Skoda po raz kolejny pokazała swoją specjalną instalację na Milan Design Week. Wnętrza Archiwum Państwowego w Palazzo del Senato przyciągnęły nie tylko fanów motoryzacji, chociaż jeden model był głównym bohaterem całego show. To elektryk, którego premiera już niebawem.

Tak, dobrze widzicie. Jeden z tych samochodów na scenie wygląda jak zabawka z plasteliny. To nowa Skoda Epiq przedstawiona jako rzeźba Epiq Sculpt. Nadwozie auta pokryto ręcznie formowanym materiałem o strukturze 3D. Z jednej strony artystyczna kreacja, z drugiej... specjalny kamuflaż. Bo przecież na premierę auta w pełnej odsłonie poczekamy jeszcze chwilę.

Skoda w tym roku na Milan Design Week zaaranżowała swoją przestrzeń na terenie Archiwum Państwowego w Palazzo del Senato. To dosłownie 15 minut spacerem od słynnej katedry Duomo.

Ekspozycja w Mediolanie to wielowymiarowa przestrzeń. I trudno ją przegapić, bo nawet przypadkowi turyści, którzy nie mają pojęcia o motoryzacji, zobaczą z daleka barwne bryły inspirowane ciastoliną, która jest motywem przewodnim globalnej kampanii modelu Epiq.

Co można znaleść na miejscu? Otwarte atrium ma kilka stref relaksu i atrakcji, z główną strefą cyfrową, gdzie goście mogą poznać model Epiq i trochę więcej dowiedzieć się o czeskiej marce. Do tego specjalna strefa dla dzieci oraz przestrzeń z różnorodnym programem, w tym sesjami poświęconymi zdrowemu życiu i ćwiczeniom grupowym.

Wyjątkowym akcentem jest też Skoda Elroq, która tym razem występuje w roli mobilnej kawiarni. – Koncepcja wystawy bazuje na historii Skody i jej zasadach projektowania. Szczególnie zależało mi na zrozumieniu głębszych wartości, które stoją za marką: skupienie na przystępności, pomysłowości i radosnej innowacji – mówi twórca instalacji, Ricardo Orts.

To hiszpański architekt i uznany na świecie artysta cyfrowy, założyciel Ulises Studio, który został wyróżniony przez Forbes w 2024 roku wśród 100 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie.









Nowa Skoda Epiq za chwilę wjeżdża na rynek

Dodajmy, że Epiq będzie jednym z najważniejszych debiutów tego roku. Czesi wchodzą w segment, w którym do tej pory brakowało propozycji w rozsądnej cenie. Nowa Skoda Epiq to elektryk, który ma szansę przekonać do siebie sceptyków elektromobilności.

Czesi zawsze wiedzieli, jak wyczarować przestrzeń tam, gdzie inni rozkładają ręce. Choć Epiq to miejski SUV, to jego wnętrze zawstydza niejedno auto z wyższego segmentu. Pojemność bagażnika w Skodzie Epiq wynosi aż 475 litrów, a po złożeniu kanapy rośnie do imponujących 1344 litrów.

Światowa premiera Skody Epiq odbędzie się już w maju. To wszystko w ramach nowej rodziny elektryków grupy Volkswagena. Łączy je wspólna platforma MEB+ i wszystkie należą do projektu marek Volkswagen, Cupra i Skoda o nazwie "Electric Urban Car Family". Przypomnijmy, że w ramach tej koncepcji już w ubiegłym roku po raz pierwszy pokazano publicznie również Volkswagena ID.Polo, ID.Cross oraz Cuprę Raval.