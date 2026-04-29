Ekspozycja samochodów, ale także stoisko poświęcone trendom na rynku motoryzacyjnym. Tak wyglądała strefa OTOMOTO na Poznań Motor Show 2026. To miejsce, które kusiło nie tylko autami, bo OTOMOTO zadbało, by pokazać, jak z pomocą najnowszych technologii i AI zmienia się cała branża.

Tegoroczna edycja Poznań Motor Show odbywała się w dniach 23-26 kwietnia i przyciągnęła wielu entuzjastów motoryzacji. To wydarzenie, które na stałe zapisało się w kalendarzu fanów czterech kółek. W samym centrum tego motoryzacyjnego święta w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich, stanęło stoisko OTOMOTO – głównego sponsora wydarzenia.

Poznań Motor Show to nie tylko samochody. W strefie OTOMOTO czekało coś specjalnego

Poznań Motor Show to największy tego typu event motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej. Miejsce, które co roku odwiedzają dziesiątki tysięcy osób. I trudno się dziwić, że zainteresowanie jest ogromne, bo to jedna z najlepszych okazji, by poznać motoryzacyjne nowości, posłuchać, co nowego szykuje się w branży czy obejrzeć pełne emocji pokazy.

Wszyscy, którzy zajrzeli do strefy OTOMOTO mogli liczyć na specjalne atrakcje. I nie chodzi tylko o podziwianie luksusowych samochodów, bo w różnych częściach stoiska można było zobaczyć inteligentne roboty, które momentami kradły całą uwagę.

Dlaczego? Bo to nie tylko "zabawki", które krążyły między ludźmi w hali MTP. Nawet trudno było uwierzyć, co potrafią te maszyny. Tak naprawdę to interaktywni "ambasadorzy" marki, a wśród nich znalazł się robot Turbo i jego mechaniczny kompan, z którymi dało się... porozmawiać.

Roboty opowiadały o trendach na rynku i pomagały znaleźć samochód dopasowany do potrzeb. Każdy, kto odwiedził strefę OTOMOTO na Poznań Motor Show, mógł się przekonać, jak bardzo zmienia się nie tylko sam rynek pojazdów, ale też cały proces zakupu i sprzedaży aut w Polsce. Na interaktywnych ekranach prezentowano dane rynkowe, ale jeszcze ciekawsze wydawały się prezentacje o tym, co potrafią inteligentne narzędzia OTOMOTO.

Rynek sprzedaży aut się zmienia. OTOMOTO robi rewolucję narzędziami AI

– Oferujemy rozwiązania, które skracają czas publikacji ogłoszenia i obsługi tych ogłoszeń. Na przykład automatyczne opisy ogłoszeń, które pozwalają skrócić czas edycji takiego ogłoszenia o 30 procent. Nasi klienci mogą też korzystać z automatycznego tworzenia filmów ze zdjęć. To też skraca czas, który nasi sprzedający i dilerzy mogą zainwestować w kontakt z klientem, czy obsługę całego procesu sprzedaży – mówi Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO Fot. naTemat

Nowością dla kupujących, którą można znaleźć na OTOMOTO, jest również AutoGPT. – To asystent AI, gdzie kupujący nie musi już wybierać skomplikowanych filtrów, tylko w naturalny sposób komunikować się z asystentem i ten o 20 procent szybciej pokaże mu wyniki wyszukiwania tego, co on szuka – dodaje Adam Simon.

Stoisko OTOMOTO zostało zaprojektowane jako przestrzeń interaktywna. Odwiedzający mogli spróbować swoich sił w Pit Stop Challenge, polegającym na wymianie kół w bolidzie. Do dyspozycji gości oddano także profesjonalną strefę symulatorów OTOMOTO Simulation Zone. Goście stoiska mogli sprawdzić swoje umiejętności i poćwiczyć tak samo, jak kierowcy Formuły 1.

Poznań Motor Show to premiery rynkowe, ekspozycje producentów, strefy technologiczne i spotkania z branżą. To okazja do wymiany doświadczeń i zetknięcia się z częścią motoryzacyjnych perełek, które nie są częstym widokiem na naszych ulicach. Obok klasycznych marek i modeli produkcyjnych coraz większą część ekspozycji stanowią samochody elektryczne, projekty koncepcyjne i rozwiązania związane z mobilnością przyszłości.

Poznań Motor Show od zawsze przyciągało nie tylko liczną publiczność, ale również czołowe marki motoryzacyjnego świata. W tym roku wydarzenie z OTOMOTO w roli sponsora głównego stało się kluczowym miejscem dla najważniejszych graczy w całej branży.