Oceny i testy przez lata były podstawą rekrutacji do szkół. Dziś coraz częściej okazuje się, że to nie wystarcza. W świecie szybkich zmian i rosnącej roli nowych technologii szkoły zaczynają patrzeć szerzej – sprawdzając nie tylko wiedzę, ale także sposób myślenia ucznia. To kierunek, który widać m.in. w rosnącej popularności tzw. Assessment Days.

Jeszcze do niedawna ścieżka edukacyjna była stosunkowo prosta: dobre oceny, egzamin, miejsce w wybranej szkole. Choć ten model wciąż funkcjonuje, coraz częściej poddawany jest rewizji. Powód jest prosty – świat zmienia się szybciej niż system edukacji, a wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje.

Co to oznacza w praktyce? Coraz większe znaczenie mają kompetencje takie jak umiejętność analizy, wyciągania wniosków, adaptacji czy samodzielnego uczenia się. To właśnie dlatego szkoły – szczególnie te działające w modelu międzynarodowym – wprowadzają nowe formy rekrutacji. Jedną z nich są Assessment Days, czyli dni oceny kandydatów, które przypominają bardziej proces poznania ucznia niż tradycyjny egzamin.

Podczas Assessment Days uczniowie rozwiązują zadania problemowe, analizują materiały, pracują z tekstem i mierzą się z nowymi sytuacjami. Liczy się nie tylko poprawna odpowiedź, ale sposób myślenia, podejmowania decyzji i radzenia sobie z wyzwaniami. Takie podejście wywodzi się z systemów edukacyjnych opartych na brytyjskich programach nauczania, takich jak Cambridge czy Pearson Edexcel, które zyskują na znaczeniu również w Polsce.

W Warszawie jedną ze szkół stosujących ten model jest Akademeia High School, która organizuje Assessment Days dla kandydatów na rok szkolny 2026/2027 w dniach 24–25 kwietnia oraz 26-27 maja.

Co to oznacza dla rodziców i uczniów? Zmiana modelu rekrutacji oznacza również zmianę podejścia do nauki. Coraz mniejsze znaczenie ma zapamiętywanie informacji „pod test”, a większe – rozwijanie umiejętności myślenia, samodzielności i ciekawości świata. Eksperci podkreślają, że to właśnie te kompetencje będą kluczowe w rzeczywistości kształtowanej przez sztuczną inteligencję i dynamiczny rynek pracy.

– W świecie, w którym zmiana stała się codziennością, nie wystarczy już tylko wiedzieć. Trzeba umieć się uczyć, analizować i adaptować. Dlatego w procesie rekrutacji patrzymy szerzej – na potencjał ucznia, a nie tylko jego wyniki – mówi Dr Karolina Watras, Dyrektor Akademeia High School.

Assessment Days są przykładem szerszej zmiany w edukacji – od sprawdzania wiedzy do rozumienia sposobu myślenia ucznia. To kierunek, który coraz wyraźniej łączy świat edukacji z realnymi wymaganiami przyszłości.