Olga Tokarczuk na wydarzeniu Impact. Fot. Materiały prasowe / Impact CEE / Flickr

Były premier Kanady, wybitna biochemiczka i dwóch noblistów. Tacy goście specjalni zaszczycą swoją obecnością tegoroczną odsłonę poznańskiego Impact CEE. W tym roku jedna z największych platform gospodarczo-technologicznych w naszym regionie to wiele znanych nazwisk i... jeszcze więcej dyskusji!

Są takie wydarzenia na styku polityki, gospodarki, nauki i kultury, których objęcie patronatem medialnym staje się nie tyle wyborem, ile powinnością, i to taką, która sprawia satysfakcję. Tak postrzegamy właśnie w naszej redakcji (i zapewne nie jesteśmy w tym odosobnieni) wydarzenie Impact CEE, które już od 10 lat zabiera ważny i słyszalny głos w najważniejszych dla świata tematach i trendach.

Impact’26 – zaplanowane na ten rok wydarzenie, za które odpowiada Fundacja Impact – ma w swoim rękawie naprawdę imponujący program. Na 9 interaktywnych scenach wystąpi w ramach przemówień i paneli aż 650 speakerów, a po centrum kongresowym przewijać się będzie ponad 6000 przedstawicieli firm, stowarzyszeń i fundacji. Tegoroczna edycja może też pochwalić się bogatszą agendą tematów.

Goście specjalni Impact’26

W branży eventowej jedno z ważniejszych pytań brzmi: kto tym razem z osób światowej sławy przyjmie zaproszenie na Impact CEE i wystąpi w Poznań Congress Center jako top speaker? W tym roku wszystko jest już jasne. Jednym z gości specjalnych będzie Justin Trudeau, były premier Kanady i były lider Liberalnej Partii Kanady, którego można określić jedną z postaci najwyższej wagi w światowej polityce.

Słuchacze Impact’26 mogą też liczyć na wystąpienie Amal Clooney, adwokatki biorącej udział w słynnych procesach, np. Julii Tymoszenko czy Juliana Assange, prywatnie żony aktora George'a Clooneya. Speakerką będzie również Jessie Inchauspé, naukowczyni i autorka wielu bestsellerowych książek zdrowotnych, nazywana "Glukozową Boginią" z uwagi na jej pomysły stabilizacji poziomu cukru we krwi.

Na głównej scenie tegorocznego wydarzenia pojawi się też Scott Galloway, seryjny przedsiębiorca uznawany za jednego z najlepszych profesorów biznesu na świecie. Nie zabraknie też noblistów. Dziedzinę ekonomii będzie reprezentował Daron Acemoglu, jeden z najczęściej cytowanych analityków na świecie, a kultury – pisarka Olga Tokarczuk. Wystąpi jeszcze inny polski literat – Szczepan Twardoch.

Kluczowi mówcy znajdą się w gronie ponad 600 speakerów. Nie sposób ich wszystkich wymienić, nie tworząc wysokiej ściany tekstu, dlatego pozwolimy sobie na podanie kilku nazwisk na zasadzie przypadkowego doboru z całym szacunkiem dla reszty.

Zaproszenia przyjęli m.in. artysta Jeff Koons, wicepremier Radosław Sikorski, reżyserka Agnieszka Holland, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, redaktor Martin Wolf z "FT", dyrektorka Kristalina Georgieva z MFW i przedsiębiorca Mati Staniszewski z ElevenLabs.

Nowe ścieżki tematyczne na Impact’26

Jak co roku wydarzenie w Poznaniu będzie dwudniowe. Każdy dzień rozpocznie się od wystąpień plenarnych. Następnie rozpocznie się cykl paneli poświęconych konkretnym tematom. Na koniec każdego dnia przewidziano wystąpienia na głównej scenie najważniejszych mówców.

REKLAMA

Jeśli ktoś wczyta się w program tegorocznego Impact CEE, odkryje, że został on rozbudowany i to znacznie. W odpowiedzi na nowe wyzwania, związane głównie z rozwojem sztucznej inteligencji, zmianami pokoleniowymi, zagrożeniami dla zdrowia czy badaniem kosmosu, organizatorzy wprowadzili do agendy aż 10 nowych ścieżek tematycznych. Wraz z debatami na stałe już tematy ich liczba wzrosła do 25!

Jakie nowości przygotowali organizatorzy Impact’26? Oto panele, które zadebiutują w tym roku w Poznaniu: "Economics of AI", "Future Geopolitics", "Investments & Startups", "Entrepreneurship", "Inclusive Future", "Industry & Space Technologies", "Cancer Research", "Health & Longevity", "Young Voices" i "Philanthropy & Social Impact".

Agenda wydarzenia Impact CEE powiększyła się o 10 nowych ścieżek tematycznych. Fot. Materiały prasowe / Impact CEE / Flickr

Jak zwykle, w ogniu tych dyskusji można spodziewać się wyjątkowych spotkań. Wspólnie na żywo wystąpią Aleksandra i Aleksander Kwaśniewscy, córka i ojca reprezentujący dwa pokolenia i dwie perspektywy patrzenia na rzeczywistość. O roli literatury w burzliwych czasach podyskutuje Olga Tokarczuk ze Sławomirem Sierakowskim. Pojawi się też Marek Kondrat, aktor, który niezwykle rzadko zabiera głos.

Temat sztuki w czasach algorytmu podejmą Jeff Koons, jeden z najbardziej uznanych współczesnych artystów, i Timothee Verrecchia, znany na świecie dyrektor kreatywny. W rozmowie poświęconej kruchości istnienia i roli sztuki w czasach kryzysu wystąpią Wilhelm i Anna Sasnalowie, twórcze małżeństwo. A w ramach performatywnego pokazu jedną z rzeźb stworzy designer Oskar Zięta, polski rzeźbiarz i kowal 4.0.

Odpowiedzi na pytanie, kto i w jaki sposób wygra wyścig o cyfrowego klienta w branży kurierskiej, poszukają wspólnie Rafał Brzoska z InPostu i Marcin Kuśmierz z Allegro. Na temat cyberbezpieczeństwa wypowiedzą się stojący na jego straży eksperci m.in. gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, i Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Panele dyskusyjne będą dla uczestników Impact'26 okazją do wymiany doświadczeń i networkingu. Fot. Materiały prasowe / Impact CEE / Flickr

Tradycyjnie zarówno panele dyskusyjne, jak i rozmowy w kuluarach będą dla uczestników wydarzenia w Poznaniu okazją do wymiany doświadczeń i networkingu. W agendzie przewidziano też interaktywne sesje Workshops, narady Roundtables, spotkanie przy koktajlu Impact Mastersound Cocktail Party, wystawy artystyczne Impact Art, bieg Impact Run i spotkania z pisarzami w autorskiej księgarni Impact Bookstore.

Data i miejsce Impact'26