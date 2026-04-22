Finał Foodie Season coraz bliżej, ale uwaga mamy dobrą wiadomość - RestaurantWeek® został przedłużony do 29 kwietnia! To oznacza jeszcze kilka dodatkowych dni, by skorzystać z wyjątkowej okazji i spróbować trzydaniowego menu z prezentem od partnera w cenie nawet do 50% niższej niż w regularnej karcie. Wielu Foodies podzieliło się swoimi rekomendacjami - sprawdź, które miejsca wciąż warto mieć na festiwalowym radarze i wykorzystaj dodatkowy czas najlepiej jak się da. Rezerwuj stoliki już teraz na RestaurantWeek.pl.

Foodie Season powoli dobiega końca, ale dzięki przedłużeniu masz jeszcze chwilę, by odkryć kulinarne hity sezonu. Nie wiesz, gdzie się wybrać? Zainspiruj się poleceniami Foodies, zarezerwuj stolik i daj się zaskoczyć. Masz czas do 29 kwietnia!

Warszawa

Pierwszy przystanek? Seafood Station Restaurant & Oyster Bar przy Alejach Jerozolimskich 93. Restauracja zachwyca kuchnią śródziemnomorską, stworzoną z miłości do jakości, świeżych owoców morza i pasji do podróży. W festiwalowym menu szczególnie wyróżniają się tajska zupa z chrupiącymi kawałkami kurczaka, mleczkiem kokosowym, kolendrą i sezamem, makaron linguine z krewetkami, małżami, vongolami, oliwą, masłem, czosnkiem, pietruszką i cytryną oraz fish burger z piklami, sałatą, pomidorem i spicy mayo podany z frytkami. Miłośnicy delikatniejszych smaków docenią również tatar ze śledzia litewskiego z perłową cebulką i olejem koperkowym. Na deser belgian chocolate liegeois z musem czekoladowym i bitą śmietaną lub malinowa panna cotta z sosem z owoców leśnych - idealne zakończenie tej kulinarnej uczty.

Kraków

Jeśli nie udało Ci się jeszcze odwiedzić restauracji SOBRE de la MESA w Krakowie (al. 3 Maja 51), koniecznie musisz to nadrobić! To miejsce, w którym hiszpańskie korzenie łączą się z autorską kuchnią europejską w swobodnej, przyjaznej atmosferze. Festiwalowe menu oferuje dwa zestawy pełne kreatywnych smaków. W Menu A przystawkę stanowią croquetas de jamón serrano z piklowaną cebulą i majonezem chorizo. Danie główne to surf and turf – polędwica sous vide i smażone krewetki, podane z gratin ziemniaczanym z truflą oraz cebulowym sosem jus. Menu B otwiera grillowana ośmiornica na purée z groszku z sałatką z fenkuła, kiszoną cytryną i oliwą ziołową, po której serwowana jest polędwica z dorsza z mulami, szpinakiem, batatem i brokułem w aromatycznym winie. Na deser w obu wersjach - mus z białej czekolady z nutą grejpfruta, żelka z jeżyny i makaronik malinowy. Czy może być lepiej?

Rzeszów

Zgodnie z rekomendacjami Foodies przenosimy się na Rynek 9 w Rzeszowie, do miejsca, które zachwyca nie tylko wnętrzem, ale przede wszystkim wyrafinowaną kuchnią. W NAAMA Moroccan Restaurant każdy posiłek jest małym dziełem sztuki – pełnym aromatów, kolorów i wyrazistych połączeń. W festiwalowym menu znalazły się m.in. briouat z kurczakiem w marokańskich przyprawach z sosem beszamelowym oraz tajine z wołowiną duszoną z suszonymi morelami, śliwkami i migdałami. Miłośnicy roślinnych smaków zachwycą się harirą z soczewicy, ciecierzycy i pomidorów oraz tajine z mulami w sosie pomidorowym z czerwonymi oliwkami i marokańskimi przyprawami. Kulinarne niebo!

Szczecin

Pora na kolejną, znakomitą rekomendację Foodies - Jin Du! To restauracja mieszcząca się przy al. Papieża Jana Pawła II 17 w Szczecinie, która łączy autentyczną kuchnię chińską z atmosferą, do której chce się wracać. Wśród festiwalowych propozycji znajdziesz tu chrupiące trójkąty curry z aromatycznym nadzieniem i słodko-pikantnym sosem, delikatne kawałki kurczaka z chrupiącymi brokułami w sosie czosnkowym, podawane z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty oraz marchwi, a także kulki sezamowe. Alternatywnie możesz spróbować chrupiących mini sajgonek wegetariańskich nadziewanych kapustą i marchewką, kolorowych warzyw smażonych w stylu Gan Guo w pikantnych przyprawach z ryżem jaśminowym i surówką oraz kremowych lodów waniliowych z soczystym ananasem i liczi.

Wrocław

Nowoczesna kuchnia z kreatywnym twistem? To możliwe w Pijalni Wino & Bistro przy ul. Wrocławczyka 42/1u. To miejsce, w którym lokalne produkty najwyższej jakości spotykają się z pasją do gotowania i odważnym podejściem do smaku. Pod okiem Chefa Tomasza Wencka klasyczne inspiracje zyskują świeże, autorskie interpretacje, a przyjazna atmosfera sprzyja kulinarnym odkryciom. Festiwalowe menu obejmuje m.in. tatar wołowy podany z kremowym chlebem i zimowymi liśćmi, zimowego dorsza Skrei z pieczonym porem i cytryną confit oraz roślinne pierożki z pieczonym słonecznikiem bulwiastym i orzechami laskowymi. Na deser - daktylowe magdalenki z kawowym karmelem lub sorbet z sycylijskich cytrusów z praliną migdałową. Daj się zaskoczyć!

Najlepsze spotkania…

zaczynają się od dobrego smaku! Dlatego do każdej rezerwacji Goście mogą dodać festiwalową herbatę Lipton na bazie Earl Grey, z nutami rozmarynu, soczystej gruszki, miodu i cytryny. Ta wiosenna, aromatyczna i delikatnie słodka kompozycja doskonale dopełnia trzydaniowe menu, wnosząc do festiwalowego doświadczenia lekkość i świeżość To wyjątkowy akcent, który sprawia, że chwile przy stole smakują jeszcze lepiej. Spróbuj i daj się zachwycić!

Zainspiruj się rekomendacjami Foodies i wyrusz w kulinarną podróż po Polsce. Rezerwacje stolików trwają na RestaurantWeek.pl.

Poranek pełen smaku z BreakfastWeek

Niech Twój poranek zacznie się od dobrego wyboru! Rezerwacja śniadania z Bliskimi to mały rytuał o wielkiej mocy. Kawa z aksamitną pianką, chrupiące pieczywo, idealnie ścięte jajko i nieśpieszne rozmowy przy stole – to luksus osiągalny za pomocą kilku kliknięć. BreakfastWeek to wspaniała okazja, by odkrywać nowe miejsca lub wracać do sprawdzonych adresów, celebrując poranki tak, by tej dobrej energii z iście królewskiego śniadania wystarczyło na cały dzień.

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino – subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte – latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Dodatkowo – aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy – marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. Jest to pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu.