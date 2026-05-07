Podczas tegorocznej edycji Poznań Motor Show odbył się przedpremierowy pokaz marki Lepas – nowej propozycji na europejskim rynku w portfolio Zobaczyliśmy pierwsze samochody i poznaliśmy mogliśmy lepiej zrozumieć główne hasło marki: "Drive Your Elegance". Oficjalny debiut w Polsce już jesienią 2026 roku.

Stoisko Lepas na Poznań Motor Show zostało zaprojektowane jako przestrzeń wizerunkowa o charakterze butikowym. Przestrzeń marki była opatrzona hasłem "Drive Your Elegance". Marka redefiniuje podejście do mobilności, łącząc design, technologię i styl życia w spójną koncepcję.

– To oznacza, że samochodem nie tylko podróżujemy z punktu A do B, ale mamy też jeździć szykownie, żebyśmy cieszyli się jazdą i życiem. Lepas to lifestyle'owa marka premium, która wpisuje się w życie pełne pasji, doświadczeń – mówi Michał Dziwulski, Lepas Product Manager.

Podczas wydarzenia zaprezentowano dwa modele: Lepas L6 oraz Lepas L8. Oba samochody stanowią wyraz nowego podejścia do projektowania – odważnego, wyrazistego i świadomego estetycznie.

– L8 to duży SUV, czyli auto z bardzo szybko rosnącego segmentu, auto z napędem typu plug-in. Drugi z modeli to Lepas L6, również z napędem plug-in, ale to auto z najpopularniejszego w Polsce segmentu kompaktowych SUV-ów. Dodatkowo uzupełnimy ofertę o Lepas L4, miejskiego SUV-a z napędem plug-in – wylicza Michał Dziwulski.

Lepas w swojej wizji ma zasadę zrównoważonej mobilności. Chodzi o to, żeby podróżować w dobrym stylu ale również w zgodzie z ekologią. – Mamy napędy plug-in, a także napęd czysto elektryczny i tylko takie będziemy oferować. Grupa Chery jest liderem, jeżeli chodzi o napędy plug-in, więc wdrażając kolejną markę z napędami plug-in czujemy się bardzo pewnie i mamy ambitne plany – podkreśla przedstawiciel marki.

Obecność LEPAS na Poznań Motor Show ma także wymiar strategiczny. Marka chce wsłuchać się w pierwsze reakcje rynku oraz poznać opinie odwiedzających jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek jesienią 2026 roku. Marka wykorzystała targi jako platformę do bezpośredniego dialogu z potencjalnymi klientami. Na stoisku prowadzono intensywne badania opinii, zbierając pierwsze wrażenia i uwagi od polskich kierowców.

– Marka jest kierowana do osób, które są wielkomiejskimi elitami. Interesują się sztuką, kulturą, muzyką, chcą eksplorować świat. Liczymy, że tak jak Lepas dociera na polski rynek, tak samo nasi klienci będą docierali tymi samochodami również w różne miejsca i chętnie odkrywali świat z naszą marką – podsumowuje Lepas Product Manager.

