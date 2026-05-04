CHERY zadebiutowała na polskim rynku w połowie 2025 roku i odważnie prezentuje swoją ofertę. Marka pojawiła się na tegorocznej edycji Poznań Motor Show, gdzie po raz pierwszy tak efektownie mogła pokazać gamę modeli. Nie obyło się też bez ważnej premiery.

Kluczowym punktem programu na stoisku CHERY była bez wątpienia premiera modelu TIGGO 7 w nowej odsłonie technologicznej. Ten kluczowy przedstawiciel segmentu C-SUV został wyposażony w zaawansowany napęd hybrydowy, który stanowi serce technologii Chery Super Hybrid.

Marka CHERY na Poznań Motor Show

Na stoisku CHERY odwiedzający zobaczyli cztery modele z rodziny TIGGO. – Grupą docelową na pewno są klienci, którzy kupują samochody w różnych segmentach. Od najmniejszego TIGGO 4, miejskiego SUV-a z napędem hybrydowym, poprzez TIGGO 7 i 8 z napędami benzynowymi, plug-in hybrid, a także po prezentowanego TIGGO 7 w typowym napędzie hybrydowym oraz TIGGO 9 Super Hybrid, który jest dużym, rodzinnym autem – mówi Mateusz Kampa, Brand Sales Director marki CHERY.

Dodajmy, że TIGGO 7 był już wcześniej dostępny z klasycznym napędem benzynowym i jako hybryda typu plug-in. W Poznaniu premierę miała wersja kolejna hybryda – tym razem "samoładująca" i najbardziej oczekiwana przez klientów w Polsce.

CHERY na Poznań Motor Show nie przygotowało czegoś szablonowego. Zrezygnowano ze statycznej prezentacji aut na rzecz interaktywnej przygody. Stoisko zostało zaprojektowane jako otwarta przestrzeń dla rodzin. Można było odwiedzić strefę historii marki, by zrozumieć, jak firma założona w 1997 roku stała się globalnym gigantem obecnym w 120 krajach, z niemal 19 milionami użytkowników.

Dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywną DIY, a dla łowców nagród – konkurs fotograficzny, w którym do wygrania jest samochód na tygodniowe wakacje. Prawdziwym hitem okazała się jednak interaktywna ekspozycja modelu TIGGO 8. Zamiast czytać o litrażu bagażnika, każdy może osobiście sprawdzić, jak w aucie mieszczą się walizki, wózek dziecięcy czy fotelik w realistycznych scenariuszach. To praktyczność w najczystszej postaci.

Gama samochodów CHERY będzie uzupełniana

– Dlaczego jesteśmy na Poznań Motor Show? Ponieważ uważamy, że pokazywanie portfolio naszych produktów na takiej imprezie ma wielkie znaczenie dla budowania wizerunku marki. Pokazujemy całe portfolio produktów, które mamy na chwilę obecną. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, bo ta gama będzie sukcesywnie uzupełniana – przekonuje Mateusz Kampa.

Sukces CHERY nie jest dziełem przypadku. To wynik posiadania ponad 29 000 zgłoszonych patentów i pełnego opanowania technologii silników oraz podwozi. CHERY buduje swoją ofertę w oparciu o ideę "Dla rodziny", w której kluczowe są trzy filary: bezkompromisowość w bezpieczeństwie dostępnym dla wszystkich, równość w zakresie przestrzeni i przystępnej cenowo najnowszej technologii.

Marka, która w 2025 roku zajęła 233. miejsce na liście Fortune Global 500, notując największy skok wśród firm motoryzacyjnych, traktuje Polskę jako kluczowy element europejskiej układanki. Symboliczne jest to, że to właśnie do polskiego klienta trafił w 2025 roku pięciomilionowy egzemplarz eksportowy marki.

