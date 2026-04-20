Tefal Dual Easy Fry XXL to jeden z najpopularniejszych i najchętniej kupowanych air fryerów w Polsce. Ten sprawdzony model w końcu doczekał się rabatu, dzięki któremu można go kupić za 499 zł.

Frytkownice beztłuszczowe to najlepszy kuchenny wynalazek ostatnich lat. Nie zapraszam do dyskusji, nie ma o czym. Air Fryer piecze dania bez kalorycznego dodatku oleju, zachowuje naturalny smak potraw, zapewnia mięsom soczystość, do tego potrafi całkiem sporo: rozmrażać, utrzymywać temperaturę, piec ciasto, odgrzewać, a czasem też dusić potrawy.

Air fryer to w naszej kuchni najczęściej wykorzystywany sprzęt AGD. Potrafi przygotować obiad dla kilkuosobowej rodziny, na przykład całego kurczaka z warzywami. Dzięki różnym komorom smaki nie mieszają się, z kolei mycie takich frytkownic jest banalnie proste. Piekarnik kompletnie poszedł w odstawkę, tylko patelnia wciąż się jeszcze broni.

Tefal Dual Easy Fry XXL w promocji

Tefal Dual Easy Fry XXL to jedna z najczęściej wybieranych frytkownic beztłuszczowych w Polsce. Nie jest to najtańsze rozwiązanie z dwoma komorami na rynku, ale stanowi złoty środek między jakością, ceną oraz możliwościami. Solidność wykonania, maksymalna moc pieczenia, wygodny programator, możliwość mycia w zmywarce – wszystko tu zagrało.

Teraz Tefal Dual Easy Fry XXL da się kupić za 499 zł. To najniższa cena z ostatniego miesiąca. Poniżej pół tysiąca zł tę frytkownicę można brać absolutnie w ciemno. Nie musicie wierzyć mi na słowo. W Media Expert sprzęt dostał prawie 1200 ocen od potwierdzonych klientów, którzy zakupili tę frytkownicę. Rezultat? Pięć na pięć gwiazdek. Takiego wyniku, w takiej skali, nie da się podrobić.

Główne zalety Tefal Dual Easy Fry XXL to dwie asymetryczne szuflady do pieczenia – jedna bardzo pojemna, druga w sam raz na dodatki takie jak warzywa. Każdą szufladę można myć w zmywarce, z kolei ich rączki nie nagrzewają się. Maksymalna temperatura pracy to 200 stopni, co wystarcza do wszystkich przepisów. Z kolei moc na poziomie 2700 W sprawia, że pieczenie jest szybkie, a cyrkulacja powietrza właściwa.

Do tego Tefal Dual Easy Fry XXL to jeden z niewielu air fryerów, które po prostu dobrze wyglądają. Szczotkowana metalowa obudowa robi wrażenie, zwłaszcza w połączeniu z czarnym wyświetlaczem LCD. Tefal oferuje też darmową aplikację na Androida oraz iOS z bazą przepisów.

Zostając w kuchni, bardzo popularna lodówka jest teraz tańsza o 300 zł

Hisense RB440N4WFE No Frost to bardzo popularny model, cieszący się pełną liczbą gwiazdek od tych internautów, którzy faktycznie zdecydowali się na kupno urządzenia. Lodówka z zamrażarką zazwyczaj kosztuje 2699 zł (taka jest najniższa cena w ostatnim miesiącu), ale teraz można ją nabyć taniej o 300 zł, za 2399 zł.

Pięć na pięć gwiazdek nie dziwi, bo Hisense RB440N4WFE oferuje wszystko, czego oczekujemy od porządnej, ale przystępnej cenowo lodówki w 2026 roku. Mamy wbudowany w drzwi podajnik wody, szufladę na warzywa i owoce z regulacją wilgotności, funkcję szybkiego mrożenia, dedykowany regał na butelki, panel dotykowy oraz wewnętrzne odświetlenie LED. Do pełni szczęścia brakuje tylko kostkarki, ale w tej kategorii cenowej nie można mieć wszystkiego.

Na koniec domowych promocji polecam robota, z którego sam korzystam od ponad roku: Roborock Qrevo Curv

Roborock Qrevo Curv to robot sprzątający, który ma absolutnie wszystko, czego oczekuje się od maszyny z wyższej półki: wysuwane ramię szczotkujące, wysuwanego bocznego mopa, talerze mopujące, stację dokującą z funkcją samodzielnego oczyszczania, funkcję suszenia w stacji, oddzielne pojemniki na brudną i czystą wodę, tryb zdalnego sterowania, polskiego spikera, automatyczne programy, rozpoznawanie dywanów oraz znacznie, znacznie więcej.

Tym, czym ujął mnie Roborock Qrevo Curv, jest design. To jeden z niewielu robotów sprzątających z obłą, okrągłą stacją dokującą. Pięknie się błyszczy, do tego praktycznie nie zbiera kurzu. Jeśli trzymacie robota w łazience, toalecie, pralni czy suszarni, taki design idealnie współgra z innymi urządzeniami. Curv pasuje także do nowoczesnych salonów z zaokrąglonymi drewnianymi meblami. Teraz ten model można kupić w promocyjnej cenie 2799 zł, czyli znaaacznie taniej niż robot kosztował mnie ponad rok temu.

Szukasz innych promocji? Popularny Garmin jest tańszy o 400 zł . Ten zegarek przetrwa apokalipsę i sam się ładuje bez prądu

Największą bolączką współczesnych smartwatchy są ich baterie. Zawsze padają w najmniej odpowiednim momencie. Podczas gdy topowe modele pokroju Apple Watcha wołają o prąd praktycznie codziennie, rynkowi rekordziści potrafią wytrzymać z dala od kontaktu kilkanaście dni. Niestety, niemal zawsze wiąże się to z bolesnymi kompromisami, jak rezygnacja z trybu Always on Display czy kastrowanie urządzenia z kluczowych czujników pomiarowych.

