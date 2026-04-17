Fot. materiały prasowe

Prawo od wieków stanowi filar ładu społecznego. Chociaż zmieniało się na przestrzeni epok, wciąż przyświeca mu ten sam cel: zapewnienie porządku społecznego, sprawiedliwości, ochrona interesu jednostki oraz społeczeństwa. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w swojej kampanii Pro Lex Optima pokazuje, że wybierając studia prawnicze, kształtujesz przyszłość – swoją i innych.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Studia z prawa – kompetencje dla ambitnych

Dziś prawo to nieodłączny element funkcjonowania każdej dziedziny życia, a poznanie jego zasad to zrozumienie, w jaki sposób kształtuje ono rzeczywistość. Kandydaci, którzy decydują się na ten kierunek, studiują w ramach ciągłego cyklu kształcenia trwającego pięć lat. Pominięcie etapu licencjackiego nie jest zabiegiem przypadkowym – pozwala krok po kroku, od podstaw do specjalistycznych zagadnień wybranej gałęzi prawa, przygotować się do rozpoczęcia aplikacji prawniczej.

Kompetencje zdobywane podczas studiów prawniczych można określić mianem „specjalistycznych”, gdyż rzadko spotyka się je wśród absolwentów innych kierunków. Jak podaje raport „Studenci prawa w Polsce 2025” przygotowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, przydatnymi umiejętnościami w zawodzie prawnika są: analityczne myślenie, pisanie pism procesowych, skuteczne komunikowanie się, autoprezentacja, umiejętność rozwiązywania problemów, przemawianie publiczne i negocjacje. Większość z nich zdobywa się w toku studiów, a następnie ugruntowuje już podczas praktyki prawniczej.

REKLAMA

Możliwości zawodowe po prawie

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich z zakresu prawa otwiera drogę do aplikacji prawniczej, która jest niezbędna w zawodach m.in. takich jak: adwokat, radca prawny, sędzia, notariusz, prokurator i komornik sądowy.

Celem aplikacji jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego, należytego pełnienia obowiązków charakterystycznych dla wybranego zawodu:

Adwokat – reprezentuje obywateli przed sądami i organami administracji publicznej, udziela porad prawnych, sporządza opinie i opracowuje pisma procesowe. W swojej pracy stoi na straży praw jednostki, zasad sprawiedliwości i równości wobec prawa. Radca prawny – pełni funkcję doradczą i reprezentacyjną, głównie wobec przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządowych. Czuwa nad prawidłowością działań prawnych, przygotowuje umowy, prowadzi postępowania sądowe i administracyjne. Sędzia – jest uosobieniem autorytetu prawa i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Rozstrzyga spory, wydaje wyroki i czuwa nad przestrzeganiem norm prawnych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego orzeczenia mają moc kształtowania porządku społecznego, dlatego zawód ten wymaga najwyższych standardów etycznych, bezstronności i odwagi w podejmowaniu decyzji. Prokurator – reprezentuje interes publiczny i państwo w postępowaniach karnych. Nadzoruje śledztwa, wnosi oskarżenia, dba o to, by sprawcy przestępstw zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a prawa ofiar – należycie chronione. Notariusz – pełni funkcję zaufania publicznego, sporządzając akty notarialne i inne czynności, którym strony pragną nadać formę urzędową. Czuwa nad bezpieczeństwem prawnym obrotu cywilnoprawnego, gwarantując, że czynności prawne są zgodne z obowiązującymi przepisami. Komornik sądowy – wykonuje orzeczenia sądowe i inne tytuły wykonawcze, zapewniając egzekwowanie prawa w praktyce. Jego działania przywracają równowagę pomiędzy stronami stosunku prawnego, gwarantując poszanowanie wyroków sądowych.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Na straży prawa i porządku publicznego – co cechuje współczesnych prawników?

Przyszły absolwent prawa powinien być z natury komunikatywny, dociekliwy, mieć analityczny umysł i posiadać naturalną zdolność do wyjaśniania zawiłych pojęć i upraszczania trudnych definicji. Dobrym nawykiem każdej osoby związanej z prawniczym zawodem jest także niezwykła skrupulatność i dbałość o detale, gdyż nawet najmniejsze błędy w pismach i dokumentacji mogą zaszkodzić prowadzonej sprawie.

Absolwenci, którzy decydują się na karierę prawniczą to profesjonaliści, dla których etyka zawodowa stoi na pierwszym miejscu. W sądach przyjmują rolę reprezentantów stron, dlatego ich obowiązkiem jest działanie w najlepszym interesie klienta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. W końcu dobry prawnik to taki, który z pasją i zaangażowaniem wykonuje swój zawód. Nie bez przyczyny określa się go zawodem zaufania publicznego. Cechuje go empatia i współczucie – szczególnie w sytuacjach, gdy klienci doświadczają silnych emocji. Prawnicy stojący na straży prawdy i ich interesów, zapewniają wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

REKLAMA

Pro Lex Optima w uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem

Prawo, jak wynika z „Informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki” znajduje się w TOP 5 najpopularniejszych studiów wybieranych przez kandydatów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w ramach inicjatywy Pro Lex Optima zaprasza do studiowania prawa, które daje narzędzia, by odmieniać ludzkie życie. Kształcenie w ramach jednolitych studiów magisterskich trwa 5 lat i odbywa się z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Za materiały dydaktyczne dostępne na platformie online odpowiada kadra wykładowców i praktyków z renomowanych polskich i zagranicznych uczelni. To m.in. profesorowie i doktorzy prawa z imponującym dorobkiem naukowym oraz autorzy wielu publikacji naukowych.