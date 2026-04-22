Motorola do tej pory kojarzyła się głównie z klapkami w stylu razr, ale teraz robi krok w stronę bardziej biznesowego formatu. Do Polski właśnie trafiła przedsprzedaż modelu motorola razr fold, czyli pierwszego składanego smartfona tej marki w układzie książkowym.

Na start są też dwie promocje, które trudno zignorować: można zgarnąć 1500 zł cashbacku albo… bilet na FIFA World Cup 26™. Wszystko zależy od tego, czy wybierzecie bardziej klasyczny wariant urządzenia, czy specjalną edycję stworzoną dla fanów piłki nożnej.

Motorola razr fold – nowy składany smartfon w formacie książki

Motorola zmienia kierunek. To już nie tylko „klapka”. Nowy razr fold to spora zmiana w ofercie marki. Zamiast składania jak „puderniczka” (w klasycznych razr), dostajemy pełnoprawnego folda – smartfon, który po rozłożeniu przypomina tablet i oferuje dużo większą funkcjonalność.

I trzeba przyznać: specyfikacja jest na bogato. Na zewnątrz mamy ekran 6,6 cala, a po otwarciu aż 8,09 cala w rozdzielczości 2K. Do tego ekran zewnętrzny ma odświeżanie 165 Hz i jasność sięgającą 6000 nitów, więc to sprzęt celujący w absolutną topkę. Tym bardziej że ekran zewnętrzny chroni w tym wypadku najnowsze szkło Gorilla Glass Ceramic 3.

Motorola dorzuca też coś, co może być realnie użyteczne przy takim formacie smartfona. Rysik moto pen ultra znalazł się w zestawie, a to wyraźny sygnał, że ten model ma być nie tylko „do oglądania TikToka”, ale też do pracy czy robienia notatek.

Aparaty? Motorola celuje w czołówkę

Producent mocno podkreśla możliwości fotograficzne i nie są to tylko puste hasła. Według benchmarku DXOMARK razr fold zdobył 164 punkty i łapie się do ścisłej czołówki składanych smartfonów. Nawet jeśli uwzględnimy klasyczne urządzenia, to wciąż celujemy w ścisłe TOP 10 mobilnej fotografii.

Na pokładzie mamy aż pięć aparatów, z tego trzy tworzą bardzo ciekawy moduł główny:

główny aparat 50 Mpx z OIS i nagrywaniem 8K, ultraszeroki 50 Mpx z trybem makro, peryskopowy teleobiektyw 50 Mpx z 3x zoomem optycznym i nawet 100x zoomem cyfrowym, dodatkowo są tu dwa aparaty do selfie 32 Mpx oraz 20 Mpx (zewnętrzny i wewnętrzny).

Specyfikacja motorola razr fold: procesor, bateria i wsparcie

W środku siedzi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB RAM i 512 GB pamięci. Czyli dokładnie to, czego oczekujesz od flagowca w 2026 roku.

Ciekawiej robi się przy baterii, aż 6000 mAh w składanym smartfonie to naprawdę dużo. Motorola obiecuje nawet do 59 godzin działania, co może być jednym z najmocniejszych punktów tego modelu. Do tego szybkie ładowanie 80 W i bezprzewodowe 50 W, więc nawet jeśli fold się rozładuje, to szybko będzie można uzupełnić energię.

Motorola deklaruje 7 lat aktualizacji systemu Android i poprawek bezpieczeństwa. W świecie Androida to wciąż nie jest standard, więc warto to odnotować.

Cena motorola razr fold i promocje w przedsprzedaży

Tu robi się najciekawiej. Motorola przygotowała klasyczną (kolory czarny i perłowy) wersję smartfona we współpracy z PANTONE, ale w ofercie ma również edycję specjalną związaną z tegorocznymi Mistrzostwami Świata.

Standardowa wersja motorola razr fold (16/512 GB) kosztuje 9999 zł, ale na start można zgarnąć 1500 zł cashbacku. Smartfon jest już w przedsprzedaży, a promocja obowiązuje do 13 maja 2026.

Jest też wariant dla fanów piłki, co zapewne nie dziwi biorąc pod uwagę, że Motorola jest partnerem FIFA. Motorola razr fold FIFA World Cup 26™ (16/512 GB) kosztuje 11499 zł, a jako bonus do zakupu dodawane są bilety na mecze fazy grupowej Mundialu. W tym wariancie promocja obowiązuje do 7 czerwca 2026.

Kiedy wysyłka motorola razr fold?