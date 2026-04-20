Smartwatch GARMIN Instinct 2X Solar Tactical Edition. Fot. GARMIN

Coraz więcej osób stawia w swojej codziennej aktywności na duet smartfon-smartwatch. W tych drugich urządzeniach mobilnych specjalizuje się Garmin. Jeden z jego modeli zaliczył właśnie spory spadek na... cenie. Poszukiwacze inteligentnych zegarków mogą aktualnie nabyć go w kwocie niższej o 400 zł.

Smartwatch GARMIN Instinct 2X Solar Tactical Edition to zegarek sportowy, za którego niedawno trzeba było zapłacić nawet 1500 zł. Obecnie w Media Expert widnieje on na wyprzedaży w cenie 1100 zł. Z obniżki w wysokości 400 zł można skorzystać do 23 kwietnia 2026. Jakie technologie trafią wraz z nim na nadgarstek?

Duży wyświetlacz i ładowanie solarne

Stworzony przez GARMIN zegarek korzysta z dotykowego wyświetlacza przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 176 × 176 px. Producent zapewnia, że dzięki wysokiemu kontrastowi zachowa on czytelność, nawet gdy na dworze będzie w pełni dokazywało słońce. Na ekran główny użytkownik ma do wyboru wiele tarcz.

Twórcy tego modelu podkreślają przede wszystkim możliwość jego ładowania... energią słoneczną. W wyświetlaczu znajduje się bowiem tzw. soczewka Power Glass. Wystarczy wystawić go na promienie słoneczne, aby niczym roślina zyskał na siłach. Oprócz ładowania solarnego można go ładować przez przewód ze wtyczką USB-C.

O jakim długim czasie pracy baterii mowa przy wyborze tej klasycznej metody ładowania? Producent podaje, że zegarek nie wyłączy się do 40 dni w trybie smartwatcha, do 60 godzin z GPS, a po włączeniu wszystkich systemów satelitarnych – do 40 godzin. W trybie oszczędzania baterii ma wytrzymywać nawet do 100 dni.

Inne funkcjonalności zegarka Instinct 2X Solar

Jeśli chodzi o funkcje zdrowotne, smartwatch monitoruje tętno, jakość snu, saturację krwi, poziom energii i wydajność organizmu. Mierzy kroki, liczbę spalonych kalorii i przebyty dystans. To model sportowy, więc na pokładzie ma wiele trybów dla biegaczy, pływaków, bywalców siłowni, joginów, jeźdźców i innych miłośników ruchu.

Jak twierdzi GARMIN, zegarek pomaga w określeniu pułapu tlenowego, analizuje aktywność, podpowiada, jak zaplanować ćwiczenia. O poranku użytkownik może zajrzeć w przygotowany przez urządzenie raport, który przekazuje wieści o regeneracji i sugeruje, jaki trening na dany dzień wpisze się idealne w zaplanowany cel.

W materiałach poświęconych specyfikacji zwraca się też uwagę na taktyczne możliwości tego przeznaczonego dla sportowców i miłośników survivalu zegarka. Ma on przydatny w strzelectwie długodystansowym kalkulator balistyczny, pozwala włączyć tryb ukrycia (bez komunikacji, łączności i GPS) i służy pomocą nawet w zupełnej ciemności.

Wytrzymałe materiały i otwartość na współpracę

Smartwatch został tak zaprojektowany, by w outdoorze znosić trudne i wymagające warunki. Do jego produkcji użyto wzmocnionego włóknami polimeru silikonu. Projektanci deklarują, że wyszedł zwycięsko z testów, które zbadały jego odporność na wodę, wstrząsy i temperaturę według amerykańskich standardów wojskowych.