Na pewno 300 zł więcej na koncie czy w portfelu lepiej mieć niż nie mieć. O taką właśnie kwotę została obniżona cena smartfona SAMSUNG Galaxy A57 5G. Telefon, który gości na wiosennych wyprzedażach, ma 6,7-calowy ekran, ośmiordzeniowy procesor, baterię 5000 mAh i potrójny aparat ze wsparciem AI.

2000 zł. W takiej promocyjnej cenie jest sprzedawany SAMSUNG Galaxy A57 5G na stronie Media Expert. Promocyjnej, bo wcześniej kosztował 2310 zł. Z rabatu 310 zł można skorzystać jeszcze do 24 kwietnia 2026 do godz. 23:59. Po tym terminie telefon wraca do starej ceny. W jakie komponenty i opcje wyposażył go jego producent?

Trzy obiektywy w SAMSUNG Galaxy A57 5G

Wyspa na plecach smartfona to: aparat szerokokątny 50 MP z OIS (optyczna stabilizacja obrazu), aparat ultraszerokokątny 12 MP oraz aparat makro 5 MP. Producent twierdzi, że robiąc użytek z tego zestawu 3. obiektywów, w systemowej galerii zaroi się od szczegółowych, jasnych i naturalnych zdjęć. W robieniu wyraźnych zdjeć w nocy ma pomagać ulepszona funkcja Nightografii.

Do selfie i nagrań z ręki służy aparat z funkcją 12 MP Super HDR. Samsung twierdzi, że ulepszona technologia przetwarzania obrazu, której zadaniem jest lepsze odwzorowanie kolorów i poprawa kontrastu, zachęci do kręcenia i streamowania wideo selfie.

SAMSUNG Galaxy A57 5G. Fot. Samsung

W modelu Galaxy A57 5G fotografia mobilna może liczyć na kilka funkcji AI. Do jej obowiązków należy: rozpoznawanie tła, pierwszego planu i nieba, a także automatyczny retusz skóry, twarzy, włosów i trawy. Wykonane ujęcia można natychmiast edytować, a sztuczna inteligencja pozwala usuwać niechciane obiekty (Object Eraser), tworzyć grupowe selfie (Best Face) i sugerować poprawki (Edit Suggestion).

Wnętrze Galaxy A57 5G

Smartfon pracuje na 8-dzeniowym procesorze Samsung Exynos 1680. Producent podaje, że jego wydajność CPU i GPU jest o 15 proc. wyższa od tej w poprzednim modelu. System Android 16 (6 aktualizacji i 6 lat aktualizacji zabezpieczeń w pakiecie) i aplikacje mobilne działają w środowisku 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Na przechowywanie danych telefon wydziela 128 GB z opcją rozszerzenia do 256 GB.

Do urządzenia wstawiono baterię o pojemności 5000 mAh. Przy typowym użytkowaniu ma ona utrzymać telefon przy życiu do 2 dni. Smartfon obsługuje protokół ładowania USB przez port USB-C o nazwie Super Fast Charging 2.0. Według danych udostępnionych przez producenta, 30 minut wystarczy, by poziom energii w akumulatorze sięgnął 60 proc. pojemności. W zestawie jest kabel USB-C - USB-C.

Ekran i obudowa smartfona

Smartfon dysponuje ekranem FHD+ Super AMOLED Plus o przekątnej 6,7 cali i rozdzielczości 2340 x 1080px, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1900 nitów. Może liczyć na wsparcie technologii Vision Booster, która ma utrzymywać jasność i wyrazistość obrazu w każdych warunkach. Ochronę wyświetlacza powierzono szkłu w wydaniu Corning Gorilla Glass Victus+.