

TEDx to wydarzenia organizowane na licencji organizacji TED (Technology, Entertainment, Design), które przenoszą lokalną ideę na grunt globalny. Ich formuła jest prosta: jeden prelegent ma kilkanaście minut na przedstawienie jasno sformułowanego pomysłu, myśli, czy idei.

Od momentu powstania organizacji w 2009 roku na świecie odbyły się tysiące takich spotkań. Wystąpienia trafiają do międzynarodowej bazy TED, gdzie stają się częścią zbioru idei, które inspirują odbiorców na różnych kontynentach.

To właśnie różnorodność tematów i osób sprawia, że scena TEDx ma tak unikalny charakter. Obok siebie pojawiają się naukowcy, twórcy technologii, edukatorzy i osoby działające społecznie – każda z nich wnosi własne doświadczenie i sposób patrzenia na świat.

TEDxWSKZ – niebo to zaledwie punkt startu

Wśród uczelni w Polsce, które organizują wydarzenia TEDx, znajdują się tylko wybrane instytucje. Do tego grona dołącza uczelnia z ponad 25-letnim doświadczeniem, rozwijająca swoją ofertę edukacyjną i wspierająca rozwój studentów oraz słuchaczy.

23 maja 2026 roku Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego otworzy we Wrocławiu własną scenę TEDxWSKZ. Wydarzenie będzie okazją do omówienia tematów związanych z edukacją, technologią, odpowiedzialnością społeczną oraz wyzwaniami współczesnego świata.

Hasło Sky is the beginning podkreśla kierunek myślenia przyjęty przez uczelnię. W przeciwieństwie do popularnego przekonania o tym, że niebo jest końcem, dla WSKZ jest jedynie początkiem drogi ku rozwojowi. Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w studiach, które nie są zamknięciem pewnego etapu, lecz bazą do dalszych działań, decyzji zawodowych i budowania własnej ścieżki.

Dla kogo jest TEDxWSKZ?

Konferencja TEDxWSKZ została zaplanowana jako wydarzenie otwarte dla szerokiego grona odbiorców.

Dla studentów może stać się impulsem do działania i poszukiwania własnej drogi. Absolwenci znajdą tu nowe spojrzenie na rozwój zawodowy, a osoby pracujące w różnych branżach – okazję do zetknięcia się z innymi perspektywami.

To także propozycja dla tych, którzy dopiero rozważają wybór kierunku studiów lub chcą lepiej zrozumieć, w którą stronę rozwija się współczesny świat. Wydarzenie kierowane jest również do przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych i wszystkich osób zainteresowanych nowymi ideami.

Prelegenci, którzy zmieniają sposób myślenia

Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się osoby, które poprzez swoją działalność wprowadzają konkretne zmiany w różnych obszarach.

Na scenie pojawi się Martyna Łuszczek – jedna z najmłodszych polskich innowatorek, współtwórczyni projektu Aquacollector, który służy do wychwytywania mikroplastiku z wody.

Wystąpi również Aneta Korycińska, znana jako „Baba od polskiego”, która w nowy sposób podchodzi do edukacji językowej i komunikacji z młodym pokoleniem.

Do grona prelegentów dołącza także dr Magdalena El Ghamari, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i analizą współczesnych zagrożeń.

Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero część prelegentów. Kolejne nazwiska mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

WSKZ i kierunek: przyszłość

Konferencja TEDxWSKZ wpisuje się w szersze działania prowadzone przez uczelnię, związane z przygotowaniem studentów do funkcjonowania w zmieniającym się środowisku zawodowym.

W ramach kampanii Ready For The Future WSKZ koncentruje się na rozwijaniu kompetencji, które mają znaczenie w dłuższej perspektywie: elastyczności, gotowości do zmian i ciągłego poszerzania wiedzy.