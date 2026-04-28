Końcówka kwietnia to ten moment, kiedy z dnia na dzień robi się coraz bardziej zielono, na straganach pojawiają się pierwsze nowalijki, a w powietrzu czuć wiosnę – aż chce się sięgnąć po sprawdzone i bezpieczne kosmetyki bazujące na naturalnych składnikach, które będą współgrały z wiosenną dietą i aurą. Dlatego tuż przed majówką pod lupę wzięliśmy cztery roślinne składniki, które znalazły się w nowościach i bestsellerach francuskiej marki Yves Rocher.

Rośliny są niezwykle pomysłowe. Rozwijają zaawansowane mechanizmy, które pozwalają im radzić sobie ze stresem, regenerować się i zachowywać swoją witalność. Badacze Yves Rocher analizują te zdolności adaptacyjne, aby identyfikować składniki aktywne zdolne do współdziałania ze skórą i włosami oraz wspierania ich podstawowych funkcji biologicznych.

Spośród ponad 5000 gatunków roślin, które na ponad 110 własnych hektarach w La Gacilly we Francji uprawia Yves Rocher, przyjrzeliśmy się czterem z nich. Achillea maritima (krwawnik), karczoch, bławatek oraz duet masła shea i nagietka – to jedne z najbardziej skutecznych roślinnych składników, które realnie wspierają kondycję i wygląd skóry czy włosów.

Achillea maritima – roślinna tarcza przeciw starzeniu

Achillea maritima, czyli krwawnik nadmorski, stał się nowym sercem kultowej linii Yves Rocher – Anti-Âge Global. To roślina, która rośnie na wybrzeżu Bretanii we Francji, gdzie musi radzić sobie ze słoną wodą i silnym nasłonecznieniem. Właśnie dlatego wykształciła wyjątkowo silne mechanizmy ochronne – produkuje flawonoidy i kwasy fenolowe o intensywnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym.

Flawonoidy nie tylko neutralizują wolne rodniki (czyli reaktywne cząsteczki przyspieszające starzenie i degenerację tkanek), ale też wzmacniają naczynia krwionośne, stabilizują witaminę C i wspierają syntezę kolagenu. Co więcej, pochłaniają promieniowanie UV i działają przeciwalergicznie. Sam krwawnik nadmorski wykazuje również właściwości gojące, oczyszczające i przeciwzapalne.

W kosmetykach Yves Rocher wykorzystuje się jednak nie klasyczny ekstrakt, lecz biotechnologiczny preparat z komórek roślinnych, ACHILLEA MARITIMA CALLUS LYSATE, pozyskiwany w hodowli in vitro i przekształcany w formę lizatu – skoncentrowanego ekstraktu z komórek roślinnych, bogatego w substancje czynne. Efekt? Składnik o 70% większej mocy antyoksydacyjnej niż resweratrol, czyli jeden z najlepiej znanych przeciwutleniaczy.

To właśnie na nim opiera się seria do pielęgnacji twarzy Anti-Âge Global, a najnowszym i najbardziej skoncentrowanym jej elementem jest opatentowane we Francji Micro-serum intensywnie rozświetlające.

To lekka, żelowa formuła (98 procent składników pochodzenia naturalnego), która łączy 3 miliony botanicznych komórek Achillea maritima z 40 000 mikroperełek oraz technologią Pro-Radiance – specjalnym kompleksem składników, w tym roślinnego antyoksydantu Aphloiol, ekstraktu z lilaka i alg tęczowych, które wspierają naturalny blask skóry.

Serum działa jednocześnie na 10 oznak starzenia – od redukcji zmarszczek i przebarwień, przez poprawę elastyczności i zagęszczenia skóry, aż po modelowanie konturów twarzy i opóźnianie powstawania nowych linii. Oprócz tego wzmacnia 7 czynników świetlnych skóry, takich jak blask czy zdolność odbijania światła, czego efektem jest widoczna promienność i świeżość cery.

W serii Anti-Âge Global Yves Rocher znajdziemy też inne skuteczne kosmetyki – od lotionu z efektem AHA, przez wielofunkcyjny krem na dzień, na noc i maskę, po koncentrat naprawczy czy esencję korygującą – wszystkie o przyjemnych konsystencjach, subtelnym zapachu i wysokiej (od 95 do 98 procent) zawartości składników naturalnych.

Fito-ekstrakt z karczocha – odbudowa i ochrona włókna włosa

Jeśli skóra wymaga ochrony przed stresem oksydacyjnym, to włosy potrzebują czegoś jeszcze bardziej konkretnego: odbudowy. I tutaj pojawia się fito-ekstrakt z karczocha, który stanowi podstawę serii regenerującej do włosów Yves Rocher.

