Mazda wsłuchała się w głosy lojalnych klientów i połączyła je z inżynierską precyzją, która od lat oznacza jakość, trwałość i satysfakcję z posiadania niebanalnego auta. Efektem jest najnowsza generacja Mazdy CX-5 – model o dopracowanym stylu, który skutecznie rzuca wyzwanie konkurencji.

Kluczowe informacje o Maździe CX-5:

Przestrzeń idzie w parze ze stylem – zwiększony rozstaw osi do 281,5 cm i bagażnik 583 l dają Maździe CX-5 przewagę nad konkurentami i poprawiają komfort podróżowania. Technologia, która pomaga, a nie męczy – duży, intuicyjny ekran do 15,6 cala z wbudowanymi usługami Google działa jak smartfon i nie dominuje nad doświadczeniem jazdy. Silnik pod prąd rynkowym trendom – wolnossące 2.5 e-SKYACTIV G z miękką hybrydą to kultura pracy, elastyczność i trwałość, których coraz częściej brakuje u konkurencji. Wszechstronność bez kompromisów – możliwość holowania przyczepy do 2 ton sprawia, że Mazda CX-5 łączy elegancję auta miejskiego z możliwością realizacji pasji. Wartość, która zostaje na lata – 6 lat gwarancji, wysoka jakość wykonania i lider segmentu pod względem wartości rezydualnej oznaczają niższe realne koszty posiadania.

SUV-y to najpopularniejsza klasa samochodów na świecie i jednocześnie najbardziej wymagające pole bitwy dla producentów. Presja ze strony konkurencji powoduje, że marki samochodowe zmuszone są liczyć każdą złotówkę, co może przełożyć się na relację z klientem. Mazda od lat przykłada najwyższą wagę nie tylko do inżynierii i stylu, ale także do poziomu obsługi oraz satysfakcji z posiadania samochodu po latach. Dzięki temu marka zyskuje nowych entuzjastów. Najnowsze wcielenie Mazdy CX-5 to efekt uważnego słuchania klientów, świadomego dostosowania się do ewolucji potrzeb i realiów rynku, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co dla Mazdy najcenniejsze.

Pięć milionów sprzedanych egzemplarzy – sukces oparty na konsekwencji

Do końca 2025 roku Mazda CX-5 osiągnęła na całym świecie łączną produkcję i sprzedaż na poziomie pięciu milionów egzemplarzy. To trzeci, po Maździe 323 oraz Maździe 3, model w historii marki, który przekroczył ten próg. Spośród wszystkich modeli wykorzystujących technologię Skyactiv oraz stylistykę projektowania „Kodo – Dusza Ruchu” to właśnie Mazda CX-5 najszybciej osiągnęła ten imponujący kamień milowy. Mazda CX-5 jest oferowana w ponad 100 krajach na całym świecie. Nieprzerwanie pozostaje najchętniej wybieranym SUV-em w globalnej gamie Mazdy. Dziś rozpoczyna nowy rozdział tej chlubnej historii i wprowadza na rynek kolejne wcielenie Mazdy CX-5.

Jak przestronna jest nowa Mazda CX-5?

Mazda bardzo poważnie traktuje konkurencję i jeszcze poważniej — opinie swoich klientów. Dlatego nowa Mazda CX-5 urosła i zyskała nowe multimedia. To dziś propozycja dla osób, które wybierają mądrze, nie impulsywnie. Dla osób, które chcą czerpać satysfakcję z jazdy już dziś, a jednocześnie mieć pewność, że dokonany wybór okaże się trafny również w perspektywie kolejnych lat.

Nowa generacja Mazdy CX-5 urosła, i widać to od razu. Większy o 11,5 cm rozstaw osi (281,5 cm) poprawił stabilność prowadzenia i zwiększył ilość miejsca, szczególnie na tylnej kanapie. Wydłużenie płyty podłogowej spowodowało, że Mazda w tej kategorii pozostawiła w tyle wielu uznanych konkurentów, jak choćby Kia Sportage, Hyundai Tucson, Lexus NX czy Volkswagen Tiguan. Na tym nie koniec, bo Mazda CX-5 oferuje większy rozstaw osi od postrzeganego za niezwykle przestronnego VW Tayrona i niemal dorównuje pod tym względem Audi Q5. W nowej Maździe CX-5 urósł też bagażnik o 61 litrów i obecnie oferuje aż 583 l. Szerzej otwierane tylne drzwi, dzielona kanapa 40:20:40 i logiczny układ wnętrza sprawiają, że Mazda CX-5 wpływa na zwiększenie komfortu podróżowania.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Poza przestrzenią dla Mazdy bardzo ważny jest również projekt wnętrza i jakość. Dlatego we wnętrzu znajdziemy przyjemne w dotyku materiały, stosowane w klasie premium. W bogatszych wersjach panoramiczny dach doda wnętrzu oddechu, nastrojowe oświetlenie ambientowe buduje klimat w nocy, a system audio Bose tworzy atmosferę nawiązującą do domowego salonu.

Jaki system multimedialny ma Mazda CX-5?

Nowa CX-5 robi wyraźny krok naprzód również pod względem technologii. Centralny ekran o przekątnej do 15,6 cala działa płynnie i intuicyjnie — jak smartfon, który nie wymaga instrukcji obsługi. Po raz pierwszy w Maździe pojawiają się wbudowane usługi Google, co znacząco upraszcza korzystanie z nawigacji, multimediów i usług online. Systemy multimedialne nowej Mazdy CX-5 angażują wtedy, gdy tego potrzebujesz. Potrafią zejść na drugi plan, gdy po prostu chcesz cieszyć się jazdą. Bez cyfrowego chaosu, bez technologii, która próbuje grać pierwsze skrzypce.

Jaki silnik znajduje się w nowej Maździe CX-5?

Nowa Mazda CX-5 to świadomy wybór dla kierowców, którzy cenią spokój, styl i technikę dopasowaną do realnego życia, a jednocześnie stanowi przykład dojrzałej ewolucji bestsellerowego SUV-a marki. Mazda znalazła swoją drogę, stawiając w klasie kompaktowej na wolnossące, czterocylindrowe silniki. Te jednostki, znane z niezawodności i wyjątkowej kultury pracy, stały się dziś prawdziwym białym krukiem. Nowa Mazda CX-5 wprowadza jeszcze bardziej zaawansowaną konstrukcję — zamiast 2-litrowego znajdziemy 2,5-litrowy, silnik benzynowy.

W nowej Maździe CX-5 jednostkę 2.0 l zastąpił nadal wolnossący silnik e-Skyactiv G o pojemności 2.5 l, oferowany już w wersji podstawowej. Ma 141 KM i 238 Nm i wspierany jest miękką hybrydą Mazda M Hybrid 24 V. Większa pojemność oznacza wyższy moment dostępny przy niższych obrotach, spokojniejszą reakcję na gaz i kulturę pracy, która dziś staje się towarem deficytowym. Nowa Mazda CX-5 jest obszerniejsza, cięższa o około 90 kg, ale tak samo dynamiczna jak poprzednik. Auto przyspiesza do 100 km/h w 10,5 s i rozpędza się do 187 km/h, a średnie zużycie paliwa spadło o 1 l/100 km i wynosi 7,3 l/100 km (WLTP). Emisja CO₂ zmniejszyła się z 188 do 157 g/km. Nowy silnik dzięki dodatkowemu wałkowi równoważącemu pracuje jeszcze bardziej aksamitnie od cieszącego się znakomitą renomą poprzednika, a przy tym pozwala zaoszczędzić na budżecie.

Dzięki przyciągającemu wzrok projektowi nadwozia i wysokiej jakości wnętrzu, którego klimat podkreśla ambientowe oświetlenie, nowa Mazda CX-5 trafia w gust osób wrażliwych na styl i jakość przedmiotów, którymi się otaczają. To jednak nie wszystko. Mazda CX-5 pozwala również realizować marzenia, te bardziej lub mniej szalone. Możliwość holowania przyczepy o masie do 2 ton sprawia, że Mazda CX-5 z napędem na cztery koła staje się świetnym narzędziem do spełniania marzeń osób lubiących aktywnie spędzać czas wolny. Weekendowe wypady z rowerami, skuter wodny, motorówka czy przyczepa kempingowa. W tym przypadku to wyobraźnia, a nie dane homologacyjne, najczęściej wyznacza granice.

Jak wysoka jest wartość rezydualna Mazdy CX-5?

Atrakcyjna cena to tylko punkt wyjścia. Prawdziwy rachunek zaczyna się po miesiącach i latach użytkowania. I właśnie tutaj Mazda CX-5 wyróżnia się najbardziej. Mazda przez lata zbudowała klub entuzjastów, dbając nie tylko o moment zakupu, ale również o doświadczenie posiadania samochodu. Na start otrzymujesz elegancki samochód w atrakcyjnej cenie, ale poczucie bezpieczeństwa na lata budują konkrety: 6 lat gwarancji lub 150 tys. km, 12 lat ochrony antyperforacyjnej i serwisu, w którym czujesz się partnerem, a nie klientem. Jakość produktu i zadowolenie użytkowników sprawiają, że również używane egzemplarze są pilnie poszukiwane przez klientów, co przekłada się na ich wartość. Mazda CX-5 jest liderem segmentu pod względem wartości rezydualnej. Z danych Eurotax wynika, że jako jedyny kompaktowy SUV przekracza próg 70% wartości po trzech latach. Wersja Prime-Line zachowuje 71,9% wartości początkowej po 36 miesiącach i 45 tys. km przebiegu. Dla właściciela oznacza to niższe raty leasingu, mniejsze realne koszty użytkowania i przewidywalność przy przyszłej sprzedaży.

