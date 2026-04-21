Dare 2b przedstawia najnowsze innowacje w kategorii obuwia – zaprojektowane z myślą o wymagającym terenie, zmiennych warunkach oraz komforcie podczas każdego kroku. Kolekcja łączy lekką konstrukcję, zaawansowane materiały oraz technologie zapewniające przyczepność i stabilność zarówno na górskich szlakach, jak i podczas intensywnych treningów wewnątrz.

REKLAMA

Na wymagające szlaki: Torrek Waterproof Trail Shoes

Główną propozycją w nowej linii są buty Torrek Waterproof Trail, dostępne w wersji niskiej oraz wysokiej. Buty wykorzystują technologię ARED 30/30, zapewniającą wysoki poziom wodoodporności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej oddychalności.

Za komfort i stabilność podczas aktywności odpowiada lekka podeszwa środkowa EVA, która zapewnia odpowiednią amortyzację i równowagę na nierównym terenie. Wzmocniony, odporny na ścieranie przód buta chroni stopę przed uderzeniami o kamienie czy korzenie, a zewnętrzna podeszwa z 5-milimetrowymi wypustkami gwarantuje świetną przyczepność nawet na błotnistych lub śliskich nawierzchniach.

REKLAMA

Buty wyposażone są również w wkładkę Ortholite®, która zapewnia natychmiastowy komfort oraz wsparcie przez cały dzień aktywności.

Buty Torrek Waterproof Trail zostały stworzone z myślą o osobach, które chętnie podejmują wyzwania na wymagających trasach i potrzebują niezawodnego obuwia podczas wędrówek w zróżnicowanym terenie, niezależnie od pogody. Model uzupełnia kolekcję technicznej odzieży outdoorowej Dare 2b przeznaczonej do aktywności przez cały rok.

Swoboda ruchu podczas treningu: Ventur Training Shoe

W kolekcji debiutuje również model Ventur Training, zaprojektowany z myślą o dynamicznych treningach wewnątrz.

REKLAMA

Lekka konstrukcja oraz oddychająca cholewka z siateczki zapewniają odpowiednią wentylację podczas intensywnych ćwiczeń. Model ten również posiada podeszwę EVA, oferującą elastyczną amortyzację i komfort, wspierając szybkie zmiany kierunku oraz dynamiczne ruchy.

Dzięki lekkiej konstrukcji Ventur Training sprawia wrażenie niemal niewyczuwalnego na stopie, pozwalając w pełni skupić się na treningu.

Obuwie stworzone do ruchu

Wraz z premierą modeli Torrek Waterproof Trail oraz Ventur Training Dare 2b rozwija swoją ofertę technicznego obuwia przeznaczonego zarówno do aktywności outdoorowych, jak i treningu. Nowa kolekcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfort, ochronę oraz wsparcie podczas różnorodnych aktywności – od górskich szlaków po intensywne sesje treningowe.

REKLAMA







Poznaj całą kolekcję online: https://www.regatta.com/pl/dare2b/