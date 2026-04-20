Tefal Dual Easy Fry XXL to jeden z najpopularniejszych i najchętniej kupowanych air fryerów w Polsce. Ten sprawdzony model w końcu doczekał się rabatu, dzięki któremu można go kupić za 499 zł.
Frytkownice beztłuszczowe to najlepszy kuchenny wynalazek ostatnich lat. Nie zapraszam do dyskusji, nie ma o czym. Air Fryer piecze dania bez kalorycznego dodatku oleju, zachowuje naturalny smak potraw, zapewnia mięsom soczystość, do tego potrafi całkiem sporo: rozmrażać, utrzymywać temperaturę, piec ciasto, odgrzewać, a czasem też dusić potrawy.
Air fryer to w naszej kuchni najczęściej wykorzystywany sprzęt AGD. Potrafi przygotować obiad dla kilkuosobowej rodziny, na przykład całego kurczaka z warzywami. Dzięki różnym komorom smaki nie mieszają się, z kolei mycie takich frytkownic jest banalnie proste. Piekarnik kompletnie poszedł w odstawkę, tylko patelnia wciąż się jeszcze broni.
Tefal Dual Easy Fry XXL to jedna z najczęściej wybieranych frytkownic beztłuszczowych w Polsce. Nie jest to najtańsze rozwiązanie z dwoma komorami na rynku, ale stanowi złoty środek między jakością, ceną oraz możliwościami. Solidność wykonania, maksymalna moc pieczenia, wygodny programator, możliwość mycia w zmywarce – wszystko tu zagrało.
Teraz Tefal Dual Easy Fry XXL da się kupić za 499 zł. To najniższa cena z ostatniego miesiąca. Poniżej pół tysiąca zł tę frytkownicę można brać absolutnie w ciemno. Nie musicie wierzyć mi na słowo. W Media Expert sprzęt dostał prawie 1200 ocen od potwierdzonych klientów, którzy zakupili tę frytkownicę. Rezultat? Pięć na pięć gwiazdek. Takiego wyniku, w takiej skali, nie da się podrobić.
Główne zalety Tefal Dual Easy Fry XXL to dwie asymetryczne szuflady do pieczenia – jedna bardzo pojemna, druga w sam raz na dodatki takie jak warzywa. Każdą szufladę można myć w zmywarce, z kolei ich rączki nie nagrzewają się. Maksymalna temperatura pracy to 200 stopni, co wystarcza do wszystkich przepisów. Z kolei moc na poziomie 2700 W sprawia, że pieczenie jest szybkie, a cyrkulacja powietrza właściwa.
Do tego Tefal Dual Easy Fry XXL to jeden z niewielu air fryerów, które po prostu dobrze wyglądają. Szczotkowana metalowa obudowa robi wrażenie, zwłaszcza w połączeniu z czarnym wyświetlaczem LCD. Tefal oferuje też darmową aplikację na Androida oraz iOS z bazą przepisów.
Zostając w kuchni, bardzo popularna lodówka jest teraz tańsza o 300 zł
Hisense RB440N4WFE No Frost to bardzo popularny model, cieszący się pełną liczbą gwiazdek od tych internautów, którzy faktycznie zdecydowali się na kupno urządzenia. Lodówka z zamrażarką zazwyczaj kosztuje 2699 zł (taka jest najniższa cena w ostatnim miesiącu), ale teraz można ją nabyć taniej o 300 zł, za 2399 zł.
Pięć na pięć gwiazdek nie dziwi, bo Hisense RB440N4WFE oferuje wszystko, czego oczekujemy od porządnej, ale przystępnej cenowo lodówki w 2026 roku. Mamy wbudowany w drzwi podajnik wody, szufladę na warzywa i owoce z regulacją wilgotności, funkcję szybkiego mrożenia, dedykowany regał na butelki, panel dotykowy oraz wewnętrzne odświetlenie LED. Do pełni szczęścia brakuje tylko kostkarki, ale w tej kategorii cenowej nie można mieć wszystkiego.
Na koniec domowych promocji polecam robota, z którego sam korzystam od ponad roku: Roborock Qrevo Curv
Roborock Qrevo Curv to robot sprzątający, który ma absolutnie wszystko, czego oczekuje się od maszyny z wyższej półki: wysuwane ramię szczotkujące, wysuwanego bocznego mopa, talerze mopujące, stację dokującą z funkcją samodzielnego oczyszczania, funkcję suszenia w stacji, oddzielne pojemniki na brudną i czystą wodę, tryb zdalnego sterowania, polskiego spikera, automatyczne programy, rozpoznawanie dywanów oraz znacznie, znacznie więcej.
Tym, czym ujął mnie Roborock Qrevo Curv, jest design. To jeden z niewielu robotów sprzątających z obłą, okrągłą stacją dokującą. Pięknie się błyszczy, do tego praktycznie nie zbiera kurzu. Jeśli trzymacie robota w łazience, toalecie, pralni czy suszarni, taki design idealnie współgra z innymi urządzeniami. Curv pasuje także do nowoczesnych salonów z zaokrąglonymi drewnianymi meblami. Teraz ten model można kupić w promocyjnej cenie 2799 zł, czyli znaaacznie taniej niż robot kosztował mnie ponad rok temu.
Szukasz innych promocji? Popularny Garmin jest tańszy o 400 zł. Ten zegarek przetrwa apokalipsę i sam się ładuje bez prądu
Największą bolączką współczesnych smartwatchy są ich baterie. Zawsze padają w najmniej odpowiednim momencie. Podczas gdy topowe modele pokroju Apple Watcha wołają o prąd praktycznie codziennie, rynkowi rekordziści potrafią wytrzymać z dala od kontaktu kilkanaście dni. Niestety, niemal zawsze wiąże się to z bolesnymi kompromisami, jak rezygnacja z trybu Always on Display czy kastrowanie urządzenia z kluczowych czujników pomiarowych.
Garmin podszedł do tego problemu zupełnie inaczej, tworząc sprzęt gotowy na większość apokaliptycznych scenariuszy. Model Instinct 2X Solar Tactical Edition zasilany jest energią słoneczną, co pozwala mu działać bez ładowarki przez długie lata. Jeśli od jakiegoś czasu rozglądaliście się za porządnym inteligentnym zegarkiem, który po prostu zakłada się na rękę i o nim zapomina, to właśnie nadarzyła się świetna okazja. Sprzęt doczekał się konkretnej przeceny – zamiast wyjściowych 1499 zł, wyrwiecie go teraz za 1099 zł.