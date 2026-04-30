Hyundai na Poznań Motor Show przygotował coś efektownego dla wszystkich odwiedzających. Można było zobaczyć m.in. Concept THREE, piekielnie mocnego IONIQA 6 N oraz... Insteroid. To futurystyczny projekt, który bardziej nawiązuje do pojazdu kosmicznego niż samochodów, które znamy z ulic.

Gwiazdą, która skupiała na sobie wszystkie spojrzenia, był bez wątpienia Concept THREE. To odważna, futurystyczna zapowiedź nadchodzącego modelu produkcyjnego IONIQ 3. Samochód został zaprojektowany w unikalnym nurcie designu nazwanym przez markę "The Art of Steel".

Jego nadwozie lśni barwą polerowanej stali, nadając mu surowy, a jednocześnie niezwykle szlachetny charakter. Kontrastują z nim żółte szyby, które u wielu zwiedzających budzą sentymentalne skojarzenia z kultowymi „resorakami” z dzieciństwa. To jednak nie tylko popis wizualny, ale i inżynieryjny – drzwi Concept THREE otwierają się w przeciwnych kierunkach (tylne tzw. „pod wiatr”), zapraszając do wnętrza, które przedefiniuje pojęcie kompaktowego auta elektrycznego.

IONIQ 6 N: 650 koni mechanicznych czystej adrenaliny

Dla tych, którzy od cyferek na wyświetlaczu wolą przeciążenia w fotelu, Hyundai pokazał IONIQ-a 6 N. To prawdziwy "potwór", który udowadnia, że elektromobilność może być "łobuzerska".

– Ten samochód pokazuje, że samochody elektryczne mogą być ciekawe. Mogą mieć duszę buntownika. To elektryk, który jest niegrzeczny. Zachęca do driftu, dlatego że ma specjalne tryby, w których można ten samochód wprowadzić w drift – mówi Stanisław Dojs z Hyundai Motor Poland.

Hyundai IONIQ 6 N ma 650 KM i 770 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do To pozwala przyspieszyć do 100 km/h w Niewiele ponad 3 sekundy. Prędkość maksymalna to 260 km/h. – Genialne hamulce i zawieszenie. Zresztą widać, że auto cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Co chwilę ktoś podchodzi i wsiada. Bardzo nas to cieszy, bo właśnie po takie samochody przychodzimy na Poznań Motor Show – przekonuje Stanisław Dojs.

Z kolei Insteroid to projekt, który powstał w myśl hasła: "Macie wolną rękę, zróbcie coś fajnego!". Efekt? Samochód, który nie ma nic wspólnego z przewidywalnością w designie. Insteroid to hołd dla szaleństwa.

– To jest koncept, przy którym styliści mogli poszaleć, nie mieli żadnych ograniczeń. Wygląda jakby przyjechał z gry komputerowej prosto do rzeczywistości i takie samochody pokazują, w jakiej formie są nasi styliści. Co jakiś czas przykuwają uwagę publiczności, bo Hyundai wypuszcza nawet po 2-3 koncepty rocznie. To jest niesamowite tempo – zaznacza przedstawiciel marki.

Hyundai podczas wydarzenia w Poznaniu kusił zwiedzających nie tylko samochodami koncepcyjnymi. Wszyscy mogli zapoznać się bliżej z ofertą na każdy z modeli z szerokiej gamy producenta. Warto dodać, że Hyundai ma w gamie samochody elektryczne, ale też zwykłe napędy spalinowe oraz hybrydy.

– Mamy też Santa Fe czy Tucsona. To są samochody bardziej tradycyjne, choć oczywiście nowoczesne, gdzie źródłem napędu jest samochód z silnikiem spalinowym, wsparty silnikiem elektrycznym – wyjaśnia Stanisław Dojs.

