Słuchawki bezprzewodowe JLAB Jbuds Pods ANC. Fot. JLAB

Wielu nie wyobraża sobie wyjścia w teren bez słuchawek dousznych. Ci, którzy chcieliby odbierać połączenia i słuchać muzyki za pomocą umieszczanego w uszach gadżetu, mogą skorzystać z kończącej się promocji na słuchawki JLAB Jbuds Pods ANC. Rabat na nie wynosi nadal 110 zł.

W poszukiwaniu wiosennych promocji tym razem czas na propozycję dla fanów i fanek bezprzewodowych technologii sparowanych ze smartfonem. Są nią czarne słuchawki dokanałowe JLAB Jbuds Pods ANC, które wcześniej kosztowały 280 zł, a teraz można wejść w ich posiadanie, płacąc 169 zł, a więc oszczędzając 110 zł. W takiej cenie do 23 kwietnia 2026 wystawia je na sprzedaż sklep Media Expert.

Technologie i funkcje słuchawek JLAB Jbuds Pods ANC

JLAB Jbuds Pods ANC, które można kupić w obniżonej cenie, to dedykowane do telefonu słuchawki dokanałowe w czarnym kolorze, sprzedawane w zestawie z etui ładującym i silikonowymi nakładkami. Zgodnie z nazwą, posiłkują się technologią aktywnej redukcji szumów (ANC), która niweluje dźwięki z otoczenia, aby nie zakłócać słuchania muzyki czy prowadzenia rozmowy.

Model od JLAB należy do typu True Wireless, co oznacza, że słuchawki nie mają kabli łączących je z telefonem czy między sobą. Do transmisji bezprzewodowej wykorzystują Bluetooth. Przez wbudowany w nie mikrofon można odbierać połączenia i korzystać z asystenta głosowego, nie biorąc do ręki smartfonu.

Dotykiem użytkownik może regulować głośność słuchawki. Dodatkowe możliwości sterowania nimi daje dedykowana aplikacja, która pozwala ustawiać dźwięk, aktualizować oprogramowanie i kontrolować funkcje ACN. Dzięki technologii Multi-point i Google Fast Pair słuchawki da się sparować z kilkoma urządzeniami, aby płynnie przełączać się między źródłami dźwięku.

Ładowanie? Producent bezprzewodowych słuchawek daje do wyboru dwie metody: klasyczną (w etui przez USB-C) i indukcyjną (w etui na specjalnej podstawce ładującej). Co do długości pracy ich baterii, wymieniana jest liczba 56 godzin, czyli ponad dwóch dni przy założeniu ciągłego ich używania.

