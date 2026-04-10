Automatyczny ekspres SIEMENS EQ700 Fot. SIEMENS

Kiedy rabat na urządzenie wynosi 1500 zł, taką promocję wypada nagłośnić. Tym razem z dobrą informacją przychodzimy do miłośników i miłośniczek kawy – automatyczny ekspres SIEMENS EQ700 z wyborem 35 napojów gorących i zimnych mocno potaniał na wiosnę. Można go znaleźć w znacznie obniżonej cenie.

Jeszcze niedawno ekspres do kawy SIEMENS EQ700 TP717R06 w srebrnej obudowie kosztował blisko 5000 zł. Teraz kawosze mogą postawić go na blacie swojej kuchni, wydając wcześniej 3500 zł. W takiej cenie jest on dostępny na wiosennej wyprzedaży w sklepie online Media Expert do 16 kwietnia 2026 włącznie. By skorzystać ze zniżki w wysokości 1500 zł, trzeba wpisać przy zamówieniu kod rabatowy WW0504-1604.

Kawowy urodzaj w ekspresie SIEMENS EQ700

Model ekspresu, któremu przytrafiła się tzw. złota promocja, to automatyczny ekspres do kawy o mocy 1500 W, który potrafi wygenerować ciśnienie do 19 barów. Mogą z niego korzystać ci, którzy przepadają za kawą ziarnistą. Jest wyposażony w ceramiczny młynek ceramDrive i 5-calowy wyświetlacz dotykowy iSelect.

Urządzenie umożliwia przygotowanie 35 różnych napojów takich jak cappuccino, espresso, kawa czarna, latte macchiato, ale także gorące mleko czy herbata. Producent zwraca uwagę na możliwość parzenia techniką cold brew (zimny i orzeźwiający napar z kawy). Ekspres pozwala również stosować metodę slow brew, która poprzez długi kontakt zmielonych ziaren z wodą wydobywa z palonej kawy pełny smak.

Wybór napojów w ekspresie SIEMENS EQ700. Fot. SIEMENS

Obecna w ekspresie funkcja SIEMENS coffeeWorld daje dostęp do 21 unikalnych specjałów kawowych z 10 różnych krajów. Napoje można też spersonalizować według własnych upodobań. Opcja aromaSelect oferuje trzy różne ustawienia aromatu: delikatny, zbalansowany i intensywny. Ulubione kawy o preferowanej mocy, wielkości filiżanki, temperaturze oraz ilości mleka można zapisać w pamięci urządzenia.

Dodatkowe funkcje ekspresu od SIEMENS

Ekspres od SIEMENS posługuje się technologią oneTouch DoubleCup. Dzięki niej można jednym naciśnięciem przycisku przygotować dwie kawy lub mleczne specjały. Kolejna funkcjonalność to AromaDouble Shot, która polega na dwustopniowym procesie mielenia i zaparzania w celu przygotowania mocnej kawy bez gorzkiego posmaku.

Co z konserwacją? Ekspres korzysta z automatycznego systemu parowego czyszczenia autoMilk Clean. Nie trzeba codziennie myć ręcznie modułu spieniania mleka, ponieważ sprzęt dba o swoją higienę samodzielnie, niezwłocznie przystępując do czyszczenia po każdym przygotowaniu kawy z mlekiem.

Aplikacja Home Connect. Fot. SIEMENS

Oprócz intuicyjnego wyświetlacza do przeglądania menu i wprowadzania własnych ustawień tym domowym baristą można sterować również z poziomu aplikacji mobilnej Home Connect na smartfonie lub tablecie. Zdalnie można wybrać do przygotowania każdy napój z całej gamy, w tym przepisy na kompozycje kawowe z całego świata takie jak indyjskie Kappi czy australijskie Flat White.