Jak połączyć jakość z atrakcyjną ceną?

Cena dziś, w obliczu bardzo silnej konkurencji, staje się niezwykle istotna. Mazda, co okazało się po latach, właściwie rozpoznała trendy w świecie motoryzacji i konsekwentnie inwestowała w rozwój tam, gdzie miało to realne znaczenie. Dzięki temu dziś może zaoferować dopracowany z japońską starannością, nowoczesny model w najważniejszym segmencie rynku — i to w atrakcyjnej cenie. To kolejny ukłon w stronę miłośników marki, który Mazda wykonuje z wielką satysfakcją. Cennik Mazdy CX-5 rozpoczyna się od kwoty 139 900 zł i już w podstawowej wersji oferuje silnik o pojemności 2.5 litra, a dodatkowo otrzymujemy długoletnią gwarancję i wysoką wartość rezydualną.

A jak Mazda wypada na tle konkurencji? Kia Sportage z silnikiem 1.6 l (150 KM) kosztuje 135 500 zł, a Hyundai Tucson 1.6 l (150 KM) – 138 900 zł. Za Volkswagena Tiguana z silnikiem 1.5 litra (131 KM) trzeba zapłacić 166 390 zł, a wersja 1.5 o mocy 150 KM wymaga wyłożenia 175 190 zł. Większy VW Tayron z silnikiem 1.5 (150 KM) – 178 200 zł. Lexus za model 250h z hybrydową konstrukcją z silnikiem 2.5 l o mocy 200 KM to wydatek 209 tys. zł. Cennik Audi Q5 z silnikiem 2.0 l (204 KM) rozpoczyna się od kwoty 231 200 zł. W tym cieszącym się dobrą opinią otoczeniu wyróżniająca się przestronnością i klasą Mazda CX-5 zyskuje jeszcze bardziej*

*Ceny aktualne na kwiecień 2026

FAQ – najczęstsze pytania o Mazdę CX-5

Czym Mazda CX-5 wyróżnia się na tle konkurencyjnych SUV-ów? Mazda CX-5 łączy przestronność wnętrza, dopracowany design i wysoką jakość wykonania z techniką nastawioną na realny komfort użytkowania. To SUV zaprojektowany z myślą o długoterminowej satysfakcji, a nie krótkotrwałym efekcie „wow”.

Czy Mazda CX-5 jest rzeczywiście przestronna? Tak. Zwiększony rozstaw osi do 281,5 cm oraz bagażnik o pojemności 583 litrów przekładają się na wyraźnie większą ilość miejsca, szczególnie na tylnej kanapie. To przestrzeń, którą czuć w codziennym użytkowaniu, nie tylko w katalogu.

Jak działa system multimedialny z Google built-in? System Google built-in umożliwia korzystanie z Map Google, Asystenta Google i aplikacji bezpośrednio z poziomu samochodu. Duży ekran do 15,6 cala działa intuicyjnie i płynnie, wspierając kierowcę bez nadmiernego rozpraszania.

Dlaczego Mazda stawia na wolnossący silnik 2.5 l? Większa pojemność oznacza wyższy moment obrotowy dostępny przy niższych obrotach, spokojniejszą reakcję na gaz i wyższą kulturę pracy. To rozwiązanie bardziej trwałe i przewidywalne w długim okresie niż mocno wysilone jednostki downsizingowe.

Czy Mazda CX-5 nadaje się do holowania przyczepy? Tak. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy do 2000 kg sprawia, że Mazda CX-5 idealnie dopełnia aktywny, nowoczesny styl życia. Z rowerami, kajakiem, skuterem wodnym czy nawet dużą przyczepą kempingową.

Jakie realne koszty użytkowania oferuje Mazda CX-5? Dzięki 6-letniej gwarancji, wysokiej jakości wykonania i bardzo dobrej wartości rezydualnej, Mazda CX-5 zapewnia niższe całkowite koszty posiadania. To przekłada się na korzystniejsze raty leasingu i większą przewidywalność przy odsprzedaży.