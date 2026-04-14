Fot. materiały prasowe

Marka De’Longhi ogłosiła współpracę z mistrzem rzemiosła Simonem Weisse – twórcą makiet znanym z pracy przy filmach Wesa Andersona („Grand Budapest Hotel”, „Asteroid City”), Luki Guadagnino i Wima Wendersa. Efektem jest projekt „The World’s Smallest Coffee Shop”, który zadebiutuje podczas Milan Design Week 2026.

Ten unikatowy projekt składa się z pięciu starannie wykonanych miniaturowych fasad, inspirowanych legendarnymi kawowymi symbolami Paryża, Tokio, Mediolanu, Kopenhagi i Berlina. Miniatury zamontowano bezpośrednio na ekspresach, by pokazać, że autentyczne, immersyjne doświadczenie picia kawy nie jest już zarezerwowane kawiarni, lecz może być odtworzone także w domowym zaciszu.

Przez dziesięciolecia utrwalano przekonanie, że profesjonalnie przyrządzona kawa to konieczność odwiedzenia konkretnego miejsca. Panowało powszechne założenie, że za jakość związana jest z budynkiem – z mosiężnymi drzwiami Café de Flore w Paryżu czy spokojem panującym w kawiarni Tominokoji w Tokio. De’Longhi obala ten mit, pokazując, że jakość znana z najlepszych lokali jest dostępna także w domowej kuchni.

Poprzez współpracę z Weisse’em i pomniejszenie legendarnych kawiarni do formy pięciu precyzyjnych fasad, marka pokazuje, że standard kawy oczekiwany od światowej klasy lokali jest teraz osiągalny we własnej kuchni.

Projekt odpowiada na realia rynku – 80% kawy spożywane jest w domu, a rynek ekspresów przekracza 12 miliardów funtów. Mimo to 72% konsumentów nadal uważa wizytę w kawiarni za niezbędną dla uzyskania idealnej kawy.

De’Longhi, we współpracy z Weisse’em, pokazuje, że jakość tkwi w urządzeniu. Miniaturowe kawiarnie skupiają uwagę na tym, że wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by uzyskać kawę najwyższej jakości.

„Idealna filiżanka kawy nie jest już domeną wyłącznie kawiarni; dzięki De’Longhi doskonałe doświadczenie można mieć we własnym domu, z całą jego finezją i stylem” – powiedziała Aparna Sundaresh, CMO De’Longhi. „Dlatego połączyliśmy siły z Simonem Weisse’em, aby stworzyć pełne wyobraźni i immersji doświadczenie, które stawia najmniejszą kawiarnię świata na kuchennym blacie. Każdy projekt pokazuje, jak jedno urządzenie może otworzyć dostęp do pełnego menu kawiarni za dotknięciem jednego przycisku. Kawiarnia nie została tylko pomniejszona – ona na stałe zagościła w naszej prywatnej przestrzeni”.

Simon Weisse słynie z budowania analogowych, immersyjnych światów w dobie efektów cyfrowych. Jego partnerstwo z De’Longhi to rzadki krok z planu filmowego do świata designu, podyktowany wspólną obsesją na punkcie fizycznej integralności przedmiotów i drobnych detali definiujących poczucie miejsca.

„Gdy De’Longhi zwróciło się do mojego studia, od razu dostrzegłem szansę na zastosowanie kinowej ‘wymuszonej perspektywy’ w codziennym rytuale” – mówi Simon Weisse. „W moich pracach ekranowych miniatury służą do kreowania poczucia zachwytu i precyzji, która wydaje się bardziej ‘prawdziwa’ niż obraz generowany komputerowo. Decyzja o pracy z De’Longhi opierała się na fakcie, że traktują oni proces parzenia kawy z tą samą obsesyjną dbałością o szczegóły. Budując te maleńkie kawiarnie, chcieliśmy pokazać, że to maszyna jest źródłem samej esencji kawy, a jakość kawy parzonej przez te ekspresy jest równie wysoka, jak ta, którą można znaleźć w historycznej kawiarni w Paryżu.

Warsztat Weisse’a spędził ponad 1500 godzin na ręcznym rzeźbieniu, malowaniu i postarzaniu pięciu fasad, tak, aby wyglądały jak autentyczne obiekty.

„Zazwyczaj takie prace powstają z myślą o kamerze, ale w tym przypadku są przeznaczone na blat kuchenny” – dodał Weisse. „Chodzi o to, by pokazać, że skoro cała esencja światowej klasy kawiarni mieści się w tych miniaturowych lokalach, to idealnie wpisuje się ona w codzienne życie”.

Miniatury zostały zintegrowane z ekspresami Rivelia, Magnifica Evo Next, Eletta Ultra, Eletta Explore oraz Primadonna Aromatic, nadając im charakter obiektów designu.