Karczoch (Cynara cardunculus), znany już w starożytności jako roślina lecznicza i warzywo dostępne tylko dla najbogatszych, jest bogaty m.in. w polifenole i flawonoidy (naturalne antyoksydanty chroniące przed uszkodzeniami) oraz wspomniane wcześniej kwasy fenolowe, w tym cynarynę, które wspierają regenerację i poprawiają kondycję skóry oraz włosów.

To ważne, bo włos nie regeneruje się sam – każde uszkodzenie z czasem go osłabia. Fito-ekstrakt z karczocha działa więc jak tarcza: chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi i łamaniem. W połączeniu z keratyną roślinną z pszenicy, która wypełnia uszkodzone miejsca, pomaga odbudować włosy od środka i wygładza je na powierzchni.

Seria Regeneracja to sześć produktów skupionych właśnie wokół tej idei: odbudowie i ochronie włosów oraz przywracaniu im sprężystości, elastyczności i blasku.

Znajdziemy tu szampon regenerujący z karczochem bio, który delikatnie oczyszcza i wzmacnia włosy już od pierwszego użycia; odżywkę domykającą łuski i ułatwiającą rozczesywanie; maskę działającą intensywnie nawet w 3 minuty czy balsam bez spłukiwania redukujący puszenie i rozdwojone końcówki. Włosową pielęgnację uzupełniają: pielęgnujący płyn do spłukiwania tworzący ochronną warstwę na pasmach oraz wzmacniające serum termoochronne (do 230 st. C).

Wszystkie formuły z fito-ekstraktem z karczocha są wegańskie i bez silikonów, a dodatkowo wyróżnia je charakterystyczny bursztynowo-kwiatowy zapach z nutami bergamotki, frezji, kamelii, wanilii i ambry. Efekt to włosy bardziej odporne na uszkodzenia, gładkie, elastyczne i wyraźnie zdrowsze. A do tego pięknie pachnące!

Bławatek – ukojenie dla wrażliwej okolicy oczu

W pielęgnacji nie można też zapominać o okolicach oczu – najbardziej delikatnej części twarzy. Tu od lat sprawdza się bławatek, czyli chaber, znany z właściwości kojących i przeciwzapalnych. Bogaty m.in. w antocyjany i flawonoidy działa jak naturalny "ratunek" dla zmęczonych oczu – łagodzi podrażnienia, zmniejsza obrzęki i wspiera regenerację.

W kultowym dwufazowym płynie do demakijażu oczu Yves Rocher ekstrakt z organicznego bławatka, uprawianego agroekologicznie w La Gacilly, łączy się z formułą, która bez trudu usuwa nawet wodoodporny makijaż i nie pozostawia tłustego filmu.

Nie zawiera żadnych substancji zapachowych, jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, a jego skład w aż 97% opiera się na składnikach pochodzenia naturalnego. Dodatkowo ma butelkę w stu procentach z recyklingu. To przykład kosmetyku, który działa szybko i skutecznie, a jednocześnie pozostaje wyjątkowo delikatny dla skóry, nawet tej wrażliwej.

Masło shea i nagietek – komfort i regeneracja suchej skóry

Na koniec coś, co wydaje się najbardziej klasycznym, ale wciąż pozostaje jednym z najskuteczniejszych rozwiązań dla skóry suchej i bardzo suchej: połączenie masła shea i nagietka.

Masło shea, inaczej zwane masłem karite, słynie z właściwości naprawczych i kojących. Z kolei nagietek działa regenerująco, przeciwzapalnie i gojąco, ma także naturalne właściwości oczyszczające. W praktyce oznacza to skórę bardziej elastyczną, miękką i ukojoną, a także chronioną przed przesuszeniem. To pielęgnacja, która nie tylko "działa", ale też przywraca skórze poczucie równowagi – coś, czego często brakuje w codziennym, szybkim rytmie.

Seria Karite bio & Nagietek bio to dziewięć produktów, które opierają się właśnie na tych dwóch składnikach (warto podkreślić, że masło shea w kosmetykach Yves Rocher jest pozyskiwane w sposób zrównoważony w Afryce Zachodniej i objęte zasadami sprawiedliwego handlu). Wśród nich jest odżywcze mleczko do ciała, które redukuje utratę wody przez skórę, intensywnie ją odżywia i zapewnia komfort nawet przez 24 godziny.

Na właściwościach pielęgnacyjnych masła karite i nagietka opierają się też m.in. regenerujące masło do ciała Yves Rocher, odżywcze krem pod prysznic oraz peeling, olejek pod prysznic do skóry suchej i bardzo suchej, intensywnie odżywiający olejek do ciała czy balsam do ust.

